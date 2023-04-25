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Сегодня, 13:40

Кто будет вторым — «Спартак», ЦСКА или «Ростов»? Оцениваем шансы претендентов на серебро

Гоша Чернов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль, Валерий Карпин, Владимир Федотов.
Фото «СЭ»
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У кого самый тяжелый график на финише РПЛ?

С чемпионом России все ясно: очевидно, что за шесть туров до конца «Зенит» не растеряет преимущество в девять очков и досрочно выиграет пятое золото подряд. Но в борьбе за серебро возможны варианты.

Основных кандидатов на второе место три: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Теоретически на пьедестал претендуют и другие клубы, но всем им нужно чудо — и беспрерывная серия своих побед, и постоянные осечки всех конкурентов. «Ахмат», идущий пятым, отстает от второго места на девять очков — даже победа грозненцев над ЦСКА в ближайшую субботу не сильно увеличит их шансы на серебро.

В минувшем туре «Ростов» и «Спартак» победили, а ЦСКА потерял очки в дерби с «Локомотивом». Красно-синие чуть отстали в гонке, но уже на этой неделе могут все восстановить, ведь «Спартак» с «Ростовом» будут биться друг с другом. Календарь финиша РПЛ вообще выглядит сказочным для стороннего наблюдателя: претендентам на медали предстоит по разу встретиться с каждым из конкурентов, да и их календари примерно одинаково сложны.

«Ростов»: два выезда к конкурентам

Команда Валерия Карпина находится в поул-позиции: отрыв от «Спартака» составляет одно очко, от ЦСКА — четыре. Но финишный календарь у желто-синих имеет серьезный недостаток, если сравнивать его с конкурентами: «Ростову» предстоят сразу четыре гостевые встречи и лишь две домашние.

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Паниковать болельщикам южан рано, ведь их команда — одна из лучших по выездным матчам в этом чемпионате, единственное гостевое поражение «Ростов» потерпел в Санкт-Петербурге. Но график выездов выглядит убийственно: «Спартак», «Сочи», «Краснодар», а также ЦСКА в заключительном туре. При этом два южных соперника уже потеряли турнирную мотивацию, так что с ними будет полегче. Но визиты в Москву становятся ключевыми для команды Карпина. Если «Спартак» и ЦСКА обе встречи с прямыми конкурентами проведут в столице, то «Ростову» придется дважды ехать к ним в гости.

«Спартак»: визит к чемпиону и сплошные мотивированные соперники

Если оценивать степень сложности календаря по умозрительному критерию — суммарному числу мест оставшихся соперников в текущей таблице лиги — то получится, что у красно-белых на бумаге самый простой график среди претендентов на серебро. Но только на бумаге.

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ЦСКА и «Ростов» уже дважды встретились с «Зенитом», а «Спартаку» предстоит не просто игра в Санкт-Петербурге, а потенциально золотой матч для команды Сергея Семака. Кроме того, у красно-белых в графике — только мотивированные противники. Да, «Крылья Советов», «Пари НН» и «Химки» — это представители нижней половины таблицы, но никто из них еще не спасся от вылета, так что простых побед ждать не стоит. Слегка облегчает задачу «Спартаку» лишь то, что он примет обоих прямых конкурентов на своем поле.

ЦСКА: почти все оппоненты — из верхней восьмерки

Так совпало, что в последних турах красно-синие встретятся почти со всеми командами из текущей верхней половины таблицы: ЦСКА избежит матчей только с «Зенитом» и «Динамо». Единственный соперник из нижней восьмерки — «Торпедо», с которым тоже придется пободаться, ведь вряд ли черно-белые потеряют все шансы на выживание к 27-му туру.

Календарь ЦСКА усугубляет и то, что армейцы, в отличие от «Спартака» и «Ростова», все еще играют на два фронта: ответная встреча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Уралом» пройдет между играми с «Ахматом» и «Оренбургом». Если ЦСКА победит, то напрямую отправится в суперфинал, а если проиграет, то график уплотнится еще одним матчем — финалом Пути регионов.

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Последние три тура РПЛ для армейцев — настоящий ад: вслед за главным дерби страны поездка на автобусе в Краснодар, а в последний день чемпионата им предстоит возможная битва за второе место с «Ростовом».

И у кого же график легче?

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