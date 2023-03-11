Промес преодолел отметку в 100 голов за «Спартак». Это не удавалось ни одному легионеру красно-белых

Квинси забил юбилейный 100-й и 101-й голы за «Спартак» в матче 19-го тура против «Факела».

На 18-й минуте Промес оказался первым на добивании после удара Антона Зиньковского: голкипер «Факела» Алексей Городовой не смог зафиксировать мяч, который отскочил к Квинси. Юбилейный гол для Промеса стал одним из самых легких в карьере — оставалось попасть в пустые ворота.

Второй гол в матче Промес забил в концовке тайма на 42-й минуте: оказался в штрафной против двоих соперников и на замахах положил их на газон, а затем переиграл и Городового.

Для достижения отметки в 100 голов 31-летнему голландцу понадобилось 204 матча за «Спартак». Промес — лишь седьмой игрок «Спартака» в истории, который смог забить 100 и больше голов за красно-белых. Также он стал первым легионером клуба с таким достижением.

До лучших бомбардиров в истории «Спартака» Квинси пока далеко: у Никиты Симоняна 159 голов за красно-белых, у Сергея Родионова — 148 мячей. Но догнать и обойти Юрия Гаврилова (102 гола) и Егора Титова (105 голов) он может уже весной.

В среднем Промес забивает 0,49 гола за игру. В современной истории «Спартака» это лучший показатель. Даже у Романа Павлюченко (0,47), Эммануэля Эменике (0,47) и Веллитона (0,46) цифры чуть ниже. Лучший в «Спартаке» по этой статистике — Никита Симонян, который забивал в среднем по 0,65 гола за матч.

Кому чаще всего забивал Промес? Больше всех пострадало «Динамо» — восемь пропущенных от Квинси мячей.

Семь голов от Квинси получил «Краснодар».

Шесть мячей — «Крылья Советов».

По пять мячей Промес забил в ворота «Мордовии», «Ахмата», «Амкара», «Анжи», «Кубани», «Зенита», «Локомотива» и «Оренбурга».

По четыре мяча — «Торпедо», «Арсеналу», «Рубину», «Факелу» и «Уралу».

По три мяча — «Ростову» и «Уфе».

По два мяча — «Наполи», «Севилье», ЦСКА, «Сочи».

И по одному голу — в ворота «Томи», «Химок», «Енисея», «Нижнего Новгорода», «Сочи» и ПАОКа.

В чемпионатах России у Промеса теперь 84 гола — он вышел на 15-е место в рейтинге лучших бомбардиров лиги. А среди легионеров Квинси — третий бомбардир и уступает только Вангеру Лаву (85 голов) и Сердару Азмуну (86 голов). Уже совсем скоро голландец может стать лучшим бомбардиром РПЛ и чемпионатов России среди иностранцев.