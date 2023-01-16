«Фотограф из меня такой же, как и тренер». Европейское турне Слуцкого: навестил Головина, Хвичу и Эдегора

И заехал в Шотландию к трем экс-игрокам «Рубина».

После ухода из «Рубина» Леонид Слуцкий воспользовался паузой в тренерской карьере: сначала специалист отправился на чемпионат мира в Катар, а после турнира навестил своих бывших подопечных в европейских клубах.

«СЭ» рассказывает о главных воспитанниках Слуцкого, которые теперь выступают в Европе.

Слуцкий считает, что реанимировал карьеру Эдегора

В начале своего турне Слуцкий прилетел в Лондон на игру «Арсенала», который рвется к чемпионскому титулу с капитаном Мартином Эдегором. Норвежец успел поработать с российским тренером в «Витессе», куда хавбек уходил в аренду из «Реала». Переезд в Мадрид в 16 лет надломил вундеркинда, который не справился с давлением и конкуренцией в одном из лучших клубов мира и выпал из игрового ритма.

Леонид Слуцкий и Мартин Эдегор. www.vitesse.nl

Встряхнуть таланта удалось Слуцкому: под его руководством в сезоне-2018/19 Мартин отметился 22 результативными действиями в 35 матчах и транзитом через «Реал Сосьедад» добрался до «Арсенала».

Слуцкий так вспоминал опыт работы с норвежцем:

«Поработать с Эдегором и реанимировать его карьеру — это челлендж, — рассказывал он в интервью «БИЗНЕС Online». — Он очень умен, возможно, самый умный футболист из всех, с кем я работал. Мартин вел себя серьезно, как студент в университете. С ним можно поговорить о многом: о театре, науке, обо всем, но, когда мы впервые встретились, я пытался выяснить, что случилось с ним в футбольном плане. Я понял одну интересную деталь: каждый его тренер говорил Эдегору: «А, ты тот самый дорогой тинейджер, покажи все, что можешь», и ждал, что Мартин будет выигрывать матчи в одиночку. Я сказал ему: «Мартин, для меня ты обычный игрок, я буду требовать от тебя то же, что и от остальных футболистов, я не ожидаю от тебя какого-то фантастического дриблинга или хет-триков в каждой игре, я пытаюсь помочь тебе». По его лицу было видно: «Спасибо большое». Мартин устал от завышенных ожиданий. Когда мы с ним общаемся, он всегда говорит мне: «Спасибо, спасибо, тренер».

Поездка на матч «Селтика» — там играют Старфельт, Абильдгор и Хакшабанович

28 декабря Слуцкий перебрался из Англии в Шотландию и посетил игру «Селтика», за который выступают сразу три экс-футболиста «Рубина»: Оливер Абильдгор, Карл Старфельт и Сеяд Хакшабанович.

«Первый раз в Шотландии и сразу в сказочном Эдинбурге. Ну, конечно, фотограф из меня почти такой же, как и тренер», — написал в соцсетях специалист.

Фото Соцсети

Абильдгор появился в «Рубине» зимой 2020-го, сразу после прихода Слуцкого. Датчанин с ходу стал игроком основы и получил свой первый вызов в сборную Дании.

«Абильдгор в российской премьер-лиге с огромным отрывом лучший игрок по количеству вступлений в отборы, выигрышей единоборств вверху и контроля в зоне подбора. Пока в команде не было Абильдгора, наши центральные полузащитники были самыми обыгрываемыми футболистами в РПЛ», — отмечал тренер в интервью «БИЗНЕС Online».

Сам Абильдгор тоже высоко оценивал Слуцкого и оказался единственным европейцем, оставшимся в клубе до конца сезона-2021/22, когда большинство легионеров приостанавливали контракты.

Хакшабанович приходил в «Рубин» летом 2021-го в качестве замены Хвичи Кварацхелии, которого в Казани рассчитывали продать на фоне повышенного интереса из Европы. В итоге Хвича остался еще на год, и Слуцкий наигрывал Хакшабановича как правого хавбека, так и «десяткой».

«Он может стать открытием сезона», — так Леонид Викторович оценивал новичка на встрече с журналистами перед стартом сезона-2021/22. Но черногорец, за которого заплатили 7 миллионов евро, не впечатлял — 1 гол и 4 ассиста в 23 матчах. В Шотландии его карьера складывается не лучше: в 19 играх на его счету 3 гола и 1 результативная передача.

Старфельт обошелся «Рубину» в более скромную сумму — 5 миллионов евро. До назначения Слуцкого защитник в основном лечился, но при новом тренере получил шанс. И воспользовался им! Из-за травмы Филипа Уремовича на сборах швед получил больше игрового времени в контрольных матчах, закрепился в основе и выдал качественный сезон.

«Спасибо Леониду Слуцкому, который сделал меня лучшим игроком», — писал Старфельт в соцсетях, когда прощался с «Рубином».

Кстати, в матче «Селтика», который посетил Слуцкий, на поле вышел только Старфельт. Абильдгор и Хакшабанович в новой команде пока довольствуются ролью запасных.

Новый год в Монако: Слуцкий заснял гол Головина

Новый год российский специалист встречал в Монако. 1 января он отправился на игру с «Брестом» и увидел роскошный гол Александра Головина.

Фото Соцсети

«Слуцкий уделял мне очень много времени, и большая заслуга в том, что у меня получилось уехать сюда, в «Монако», принадлежит ему. Мы смотрели, какие европейские команды мне подойдут... Он очень много работал над тем, чтобы облегчить мне адаптацию в ЦСКА. Назову ли Слуцкого самым важным тренером в своей жизни? Конечно, да», — рассказывал Головин «СЭ».

Сам Слуцкий отмечал, что для него это был челлендж — довести молодого футболиста из дубля до уровня сборной и европейского топ-чемпионата. Он помогал Головину не только на поле, но и в плане адаптации и социализации в коллективе.

«Когда всем стало ясно, что Головин — очень талантливый футболист, у него возникла коммуникационная проблема. Когда ты находишься в команде, то обязан общаться с игроками, тренерами, персоналом и журналистами. Нельзя надеяться только на свои футбольные качества. А Саша сам из небольшого города, интроверт. Я придумал ему комплекс упражнений, который его социализировал. Вел с ним разговоры на разные темы, после этого он должен был мне прислать тезисы нашей беседы, небольшое изложение», — рассказывал тренер «СЭ».

Слуцкий не раз отмечал, что остается на связи с Головиным и обсуждает с ним прошедшие матчи, а также разбирает его действия.

Поездка к Хвиче на матч в Милане: именно при Слуцком грузин стал звездой РПЛ

4 января Леонид Викторович впервые увидел вживую игру Хвичи Кварацхелии за пределами РПЛ. Именно он за два года в «Рубине» довел грузина до уровня топ-клуба серии А. Мало кто помнит, но до появления Слуцкого в Казани Хвича не был игроком основы. При Романе Шаронове хавбек чаще оставался в запасе, а его соотечественник Зурико Давиташвили котировался выше Кварацхелии.

«Когда я пришел в клуб, Кварацхелия был совсем молодым игроком. И для меня это был серьезный вызов, ведь команда боролась за выживание. Были сомнения, правильный ли выбор я сделал. Но когда на первой тренировке увидел Кварацхелию в действии, то мое первое чувство было таким — это хороший выбор. Подумал, что не знаю, как сложится ситуация с командой, но понимал, что обнаружил бриллиант и уже не зря сюда пришел. Ты понимаешь, что это действительно талант, всего после пяти минут тренировки.

Фото Соцсети

У нас хорошие отношения с Хвичей, и после каждой тренировки я много объяснял ему о стыках, травмах, о реакции, характере и о том, как лучше использовать свои качества. Я видел все его игры за «Наполи», мы общались после каждого матча по телефону и через сообщения, анализировали моменты. Да, Спаллетти — главный, а я просто пытаюсь помочь Хвиче со своей стороны", — отмечал Слуцкий в подкасте инсайдера Фабрицио Романо.

Встреча Слуцкого и Кварацхелии после игры с «Интером» осталась за кадром — тренер ограничился фото с трибуны «Сан Сиро». «Наполи» в том матче уступил 0:1, но через неделю в Неаполе катком прошелся по «Ювентусу» — 5:1. Причем четыре гола сделал Хвича.

Всего год назад Кварацхелия был на сборах «Рубина» и вряд ли мог представить, что команда окажется в первой лиге. А прямо сейчас идет на втором месте в серии А по системе «гол+пас» и может стать чемпионом в дебютном сезоне.