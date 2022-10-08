0:4 — логичный финал Цорна и Циннбауэра. «Локомотив» будут спасать Семин и Ротенберг?

Немецкий проект разрушен.

После кошмарного поражения от «Урала» мы убедились, что худший старт за 19 лет, самая длинная серия из поражений в клубной истории и одно очко от зоны вылета — недостаточный список, чтобы уволить топ-менеджеров или сменить тренерский штаб.

Йозеф Циннбауэр получил уникальный шанс все исправить с «Сочи», который тоже был в кризисе, а против «Локомотива» вышел без Юсупова и Мелкадзе. Но даже в таких условиях его команда не продержалась и тайма.

И это не удивительно: «Локо» настолько разобран и не готов к сезону, что от системных проблем не спасает ни изменение игрового стиля, ни бесконечная ротация.

После ухода Марвина Комппера клуб отказался от высокого прессинга и философии, заявленной в легендарной стратегии. Но даже это не избавило от провалов сзади. Четыре гола «Урала» приблизили железнодорожников к антирекорду лиги по пропущенным мячам (больше пропускал только «Оренбург»), и с «Сочи» Циннбауэр выставил новое сочетание центральных защитников, а заодно обновил правый фланг.

Но катастрофа в обороне продолжалась.

Заменивший Магкеева Кузьмичев проваливался на стандартах и трижды дал пробить из-под себя Дркушичу. И если словенец каждый раз прощал, то Нобоа использовал первый же момент. Хотя перед голом сам вряд ли понял, почему его вообще никто не держал — но здесь уже вопросы к Тикнизяну.

Вместо Ненахова в основу вернулся Живоглядов. И запомнился участием в самой эпичной атаке матча с двумя попаданиями в штангу. Но особенно впечатлил промах Педриньо — бразилец бил по пустым, а через минуту «Локо» пропустил второй гол. Третий мяч пришел из опорной зоны, где Жоаозиньо уничтожил Карпукаса. А перед четвертым у «Локомотива» поплыли вообще все.

0:4 от «Сочи» зафиксировали окончательный крах стратегии, которую презентовали всего год назад и до последнего убеждали, что она по-прежнему актуальна. Только вместо заявленной борьбы за чемпионство, регулярное участие в плей-офф Лиги чемпионов и отдачу от рекордного бюджета на трансферы «Локо» превратил первый полноценный сезон в кошмар. Пятое поражение подряд с общим счетом 3:13 оставило гранд на 14-й строчке с реальными перспективами оказаться в ФНЛ. До зоны вылета — одно очко, до последнего места — четыре.

Увольнение Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна через 15 минут после финального свистка никого не удивило. Шокировало другое: почему это случилось так поздно?

Томас Цорн. Никита Успенский, Фото «СЭ»

«Опоздали с решением на полгода», — реплика Ведрана Чорлуки идеально описывает положение дел в «Локомотиве».

То, что клуб не выберется из кризиса, многие говорили не под запись еще до старта сезона. Хотя финал все равно превзошел ожидания.

Теперь главная интрига — кто будет вытаскивать «Локомотив» наверх. Кадровые изменения не затронули Александра Плутника и Владимира Леонченко. Очевидно, что именно они будут искать нового тренера со спортивным директором.

Кто это будет?

Есть инсайды про предварительные переговоры Плутника с Сергеем Юраном.

О готовности возглавить железнодорожников заявил Александр Кержаков.

В офисе РЖД наверняка звучала кандидатура Андрея Талалаева, который крепко поработал в «Ахмате» и открыт для предложений.

По данным «СЭ», основным вариантом для «Локомотива» является возвращение Юрия Семина и назначение на должность спортдира Бориса Ротенберга. Причем о том, что в Черкизово заведут этот тандем, в футбольном мире говорят несколько лет. А первые слухи, которые мне подтверждали источники, не связанные друг с другом, появились в декабре 2018-го (почитайте, с каким воодушевлением Юрий Палыч отзывался о менеджерских талантах Ротенберга в СМИ в этот период). Но каждый раз план не срабатывал.

Кажется, сейчас идеальный вариант, чтобы все осуществилось.