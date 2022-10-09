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Сегодня, 08:40

В «Локо» проворачивали аферу века. Теперь клуб ждет борьба за власть?

«Локомотив» уволил спортдира Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Томас Цорн (в центре) и Ральф Рангник (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Борис Ротенберг-младший (слева) и Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Кто придет на смену Томасу Цорну и Йозефу Циннбауэру.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
4:0
Локомотив

Уже давно стало понятно, что «Локомотив» поехал в тупик — еще когда сверкнул пятками в направлении Манчестера Ральф Рангник. Конструкция и так вызывала массу вопросов, но держалась на авторитете известного специалиста. Мол, уж он-то не захочет позориться, ниже определенной планки не опустится.

С отъездом Рангника с немецким вектором все стало предельно ясно. Всем, кроме руководителей клуба, которые продолжали доверять Томасу Цорну, загоняя проект все глубже в кризисную яму.

Казалось, что такие беспардонные проявления некомпетентности изжили себя в начале века. Стало неприлично столь щедро сорить решениями, которые не поддаются логике. Я недавно перечислял десятку самых-самых.

Сейчас даже самые отчаянные авантюристы стараются соблюдать рамки приличия. А вот спортивный директор Томас Цорн словно задался целью стать образцом, как работать нельзя. При этом никто из вышестоящих коллег его почему-то не одернул. Что привело к логичному финалу с отставкой. Он был лишь вопросом времени — футбол такого неуважения к себе не прощает.

С настоящим и ближайшим прошлым — понятно. Однако куда важнее сейчас — что ждет «Локомотив» в будущем.

Йозеф Циннбауэр. 0:4 — логичный финал Цорна и Циннбауэра. «Локомотив» будут спасать Семин и Ротенберг?

Судя по скорости принятия решения сразу после разгрома в Сочи (0:4), к отставке Цорна и Циннбауэра все было готово, оставалось лишь дать отмашку пресс-службе для размещения прощального поста. Означает ли это, что уже подобраны кандидаты не смену?

Это было бы логичным. Все-таки сезон в разгаре, а найти тренера оперативно — задача серьезная. Тем более, что вообще-то это дело спортивного директора, которого теперь в «Локомотиве» нет. Но, судя по всему, основная интрига не на этих этажах, а повыше.

Об уходе председателя совета директоров Александра Плутника, который и благословил этот немецкий вектор, никто не объявлял.

Коллеги из «Чемпионата» сообщают, что главный босс «Локо» уже встречался с Сергеем Юраном. При этом, по моей информации, велика вероятность прихода в клуб связки Бориса Ротенберга-младшего (в качестве руководителя) с Юрием Семиным в роли главного тренера.

Борис Ротенберг-младший (слева) и Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Борис Ротенберг-младший (слева) и Юрий Семин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Очевидно, что этот вариант никак не сочетается с Плутником — Палыч буквально на днях призывал руководителя уйти со своего поста.

О скорой отставке председателя совета директоров «Локомотива» Telegram-канал «Это футбол, брат!» писал еще месяц назад. Резкое расставание с Цорном и Циннбауэром видится попыткой Плутника отвести удар от себя и сыграть на опережение. Промедление грозило тем, что тандем с немецкими корнями утащил бы за собой и главного босса.

В любом случае окончательное решение принимать главе РЖД Олегу Белозерову. Вот только до футбола ли сейчас первому железнодорожнику страны?

Борис Ротенберг-младший
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Плутник
Томас Цорн
Юрий Семин
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