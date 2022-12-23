Промес — лучший футболист России-2022!

Нападающий «Спартака» Квинси Промес выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» седьмой год подряд. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов (тогда — «Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017), дважды Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020) и Сердар Азмун («Зенит», 2021).

Таким образом, голландец по количеству наград сравнялся с прежним единоличным лидером — Дзюбой.

Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2022 году выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции обладателю премии будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».

Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:

— 16 профессиональных тренеров (действующие специалисты из клубов РПЛ и легенды цеха);

— 16 топ-менеджеров;

— 16 журналистов «СЭ»;

— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, выбирая из расширенного круга кандидатов.

Каждый выборщик называет свою пятерку лучших — игроки получают баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков баллы достаются пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта.

На сей раз главное противостояние за победу шло между спартаковцем Промесом и Малкомом из «Зенита». И победа голландца оказалась довольно убедительной. Если в прошлом году победителя Азмуна разделили с Клаудиньо всего 4 очка, иранца на первое место поставили тренеры и журналисты, а менеджеры проголосовали за бразильца (читатели были за Джикию). То теперь все группы были едины — Промеса на первое место определили и тренеры, и менеджеры, и журналисты, и болельщики.

У Промеса — 209 баллов, у Малкома — 142. Третьим в общем зачете стал армеец Игорь Акинфеев (89). Александр Головин — четвертый (74), а Вендел из «Зенита» — пятый (59).

В уходящем году Промес:

— забил 16 мячей и отдал 8 голевых передач в 25 матчах чемпионата России;

— заработал среднюю оценку от «СЭ» 6,52;

— выиграл со «Спартаком» Кубок России, забив семь голов в девяти кубковых встречах.

Поздравляем Квинси Промеса с престижной наградой!