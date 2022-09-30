Малком уверен, что с паспортом РФ перестанет считаться легионером. Но это заблуждение

«Зенит» не получит никаких привилегий.

Первые слухи о том, что Малком и Клаудиньо хотят получить гражданство РФ, появились чуть меньше двух недель назад. Это оперативно подтвердили в «Зените», но никто до сих пор не разобрался в мотивах игроков.

1. Предположения о том, что это делается для сокращения налогов, не подтвердились. Согласно статье 207 Налогового кодекса, уже являются налоговыми резидентами РФ, так как находятся в России дольше 183 дней и платят 13% НДФЛ.

2. В сборной России в ближайшее время тоже сыграть не получится. Для этого бразильцам необходимо прожить на территории РФ не менее пяти лет. Малкому до этого срока еще два года, Клаудиньо — четыре.

«Если они получат национальное гражданство, то это откроет дорогу для спортивного гражданства — для этого нужно провести определенное время в Российской Федерации. Не просто провести, а быть общественно полезным», — уточнил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ТАСС.

Так зачем бразильцу паспорт РФ? После поражения от «Спартака» Малком появился в микст-зоне и озвучил причину.

— Как появилась идея получения российского паспорта?

— В целом это общая идея. Не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России. Мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведет к тому, что будет польза для клуба, почему нет?

— То есть, если ты не будешь считаться легионером, то сможешь играть за сборную России?

— Пока что я не думаю об этом. Это вопрос будущего, который еще предстоит обсудить. Многое обдумать.

Малком. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Но юридически такая возможность есть?

— Если честно, совершенно не представляю. Основная идея — освободить одно место для легионера в «Зените».

— На каком этапе процесс сейчас?

— Пока ни на каком. Все мои мысли о клубном футболе, о поражении в Кубке и подготовке к матчу РПЛ с «Ростовом».

— Тебя не смущает, что российский футбол сейчас полностью забанен?

— Совершенно не беспокоит. Я игрок «Зенита», у меня контракт с этим клубом. Хочу приносить пользу. Если мы будем играть в Лиге чемпионов — круто. Если нет, то я буду с командой там, где она будет играть, и постараюсь ей помочь.

Получается, Малком уверен: при получении гражданства РФ он перестанет считаться легионером и освободит дополнительную квоту для иностранца в клубе. Но это не так.

Обратимся к регламенту РПЛ на сезоне-2022/23. Определение «легионер» звучит следующим образом:

«Футболист, не имеющий права выступать за сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА, за исключением футболистов, являющихся гражданами Союзного государственного образования Российской Федерации и Республики Беларусь и государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия), которые имеют право выступать за сборные команды своих стран».

Поэтому и Малком, и Клаудиньо останутся легионерами. Даже с паспортами РФ.