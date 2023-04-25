Приз ФИФА для Джикии, блеск Соболева и Сперцяна, позор Дуарте. Рабинер — о безумной победе «Спартака»

Обозреватель «СЭ» рецензирует камбэк красно-белых с «Краснодаром».

Джикия

Бывает, что в матче забивается семь мячей, а его сумасшедший сюжет несколько раз переворачивается с ног на голову и обратно, — но главное событие не имеет отношения непосредственно к футболу.

У ФИФА есть ежегодная награда за честную игру. Ее нередко вручают футболистам, которые оказывают экстренную помощь на поле сопернику, с которым случается какое-то несчастье. В 2017 году ее получил тоголезец Франсис Коне, в 2020-м — итальянец Матиа Аньезе, а в 2022-м — грузин Лука Лохошвили.

Думаю, будет справедливо, если по итогам 2023 года одним из ее номинантов станет капитан «Спартака» Георгий Джикия, который в своем двухсотом матче за красно-белых после столкновения плечом с виском игрока «Краснодара» Кади Борджеса мгновенно понял, что происходит, и благодаря его реакции ситуация не стала гораздо более страшной. Он тут же метнулся к сопернику и разжал ему челюсть, достал язык. Футболисты проходят специальный тренинг и знают, как это делается (об этом говорил, в частности, Александр Соболев) — но реакция, повторяю, должна быть молниеносной.

Состояние здоровья Кади — очень, кстати, хорошего игрока, быстро вписавшегося в новую команду и чемпионат — в «Краснодаре» не разглашают, но известно главное: ничего опасного для жизни нет. А было бы, не случись такой реакции Джикии — к счастью, этого мы уже не узнаем. И благодаря Георгию мы сейчас можем смаковать перипетии самого матча.

Сперцян и Соболев. А на противоположном фланге — Дуарте

Нужно время, чтобы сложить у себя в голове этот кубик Рубика, соединить все фрагменты полубезумной дискотеки в единое целое. Сразу это точно не получится — столько сюжетных линий было у игры.

И столько героев. У «Краснодара» — Эдуард Сперцян с голевым пасом Джону Кордобе после розыгрыша углового, ударом в штангу со штрафного, изящным перебросом Александра Селихова при третьем голе, еще кучей тонких передач. Думаю, если европейским претендентам на 22-летнего полузащитника сборной Армении показать этот матч, их интерес воспламенится еще сильнее.

У «Спартака» — Александр Соболев со вторым апрельским дублем в РПЛ. Мощный форвард может сколько угодно рассказывать о серьезном разговоре в раздевалке после бездарно проведенного командой первого тайма, но, когда счет стал 0:2, все легко могло кончиться. То, что этого для красно-белых не произошло, — его личная заслуга. Примерно так Килиан Мбаппе в одиночку перевернул финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция, пусть «Трехцветные» его в итоге и проиграли.

Более того, Мбаппе при 0:2 пенальти не заработал, а только реализовал. Соболев же сделал и то и другое, а еще через четыре минуты сравнял счет. И, наконец, именно после его выигранной борьбы и отскока мяча к Антону Зиньковскому счет стал 3:3. Нападающий-кураж, разменявший уже шестой десяток мячей за «Спартак», конечно, должен быть более стабильным — но, когда он по-спортивному зол и начинает разрывать, остановить его в России кому-либо крайне сложно. В этом смысле он похож на Артема Дзюбу.

Убежден: если бы не вдохновение и ярость Соболева, из-за дисквалификации наблюдавшего за провалом своей команды в кубковом матче с «Акроном» со стороны, не имевшего возможности повлиять на происходящее, зато накопившего силы, «Спартак» не отыгрался бы у «быков». Те вообще в последний месяц были очень хороши и конкретно в Тушине первый тайм провели образцово-показательно.

Повлияло ли на них то, что случилось с Кади Борджесом? Не думаю. Ведь Жуан Батчи увеличил счет уже после этой травмы, а вот потом, видимо, посчитали дело почти сделанным и слегка расслабились. А Соболев — собрался. В таких ситуациях один гол может перевернуть все, что и произошло.

По словам Гильермо Абаскаля на пресс-конференции, скамейка «Краснодара» весь матч была взвинчена, и после пенальти даже Джон Кордоба подбежал к нему и начал кричать, что 11-метрового не было. Повторы доказывают обратное — Соболев, хоть ему это иногда и бывает свойственно, на этот раз ничего не «рисовал». И тут мне вспоминается фрагмент из нашего свежего разговора для программы «На троих с Рабинером» с главным тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой. Он сказал, что, если тренеры постоянно срываются на судей, бесятся при каждом их решении, то тем же начинают заниматься и игроки, отвлекаясь от футбола. Эта история — прямо наглядная иллюстрация тезиса чешского тренера.

Возвращаясь же к героям, не могу не отметить и одного антигероя, находящегося на противоположном фланге от Соболева и Сперцяна. Помните, как от Алекса Дуарте убежал юный Салтыков из «Акрона»? Вместо того чтобы исправляться, парагваец выдал еще один «шедевр» — в случае со вторым голом «Краснодара».

Не так страшно, что его опередил Батчи, — все бывает. Страшно, что южноамериканец встал и даже не попытался отработать. Стоял и с интересом смотрел, как краснодарец добегает до штрафной и без сопротивления закручивает мяч в «девятку».

Я не сторонник ставить крест на новичках в первые полгода игры за команду (тем более человек с другого континента, языков не знает, к футболу еще не адаптировался), но это — полное безобразие.

Абаскаль и Ивич

Абаскаль в первом тайме, похоже, перехитрил себя, выставив нехарактерную для его «Спартака» схему с тремя центральными защитниками — более того, с шестью номинальными игроками обороны на поле, ведь еще и в опорной зоне играл Павел Маслов. Ближе к концу первого тайма Никиту Чернова заменил Роман Зобнин — как выяснится на пресс-конференции, вообще не тренировавшийся все последние дни, после чего ситуация на поле уже изменилась, и последние минуты тайма прошли при давлении «Спартака». Еще и поэтому мне кажется, что дело было не только в разговоре внутри спартаковской раздевалки в перерыве, но и в нормализовавшемся балансе.

Действительно, если Зобнин не мог играть полный матч (а Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс были дисквалифицированы), то у Абаскаля, по сути, не оставалось выбора в центре поля. Но, так или иначе, «Спартак», который вышел на первый тайм, по выражению Соболева, «сонный, без искры», первые 40 минут провалил напрочь. Казалось, что хозяйская команда вообще забыла, как играть в футбол.

А вот гостевая в тот период как раз понимала это хорошо. Кризисные моменты часто дают толчок для развития — и для «Краснодара» таковым стало поражение 2:3 в Москве от «Локомотива» после 2:0 в первом тайме. Знаю, что у Ивича после той игры состоялся серьезный разговор с руководством клуба — и с него боссы «быков» выходили неожиданно воодушевленными. Коммуникативные способности сербского специалиста (которого, кстати, «Краснодар» рассматривал еще одновременно с немцем Фарке), видимо, очень хороши, и Ивич нашел некие слова, воодушевившие руководителей. С тех пор вплоть до матча со «Спартаком» его команда действительно ничего не проиграла ни в чемпионате, ни в Кубке. А теперь вдруг напоролась на те же грабли.

Почему это произошло? Уверен, что не из-за судейства. Хотя ситуация с неназначением пенальти в ворота «Спартака» за падение все того же Сперцяна, проскочившего между двумя защитниками, выглядела «на тоненького», повторы показали, что очевидного 11-метрового там не было, и ни Владислав Безбородов, ни Иван Сиденков наказаны наверняка не будут. Хорошо, кстати, что в начале матча при голе Кордобы бригада разобралась и увидела повтор лишь с одной из камер, ближайшей к Томашу Таварешу, с которой очевидно: нога спартаковского португальца была ближе к воротам Селихова, чем корпус Кордобы.

Здорово повлиял на ход второго тайма выход на замену (вместо довольно пассивного Михаила Игнатова) Антона Зиньковского, в последнее время игравшего так себе. Но тут — и резкий выстрел при 1:2, отбитый Сафоновым на Соболева, и затем гол, пусть и забитый с рикошета.

Наконец, сработало и первое за месяц появление на поле Квинси Промеса. Вначале у него после травмы не шло, но в решающем эпизоде голландец разобрался блестяще. И он, и Шамар Николсон, казалось бы, окончательно зачехленный, доработали эпизод. Ямаец не упал, дотащил мяч, отдал пас, а Промес сперва попал в защитника, но не выключился и вторым ударом, еще и подработав под правую, закрутил мяч в сетку. 85-м голом в РПЛ (и 103-м за «Спартак» всего) Квинси сравнялся с Вагнером Лавом и Сердаром Азмуном как рекордсмен лиги по голам среди легионеров.

Итого мы видим, что Зобнин, выйдя на замену, наладил игру в центре поля, у Зиньковского — гол плюс удар перед еще одним, у Промеса — победный мяч, у Николсона — участие в нем. У «Краснодара» же неожиданно оставшийся в запасе бомбардир весны Никита Кривцов появился во втором тайме, но затем был обратно заменен. Кевин Ленини, которого на Кривцова поменяли, играл до перерыва уверенно, и получилось так, что Ивич начал чинить то, что работает. Выход Сергея Волкова вместо тезки Петрова мало на что повлиял, а еще две замены произошли уже совсем незадолго до конца матча. То есть по матч-менеджменту Абаскаль Ивича переиграл, что и сказалось на итоговом результате.

Эмоции Гильермо Абаскаля во время матча с «Краснодаром». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Станет ли «Зенит» чемпионом в матче со «Спартаком»?

Проигрыш выключил «Краснодар» из наметившейся было борьбы за медали, но у него, в отличие от «Спартака», есть Кубок. И с «Акроном» «быки» в начале мая сыграют дома. Можно сосредоточиться на этом.

После матча всплыла статистика, что «Зенит» может оформить чемпионство именно в домашнем матче со «Спартаком» через тур. Причем для этого красно-белым нужно в ближайший уик-энд... выиграть дома у «Ростова», находящегося ближе всего к петербуржцам. А самой команде Сергея Семака, конечно, затем обыграть красно-белых на «Газпром-Арене».

Как сказал Абаскаль, «у нашей команды есть сердце. И это должно стать для нас отправной точкой». Это самое сердце должно заставить красно-белых не позволить осуществиться такому унизительному для них сценарию.

Битва за серебро с «Ростовом» Валерия Карпина, как и с «Краснодаром», для «Спартака» тоже будет огненной.

Я ворчливо ругался на то, что видел в исполнении красно-белых в матчах с «Динамо» и «Торпедо», но сейчас делать этого не буду. Да, можно уничтожать их за первый тайм, поражаться Дуарте, разводить руками от игры в обороне на протяжении всей весны. Но разве не за такими эмоциями, как в этих 4:3, люди ходят на футбол? Разве не от такого часами потом не могут прийти в себя?

После таких игр нельзя не сказать команде спасибо. За сердце, за волю, за умение перевернуть то, что никакому перелому уже, казалось бы, не поддается. Такие победы запоминаются надолго, и с них может начаться новый эмоциональный всплеск.