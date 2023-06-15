«Мне говорили, что хотят набить морду: «Выйдешь со стадиона — и тебя поймают». Откровенный Тикнизян

«СЭ» поговорил с защитником «Локо» — о кризисе и взлете, факторе Дзюбы, а также о сборной Армении.

Еще недавно основными темами для обсуждения перспектив «Локомотива» были возможный вылет в ФНЛ и неоправданно высокая трансферная стоимость игроков, которых привело немецкое руководство. Зимой все изменилось. «Локо» поправил положение в чемпионате, по итогам сезона оказался на восьмом месте и опередил «Динамо».

Защитник Наир Тикнизян после рестарта показал один из лучших отрезков в карьере — провел официальный матч за сборную Армении (против Турции), а в составе «Локомотива» сумел отличиться четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В интервью «СЭ» Тикнизян ответил на критику, рассказал о переменах в команде и вспомнил дебют в сборной Армении.

Наир Тикнизян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зимой многие говорили, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ — это злило и мотивировало

— Вторая половина сезона сложилась для тебя достаточно хорошо: четыре гола, две передачи. Как можешь это объяснить? Изменил к себе требования?

— Никакие требования я к себе не менял. Еще в начале года говорил, что мы хорошо поработали на сборах. К нам пришел новый тренерский штаб, с которым я хорошо знаком, знаю требования. Благодаря подготовке, которую мы прошли в январе — феврале, мы добиваемся результатов, которые имеем на сегодняшний день. Хорошие результаты и свою игру могу объяснить только этим.

— При Галактионове ты заиграл по-новому, раскрылись Ненахов и Карпукас. В чем секрет Михаила Михайловича?

— Мне тяжело себя объективно оценивать. Что касается первого круга, есть статистические данные, и, если их посмотреть, у меня были действительно неплохие матчи. Я чувствовал, что уже плюс-минус адаптировался в «Локомотиве» и нащупываю свою игру. Знаю свои сильные стороны и качества. Благодаря Михаилу Михайловичу я смог их раскрыть в полной мере.

Требования, которые он нам предъявляет, максимально современные. Это атакующий комбинационный футбол. В принципе у нас люди подобраны под это. Тут никакого секрета нет — я очень хотел, чтобы Михаил Михайлович стал нашим тренером, еще когда пошли первые слухи, потому что знал, насколько он сильный специалист. Я работал с ним в молодежной сборной, и команда показывала неплохие результаты.

— Какой была первая реакция после назначения Галактионова?

— У нас не было каких-то индивидуальных бесед. Я просто улыбнулся, когда в первый раз его увидел. Мы понимали, что у нас нет времени на какие-то веселые моменты. Нам надо было работать, наверстывать упущенное, потому что мы находились на 14-м месте после ухода на зимнюю паузу. Не буду скрывать, многие тогда говорили, что мы вылетим в ФНЛ. На нас поставили крест. Это тоже очень мотивировало и в то же время злило нас.

Это были одни из самых тяжелых сборов в моей карьере наравне с тем же ЦСКА. Но разница только в том, что, когда я проходил сборы в стане армейцев, мне было 18-19 лет. Сейчас я стал гораздо лучше и в функциональном плане, и в физическом. Благодаря этому фундаменту, который был заложен, мы можем на сегодняшний день показывать такую игру. Если обратить внимание на наши матчи, во вторых таймах мы сильно переигрываем соперников, особенно под конец встречи. Это многие отмечают, и это факт.

— В чем конкретно сложность сборов?

— Во-первых, много нагрузки. Во-вторых, много объемов в плане беговой работы. Но на это тренерский штаб еще накладывает работу с мячом. Первые полтора сбора были заточены только под физическое состояние. Мы выполняли очень много беговой работы, которая чередовалась с тренажерным залом. Закладывали выносливость, на нее закладывали силу.

— Почему именно сейчас для «Локомотива» Галактионов подходит идеально?

— Потому что наша команда в основном состоит из относительно молодых футболистов. До прихода Дзюбы и Смольникова мы были в топ-3 по этому показателю. А что такое молодость для спортсмена? Это агрессия, большие объемы, самоотдача, желание, страсть. Требования Галактионова как раз хорошо на это накладываются. Это дает нам агрессивный комбинационный футбол. Люди подобраны таким образом, чтобы 90 минут выдерживать эти нагрузки. Галактионов и его штаб идеально нам подходят, чтобы добиваться результатов.

— Какие главные требования у Галактионова?

— Главный тренер хочет видеть не просто людей, которые приехали, потренировались полтора-два часа и разъехались, а одно целое, одну большую семью. Не знаю, видно ли это по ТВ-картинке, но у нас действительно очень хороший коллектив. Это не обязательно значит, что мы в жизни друг с другом все хорошо общаемся, ездим по ресторанам, сидим семьями. Нет. Речь о том, что во время тренировочного процесса и занятий на поле мы все друг за друга дорабатываем, бьемся, катимся в подкатах. Вместе мы добиваемся результатов и вместе проигрываем. Так что сплоченность и дисциплина — два основных требования Галактионова.

— Слышал, что Галактионов ввел новую систему штрафов. Можешь про это рассказать?

— Действительно, у него есть система штрафов. Но речь идет скорее о бытовых осечках: опоздание или проход в ресторан или столовую в тапках без носков и так далее. На игровые требования у нас есть только штрафы за нарушение дисциплины: когда ты получаешь желтую за стычку или разговоры с арбитром. Красная карточка сама по себе тоже штраф, потому что ты подводишь команду, оставляя ее в меньшинстве. Такого, как у Газзаева в свое время, когда не добежал до ближней и заплатил тысячу долларов, у Галактионова нет. Надеюсь, он не планирует вводить такие штрафы.

— Ты не успел еще заплатить?

— Я надеюсь, тренер не будет вводить такие штрафы по поводу дисциплинарных моментов в игре, ха-ха! По поводу бытовых вещей вообще проблем нет. У нас все ребята здравые, с мозгами. Поэтому мы не много оставляем на штрафы.

— Дзюба при продлении контракта благодарил Галактионова за поддержку. В чем проявляется эта поддержка?

— Например, перед игрой с «Факелом» у меня были небольшие проблемы с психологическим состоянием. Галактионов вызвал меня пообщаться, мы посидели десять минут. Он услышал мою позицию, сказал свое видение этой ситуации. За это ты ценишь тренера, что он замечает эти, казалось бы, мелочи. Он из тех людей, кто понимает, что все в этой жизни состоит из мелочей, особенно в спорте. И это очень располагает. Поэтому я понимаю, о чем Дзюба говорит. Галактионов — это человек, за которого хочется биться.

Михаил Михайлович хочет быть для команды не просто тренером, который проводит тренировку и присутствует на играх. Он хочет быть человеком, который может дать совет, подсказать где-то. Причем не только в футбольных вещах, но и в жизненных. Это очень сильно располагает. Многие в команде его воспринимают не просто как тренера, а как человека, с которым ты можешь поговорить.

— После матча с «Краснодаром» (3:2) Баринов рассказывал: «Галактионов говорил нам, что стыдно так играть». Дзюба говорил: «Все летало в традициях Фергюсона». Что происходило?

— Для начала скажу, что все происходящее внутри команды там и останется. Мы зашли в раздевалку в перерыве, стали ждать Галактионова. Как только он зашел, то попросил, чтобы везде закрыли двери. Мы остались наедине с главным тренером, который нас очень сильно встряхнул. Первый тайм мы действительно играли, мягко говоря, безобразно, как будто мы еще остались в автобусе и только ко второму тайму приехали на стадион. Считаю, что во многом благодаря его импульсу мы смогли во втором тайме перевернуть игру.

— Неделей ранее «Локомотив» вдевятером выстоял в Грозном против «Ахмата» (1:0). Что это было?

— Я до сих пор не нашел ответа на этот вопрос. Каждый из тех, кто находился на поле, понимал, что от них требуется и что надо делать для победы. У нас в команде нет такого, что кто-то тянет одеяло на себя и пытается за счет индивидуальных действий что-то такое необыкновенное сообразить. Мы все заточены на одну и ту же цель — общекомандный результат. Это нас очень объединяет и сплачивает. Считаю, что во многом та игра с «Ахматом» придала нам внутренний импульс для уверенности в собственных силах. Это дорогого стоит, когда вдевятером вырываешь победу у «Ахмата» на выезде. Неоднократно играл против них в гостях, эти выездные матчи даются тяжелее других.

— Про ту же сплоченность: после матча с «Динамо» Дзюба всех подзывал, чтобы вы подошли к фанатской трибуне. Количество болельщиков тогда было невероятным. В этом и проявляется единение команды?

— Пользуясь моментом, хочу через это интервью поблагодарить наших болельщиков, которые в большом количестве пришли на игру с «Динамо». Было очень приятно наблюдать, как наш фанатский сектор нас поддерживает, гонит вперед. Дай бог в будущем мы будем чаще видеть подобные вещи, особенно в домашних матчах, потому что, скажу честно, нам не хватает наших фанатов на трибунах. Ведь во многом футболисты играют для болельщиков. Если из театра убрать зрителей, то этот театр никому по факту не нужен.

По поводу жеста Дзюбы: с его приходом все понимали, что это футболист, у которого за плечами много трофеев, много футбольного опыта. У него есть определенный багаж, которым он делится. Все в раздевалке считают его одним из лидеров. Этот жест — подтверждение моих слов. Дзюба понимал, что надо идти благодарить фанатов, которые, несмотря на свои дела, приехали на игру поддержать нас. И мы обязаны были в свою очередь подойти и отблагодарить их аплодисментами, подарить футболку и так далее. В этом есть некая сплоченность с нашими фанатами. Каждый в команде очень ждет их появления на трибунах.

Наир Тикнизян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Трудно было спать по ночам, постоянно прокручивал эти моменты

— В матче с «Динамо» ты отпраздновал гол с приставленными руками к ушам. К чему эта отсылка?

— Честно, я рад, что вы задали этот вопрос. Долго молчал на тему какой-то критики в свой адрес. Если быть точным, два года. С того момента, когда я перешел из ЦСКА в «Локомотив», первые восемь-девять месяцев складывались не совсем удачно. Я очень сильно из-за этого переживал.

— Как ты тогда боролся с этим?

— Для себя решил, что постараюсь максимально от этого абстрагироваться и делать свою работу, закрыть рот и просто не обращать внимания. Сейчас в моей карьере, наверное, самый удачный отрезок, когда многое получается, я чувствую себя максимально комфортно.

— Как эмоционально пережить всю эту критику, которая обрушилась на тебя?

— Сейчас я уже стал более матерым в этом плане. Но когда переходил в «Локомотив», у меня за плечами не было колоссального опыта игры в РПЛ. На тот момент я провел порядка 35-37 матчей. Из них примерно десять в старте. Из этих 37 матчей 25-27 я играл левого нападающего. И тут приходит предложение от «Локомотива», как раз в тот момент, когда Березуцкий говорит мне на сборах, что на меня не рассчитывает.

Я перехожу в «Локомотив» на позицию левого защитника. В первые две недели только и слышал, что моя трансферная стоимость неоправданна, за меня много заплатили, я обманул футбол. Просто не понимал, почему мне за это люди предъявляют какие-то претензии. Я же не ходил с ценником на лбу и не говорил купить меня.

— Как ты это воспринимал?

— Как человек тонкой душевной натуры, я это очень тяжело переживал. Общался с психологом на эту тему. Особенно после красных карточек. Было очень тяжело, сейчас я не преувеличиваю. Ни в коем случае не давлю на жалость, просто констатирую факты. Очень трудно было спать по ночам, потому что постоянно прокручивал эти моменты. Это сильно било по уверенности. Благодарен Богу, что смог перебороть это в себе, смог развернуть происходящее в свою пользу.

— В какой момент ты понял, что больше не переживаешь?

— Не могу до конца сказать, что не переживаю. Переживаю за каждую свою игру, даже хорошую, ведь всегда можно сделать гораздо больше. После матчей, где что-то не получилось или допускал результативную ошибку, из-за которой команде забивали, все равно переживал. Но стал немного проще к этому относиться. Провел работу над собой, благодаря которой получается все это быстрее переваривать и самому себе дать понять, что еще будут игры, в которых появится возможность исправиться. Не стоит жить прошлым.

— Был какой-то поворотный момент?

— Наверное, сезон-2021/22. Тогда оставалось три тура до конца чемпионата, я попадал в сборные туров трижды подряд, а по окончании мая стал игроком месяца в «Локомотиве». С «Рубином» я заработал пенальти, с которого мы забили. С «Динамо» отдал голевую с углового, мы сыграли 3:3. И в матче с «Крыльями Советов» на выезде подал стандарт, а Рифат забил. Эти три игры дали мне очень хороший внутренний импульс для собственной уверенности. Все это я окончательно смог подтвердить, когда съездил в сборную Армении и сыграл против Турции. Тот матч очень много мне дал в плане уверенности в собственных силах.

— Ты продолжаешь о себе что-то читать?

— Стараюсь максимально отойти в сторону от этого, но иногда что-то попадается, что-то скидывают знакомые. Так или иначе что-то я читаю — и в основном это плохое, ха-ха!

— После кубкового матча против «Спартака» болельщики говорили о том, что ты не доиграл эпизод с Михаилом Игнатовым. Хотя там была судейская ошибка, что позднее признала ЭСК РФС.

— У людей, которые следят за футболом, я стал ассоциироваться с человеком-привозом или человеком — красной карточкой. Я могу их понять, это их дело. Но я всеми силами стараюсь от этого отойти и дать понять, в том числе и себе, что я футболист, который может приносить пользу команде и добиваться каких-то хороших результатов.

Если меня раньше это, скажем так, обижало, то сейчас просто злит. Даже в игре со «Спартаком» в первом тайме я отдаю голевую передачу на Антона [Миранчука], провожу достаточно неплохой первый тайм. Но во втором происходит этот момент, на мне фолят. После игры это официально подтверждают, отстраняют арбитра Иванова на несколько матчей.

А я считаю, что сыграл в этом моменте правильно. Хотел сохранить мяч и начать атаку, а не бить по аутам. Был уверен, что смогу оторваться от Игнатова и начать атаку своей команды низом. Мы ведь стараемся играть в комбинационный футбол именно низом. А выбить мяч в аут или на угловой — самое простое. Иногда надо играть просто, но в том эпизоде я был уверен, что смогу сохранить мяч. Я не из тех футболистов, которые симулируют. Когда человек двумя руками меня просто выкидывает из троллейбуса, я поворачиваюсь на судью, а он как будто этого момента не видит. ВАР говорит ему посмотреть момент на предмет фола. Он смотрит и показывает на центр поля. Странно ведь, что ко мне возникают вопросы, когда судья ошибся?

— Ты можешь представить, что после завершения карьеры будешь работать экспертом на телевидении?

— Я задавался этим вопросом. Даже если в далеком будущем, предположим, буду на их месте, то не буду позволять себе переходить на оскорбления. Мы должны оставаться в первую очередь людьми. Тот, кто выступает на телевидении, должен понимать, что у меня есть родственники — мама, бабушка, отец. Они могут это посмотреть и воспринять близко к сердцу. Но людям вообще это без разницы. Поэтому, если бы я находился на их месте, я бы себе не позволял оскорблений. Разбирал бы чисто футбольную тематику и старался обходить стороной какие-то личные моменты.

Наир Тикнизян (слева) в составе ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Перед матчем с ЦСКА мне сказали: «Ты выйдешь со стадиона, и они тебя поймают»

— Этот сезон для «Локо» — один из самых противоречивых за последние несколько лет. Как ты его пережил?

— Для меня этот сезон — проверка на прочность. Мы посмотрели, из чего состоим. Несмотря на то давление, которое было вокруг нас, на то положение, в которое мы себя загнали, мы смогли выйти из этого достойно. Мы не опустили руки, продолжили работать, и нам свыше за это воздалось. Очень жаль, что очередной сезон без трофеев, потому что любого спортсмена характеризуют его титулы. Но я очень счастлив, что мы смогли выбраться из этой ситуации и заткнуть рты тем, кто позволял себе в начале года списывать «Локомотив» со счетов, говоря, что мы останемся в зоне стыков. Мне просто интересно посмотреть им в глаза и спросить: «Что вы скажете сейчас?»

— Какие были мысли в голове, когда видел, что команда находится на 14-м месте?

— Старался вообще не смотреть в таблицу. Мне было максимально неприятно от этих разговоров и от того, что писали в СМИ. Но я все воспринимал с ухмылкой. Вся команда была уверена, что мы из этой ситуации выберемся. Если быть честными и глубоко копать — сборы при немцах были достаточно специфическими для нашего дивизиона, для возрастной категории нашей команды. Они не несли в себе какую-то интенсивность, объемы, тренировки на износ, благодаря которым ты можешь сделать шаг вперед. Они были больше для поддержания формы. Такие сборы больше подходят людям, которые уже сформировались как футболисты, которым за 28-30 лет.

Мы, просто общаясь внутри коллектива, понимали, что нам нужны хорошие сборы, благодаря которым мы сможем сделать скачок. Так и получилось. Пришел Галактионов, сделал все необходимое, и мы дали результат. Ни в коем случае не говорю, что немцы виноваты в нашем неудачном выступлении в первой части чемпионата — всегда надо спрашивать с себя. Всегда считал, что для того, чтобы что-то получить, надо чем-то пожертвовать. Мы, к сожалению, ничем не жертвовали на сборах с немцами.

— Баринов рассказывал, что просил тренера дать больше нагрузок на сборах...

— Да. Летом при Марвине Комппере сборы все-таки немного отличались от зимних. Все равно там не хватало интенсивности и объемов. Бара просил, чтобы нам давали больше нагрузок. На правах капитана он говорил от лица всей команды. Мы все между собой общались и понимали, что нас надо больше нагружать, на нас надо пахать и пахать.

— Перед началом сезона было ощущение, что все будет настолько непросто?

— Честно, нет. Тогда мы провели несколько контрольных матчей в Москве, в том числе с «Динамо». По тем играм казалось, что мы более-менее в неплохой форме. А потом начали сезон. С «Пари НН» сами не доиграли в большинстве и закончили 1:1. Потом были «Ростов», «Зенит», выезд в Краснодар — очень сложный календарь... Из этих четырех игр два очка заработали. Со второго тура мы сразу оказались на дне таблицы. Это тоже ударило по психологии. Мы все были ошарашены, потому что перед тем сезоном ходили и говорили, что навяжем конкуренцию «Зениту», — и где мы сейчас, ха-ха!

— Какой момент по ходу этого сезона был самым тяжелым в эмоциональном плане?

— Когда мы проиграли ЦСКА, «Спартаку», «Динамо», то есть все московские дерби. Плюс, если вы помните мое видео на парковке с болельщиком... Тогда я прекрасно понимал, что меня снимают и что в соцсети попадет именно тот отрезок, где говорю я. Но если углубиться в эту ситуацию, то меня спровоцировали, оскорбили. Я поступил непрофессионально. Но за каждым профессионалом стоит обычный человек. Возможно, исходя из этого горького опыта, сейчас я бы прошел мимо. Но тогда просто не мог — люди оскорбляли меня ни за что. Тем более это было после игры с «Динамо». А в том матче, считаю, я сыграл на достаточно неплохом уровне. Со мной связывались люди, которые напрямую общались с ультрас, и говорили, что хотят «набить мне морду». Перед матчем с ЦСКА они мне сказали следующее: «Ты выйдешь со стадиона, и они тебя поймают». Я вышел с того же места, просто прошел мимо. Никто ко мне не подошел.

Тогда полностью осознал, что есть большое количество людей, которые против меня. Ведь почему-то никто не принял позицию, что на футболиста накинулись. Никто не стал преподносить так, мол, почему они позволяли себе оскорблять его. Все начали говорить в мой адрес: «Что он себе позволяет? Что он орет?» Тогда я сказал [болельщику]: «Когда мы выиграем четыре-пять игр подряд, посмотрю, что ты скажешь». Собственно, мы сейчас такой отрезок выдали. И у меня возникает вопрос: «Что ты скажешь сейчас?»

— Баринов рассказывал, что он был первым, кому ты набрал после той истории.

— Да. Я ехал в такси, позвонил Баринову и сказал: «Дим, сейчас через минут 30 выйдет видео с моим участием. Я просто хочу, чтобы ты как капитан понимал, что я сорвался, меня вывели на эмоции». Если быть честным, повторись эта ситуация сейчас, я бы прошел мимо. Таким людям, которые ищут провокации, будет гораздо обиднее, когда ты не обратишь на них внимания.

— Осенью не жалел, что не остался в ЦСКА?

— У меня не было сожалений. Наоборот, я понимал, что жизнь — зебра, за черным всегда идет белое. Понимал, что нам свыше преподносят столько испытаний, сколько мы готовы вынести. Я воспринимал это как жизненный урок, что это необходимо. Тогда я рассуждал так, что должен быть в этой команде, должен через это пройти. Я должен был пройти с достоинством, а не бежать как крыса с тонущего корабля. Чем победа тяжелее, тем она слаще. Мы — команда, у которой есть характер, самолюбие, задачи, цели. Не хочу говорить ничего плохого про немцев. Скажу так: их философия футбола не подходила под наш чемпионат. Сколько было случаев, когда люди приезжали из зарубежных лиг и говорили, что в РПЛ играть тяжело. Во-первых, многие команды основную часть времени обороняются. Во-вторых, много единоборств, беговой работы. Футбол, который нам пропагандировали немцы, возможно, очень современный. Но он не подходит нашему чемпионату. Ты можешь 89 минут прессинговать, а на последней пропустить в контратаке от команды, которая ниже тебя классом. Во всем должен быть баланс, а у нас получилось из одной крайности в другую. Не скажу, что футбол был безобразный, но их требования не соответствовали нашей лиге, мы их не выполняли.

— Какие впечатления остались от работы с Йозефом Циннбауэром и Марвином Комппером?

— Это два разных тренера со своей философией. Марвин — молодой и амбициозный специалист, фанатик своего дела. Он жил на базе, постоянно был в каких-то теориях, изучал, смотрел. Но в силу возраста ему было тяжело донести свою мысль до команды. Он мне импонировал как человек и тренер, но, когда пошли плохие результаты, он потерялся и не понимал, что делать. У любого тренера должна быть последовательность в действиях. У Марвина все было хаотично. Циннбауэр — более прагматичный. Футбол Йозефа отличался, но времени было мало, чтобы мы перенесли его идеи на игры. Тяжело, когда у тебя за полгода три разных тренера со своей философией.

Наир Тикнизян, Максим Ненахов, Егор Погостнов и Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дзюба первый раз меня увидел и сказал: «О, мой шашлычник. Мангал взял?»

— Насколько сильно Дзюба изменил атмосферу в команде?

— Человек очень харизматичный и красноречивый. Раньше все в раздевалке говорили, что я много разговариваю. Но Артем меня переплюнул в десять тысяч раз. На его фоне я стал блеклой тенью, перестал говорить — слушаю его и чувствую, как сводит скулы от усталости смеяться. Иногда он говорит какие-то глупости, которые вообще не соответствуют реальности. Но это смешно! Артем создают позитивную атмосферу, что очень сильно влияет на тренировочный процесс. Дзюба может не выполнять какие-то большие объемы на поле, но одно его присутствие заставляет команду соперника играть по-другому. Он концентрирует на себе защитников, это освобождает фланги. Мне гораздо проще играть, когда с первых минут выходит Дзюба. У меня сразу появляется пространство. И я знаю, что любой мой кросс в штрафную он может принять — а это опасно. Рад, что он пришел в нашу команду. Во многом благодаря ему «Локомотив» выдал такой отрезок.

— Дзюба как-то шутил над тобой?

— Он впервые меня увидел, когда мы с Марадишвили на сборах ехали на тренировку, и сказал: «О, вот мои шашлычники. Мангал взяли?» Я люблю над собой смеяться, поэтому понял сразу — мы с Дзюбой споемся.

— Что самое смешное ты слышал от Дзюбы?

— Он человек, у которого голова вообще не перестает работать. Он постоянно генерирует какие-то шутки. Говорит, что ему первое пришло в голову, и не боится этого.

— Ты несколько мячей отпраздновал жестом, который использует Дзюба. Как так вышло?

— Когда мы играли с «Ростовом» в чемпионате — я бил по воротам, мяч попал в ногу Дзюбе, и он забил. Мы побежали на эмоциях праздновать — он сделал свой жест, я решил за ним повторить. После каждого мяча в том матче я повторял за ним. После игры подошел к нему и сказал: «Теперь это мое празднование, я буду теперь так отмечать голы вместе с тобой». Забил я не много, но за свои слова стараюсь отвечать.

— Вы очень близко дружите с Марадишвили. Обсуждали ли с ним ситуацию с его игровым временем?

— Костя — самый близкий друг в моей жизни на сегодняшний день. Конечно, мы это обсуждаем, но это личное общение. Если поверхностно — я за него как за своего друга сильно переживаю. Знаю, какой он футболист, какие у него качества. Мы знаем друг друга много лет, росли в одной академии. Сейчас у него, к сожалению, такой этап в карьере. Я желаю ему сил. Если он проведет нужную работу, то снова начнет играть и показывать себя с лучшей стороны. При Николиче он показывал очень классный футбол. Да и в прошедшем чемпионате самый красивый гол ударом через себя на его счету — поздравляю!

— Какие у тебя остались воспоминания о Николиче?

— Он топ-тренер и хороший человек. Может, немного некорректно так говорить, но я был расстроен, когда он ушел после единственного поражения на тот момент. Во многом благодаря ему я и перешел в «Локомотив». Возможно, удастся с ним поработать снова в будущем.

— Не слышали ни одного негативного слова в адрес Николича от игроков. В чем особенность Марко?

— Он очень схож с Галактионовым. Марко и Михаил Михайлович — тренеры, за которых ты готов умирать на поле. Ты уважаешь этих специалистов, за них ты бьешься. Они подкупают тебя своими человеческими качествами — требовательностью, справедливостью, смелостью, спортивной агрессией. Марко Николич не только грамотный специалист, но и целеустремленный человек со стержнем.

— Кто научил Изидора ругаться матом на русском языке?

— Он сам неплохо научился. Может, на тренировке кто-то говорил на эмоциях... Изидор все это быстро схватывает. Например, мы играли с «Динамо» в предпоследнем туре, звучал гимн их клуба — на табло это сопровождалось словами, чтобы люди подпевали. Костя [Марадишвили] рассказал мне, что Изидор весь этот текст прочитал без ошибок. Очень удивился этому! Он достаточно неплохо для легионера говорит на русском языке.

Наир Тикнизян (справа) в матче с Турцией. Фото Федерация футбола Армении

Когда сыграл против Турции, понял — никогда не пожалею о решении выступать за Армению

— Ты армянин, но родился в Питере, несколько лет назад забивал за молодежную сборную России. Мог тогда представить, что будешь играть за свою историческую родину?

— Честно, нет. Но никогда этого не отрицал. До последнего ждал вызов в сборную России — к счастью или сожалению, я его не дождался. Всегда буду благодарен Армении за то, что они дали мне шанс стать частью сборной. Очень это ценю! Постараюсь отплатить той же монетой.

— Было чувство несправедливости, когда не попадал в список сборной России?

— Такого чувства не было, я достаточно самокритичный. Говорил себе: «Если меня не вызывают, значит, я этого не заслуживаю. Значит, Валерий Георгиевич [Карпин] не рассчитывает на меня». Буду честен, это било по самолюбию. Были огромные списки футболистов. Дал себе понять — если тебя не вызывают в таком случае, на тебя не рассчитывают. У каждого тренера свое видение — это надо уважать. Мнение и решение Карпина я уважаю, он имел на это полное право. Я же решил пойти по-другому пути.

— Когда впервые ты начал думать о возможном выступлении за сборную Армении?

— Практически каждый год люди из федерации выходили на меня и разговаривали на тему смены спортивного гражданства. Я отказывался до поры до времени. Ключевым моментом для меня стал ноябрьский вызов в 2022 году, когда были вызваны молодые ребята и даже те, кто не имел стабильной игровой практики. Тогда я для себя четко понял, что нечего ждать — пора действовать. В январе на сборах позвонил сам и попросил дать мне шанс выступать за сборную Армении.

— Советовался ли ты с кем-то перед тем, как принять это решение?

— Я привык самостоятельно принимать решения, полностью нести за них ответственность. Меня очень сильно вдохновило то, как люди в Армении ждут меня, верят в меня. Мне стало настолько приятно... Они меня очень тепло приняли. Когда я сыграл официальный матч против Турции, поймал себя на мысли — об этом решении я точно никогда не пожалею. Люди очень душевно относятся к своему народу, к своей сборной. Они сплочены. Сыграло большую роль и то, что в стране, в которой я родился, запрещено участвовать в каких-либо [международных] соревнованиях.

— Ребята как-то подкалывали из-за смены спортивного гражданства? Например, Дзюба?

— Да, конечно. Сейчас конкретное и не вспомню. Но было что-то в духе: «Теперь ты настоящий армянин, а не фейковый».

— Что можешь ответить тем, кто обвиняет россиян в смене гражданства в такое сложное время?

— Пусть говорят, что хотят. Это моя жизнь, мой выбор. Я считаю, что я никого не предавал. Я не уехал из страны, в которой родился. Никогда не позволю себе говорить что-то плохое про страну, которая мне много всего дала в этой жизни. Мое решение было основано на спортивной составляющей.

— Напоследок — небольшой блиц: самое яркое воспоминание прошедшего сезона?

— Победа над «Краснодаром» — 3:2.

— Самое большое разочарование сезона?

— Поражение от ЦСКА в первом круге.

— Главная цель «Локомотива» в следующем сезоне?

— Чемпионство. Для нас сейчас главный конкурент — это мы сами. Если мы будем побеждать свои страхи, предрассудки, сомнения — все будет хорошо.

— Главная мечта Наира Тикнизяна?

— Выиграть как можно больше трофеев.