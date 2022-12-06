Сегодня, 13:00
В этом сезоне Никита Ермаков пробился в основу ЦСКА: в матче с «Уралом» дебютировал в РПЛ, дважды отличился в Кубке и к зимней паузе набрал 21 игру во всех турнирах. В интервью «СЭ» полузащитник рассказал об адаптации в команде и характере Владимира Федотова, общении с Акинфеевым и изучении английского языка.
— В этом сезоне у тебя могло быть три гола — что чувствуешь, когда выводишь свою команду в матче с «Зенитом», а мяч отменяют?
— В тот момент эмоции переполняли. Невозможно передать словами — это надо испытать! Забить действующему чемпиону на его поле при полных трибунах — очень приятно. Жаль, что отменили. Думаю, этот гол придал бы мне больше уверенности.
— Через пару дней ты все же отличился — в матче с «Торпедо».
—Родные и близкие меня поздравили, но телефон не разрывался. Все в меру. Я тоже никак особенно это не отмечал. Просто продолжил тренироваться.
— Какие эмоции были после первого взрослого дерби со «Спартаком»?
— Еще с академии тренеры нас настраивали на то, что «Спартак» — принципиальный соперник. Значит, нужна максимальная самоотдача, борьба на каждом участке поля за клуб, за болельщиков, за себя. Сейчас к таким матчам не нужно настраиваться — все всё сами понимают.
— После дерби ЭСК РФС признала, что тебя ошибочно не удалили за фол на Пруцеве.
— В тот момент я делал подкат — казалось, что в мяч. Но потом попал футболисту «Спартака» в ногу. У меня вообще не было намерения нанести Пруцеву травму или сыграть грубо! Может быть, в тот момент это был адреналин, эмоции... Но с моей стороны все выглядело совсем иначе, чем на повторе.
— В том же матче случилась стычка Федотова с Абаскалем. В раздевалке Федотов такой же эмоциональный?
— Владимир Валентинович — спокойный человек, умный. Надо понимать, что в тот момент все были на эмоциях. В жизни он, конечно, другой. Когда нужно — похвалит, когда нужно — напихает.
— Главное, что ты приобрел за время работы с ним?
— Я повысил планку по самоотдаче, начал сам с себя требовать больше. Футбольного бога не обманешь: нужно выкладываться на поле — только тогда добьешься успеха.
— В ЦСКА много легионеров. Это создает трудности в коммуникации?
— В раздевалке, в столовой мы все общаемся. К сожалению, нет такого, чтобы мы куда-то вышли погулять вместе. Наверное, здесь больше вопрос языкового барьера... Если бы я знал языки, было бы намного легче. Но я сейчас занимаюсь английским. Понимаю, что это полезно и для футбола, и для жизни. В общении с легионерами помогает — да и кто знает, как в дальнейшем сложится карьера. У меня в планах поиграть в Англии, Испании. Мечтать не вредно, так что учу язык с прицелом на будущее.
— Со стороны кажется, что в ЦСКА есть четкое разделение на группы: легионеры, молодежь и опытные игроки.
— На самом деле никакого разделения нет. Все общаются друг с другом, просто с кем-то больше, с кем-то меньше. При этом нет никаких проблем подойти за советом к кому-то из старших — всегда помогут.
— Ты сказал, что общение с иностранцами — это вопрос языкового барьера. О чем можно поговорить с Акинфеевым, Набабкиным, Щенниковым?
— Да о разных вещах. Может, обсудить какой-то игровой момент, спросить совет, поговорить о жизни. Нет такого, что они не общаются с молодыми.
— Акинфеев любит рыбалку.
— Порыбачить с Игорем? Было бы интересно!
— Матвей Лукин обращается к Акинфееву по имени и отчеству. Ты тоже?
— Когда здороваюсь или прошу мяч на тренировке, могу сказать: «Игорь». Но в остальном — на «вы». Как он реагирует? Иногда подшучивает в ответ.
— Акинфеев рассказывал, что Вадим Карпов не знает Вагнера Лав и Карвальо, хотя их портреты висят на базе клуба.
— Меня Акинфеев не экзаменовал, но я готов. Обоих знаю!
— Сейчас очень популярен медиафутбол. Как ты к этому относишься?
— Проект очень интересный, интересно смотреть. Там даже играет пацан, который вместе со мной выпускался из академии, — Никита Васильев. Я за медиафутболом специально не слежу, но если попадается в интернете, то могу включить. Только полуфиналы и финал смотрю.
— Кого еще из медийных футболистов знаешь лично?
— Мы были одноклассниками с вратарем 2DROTS и победителем первого сезона Димой Сычевым. Есть забавная история, связанная с ним. Нас как-то попросили спокойно посидеть в спортзале, а мы взяли мячи и начали пинать друг другу. В итоге Дима попал в баскетбольный щит, мяч отскочил и улетел в какую-то старую лампу! В общем, она упала. Сразу же прибежали директор, классный руководитель, завуч. Мы все смеемся, а Дима один переживает...
— В медиафутболе же совсем другие скорости — тебе правда интересно смотреть матчи?
— Главное — это шоу. Плюс во втором сезоне стало больше профессиональных игроков, ветеранов — скорости стали выше. Очень интересно смотреть! Те же «Наши парни» из РФС — конечно, они не показывают тех скоростей, как в молодости. Но мне нравится следить, как они сейчас играют за счет опыта и понимания футбола.
— Ты бы хотел сыграть в Медиалиге?
— Допускаю, если это просуществует еще лет 20. Попробовать, как Глушаков? С его опытом проще совместить, мне же пока, как молодому, нужно полностью быть сосредоточенным на выступлении за клуб.
— ЦСКА планировал матч с 2DROTS. Тебе было интересно сыграть с ними?
— Да, слышал об этом. Был бы рад, если бы сыграли. Это шоу, огромные просмотры. Жалко, что все отменилось. Надеюсь, что в будущем получится провести такой матч.
— «Амкал» и 2DROTS в Кубке России — удачная идея?
— Да, я смотрел их каждый матч! До конца не мог поверить, что команда из интернета участвует в профессиональном турнире. Сильно переживал за них, чтобы они прошли дальше. Интересно было сравнить уровень профессиональных и любительских команд.
— При этом многие медиафутбол не переносят.
— Это популяризация футбола в России. Никто бы просто так не стал следить за 1/264 Кубка России! Круто, что РФС дал медийным клубам такую возможность.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)