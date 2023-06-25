Разбираем календарь РПЛ: у «Динамо» тяжелый старт, у «Зенита» — финиш, «Спартак» должен быть доволен

Что нужно знать о матчах предстоящего сезона.

РПЛ опубликовала календарь на сезон-2023/24, первая часть которого продлится до 10 декабря. Для сравнения — в прошлом году из-за чемпионата мира в Катаре пауза наступила уже 13 ноября, а перерыв между первой и второй частью сезона продлился 109 дней. Следующее межсезонье будет короче — всего 82 дня.

В лиге поясняли, что при составлении календаря учитывали теплые и холодные регионы. Так, в последнем туре 2023 года (с 8 по 10 декабря) три матча пройдут на юге страны: в Краснодаре, Сочи и Грозном. А также в Санкт-Петербурге, где стадион оборудован крышей и позволяет играть в любую погоду.

Еще одна важная деталь: осенью чемпионат прервут три международные паузы на игры сборных: 4-12 сентября, 9-17 октября, 13-21 ноября. Еще одна запланирована весной — 18-27 марта.

Рестарт РПЛ намечен на 1 марта 2024 года, последний тур — на 25 мая.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что с логистикой?

Как и в прошлом сезоне, клубы ждут логистические проблемы. Росавиация в феврале 2022 года ввела режим временного ограничения полетов во многих аэропортах юга и центра, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже. Ограничения действуют до сих пор.

Этот фактор составители календаря тоже учитывали — необходимо было расписать даты так, чтобы у команд не было серии выездов в города, куда нельзя добраться на самолете.

Летом в РПЛ пройдут 6 туров

В сезоне-22/23 с июля по конец августа нас ждут только шесть туров. В прошлом году летних туров было семь.

При этом южный регион страны, несмотря на жаркую погоду, в этот отрезок примет довольно много игр: «Ростов» проведет дома три встречи из шести (как и «Краснодар» с «Ахматом»), «Сочи» сыграет на своем поле четыре раза.

А вот весной плотность календаря в этих городах будет не такой: в начале марта, когда возобновится сезон, «Ростов» и «Краснодар» ждут по два домашних матча, «Сочи» — только один. Все из-за Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» — «Сочи» попросил лигу не назначать домашние игры на эти даты, поэтому проведет три встречи в гостях.

Отметим, что три клуба — «Зенит», ЦСКА и «Оренбург» — начнут сезон на выезде и сыграют на своем поле лишь в третьем туре. «Спартак», «Ростов» и «Ахмат», наоборот, два стартовых матча чемпионата проведут дома.

Сергей Семак с футболистами «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит»: непростой старт и концовка сезона

Действующий чемпион начнет сезон в Нижнем Новгороде, затем отправится в Ростов-на-Дону. А соперником по первому домашнему матчу станет «Динамо». Дальше расслабиться тоже не получится: в 5-м туре команду Сергея Семака ждет выезд к «Спартаку», в 7-м — к ЦСКА, а в 9-м — новая встреча с армейцами, но уже на «Газпром Арене». То есть к сентябрю «Зенит» сыграет практически со всеми прямыми конкурентами.

Возобновится сезон яркой афишей — «Зенит» — «Спартак». После этого питерцы отправятся в Екатеринбург, а в конце марта — в Самару. На юге в марте у команды Семака не запланировано ни одного матча.

Финиш сезона тоже довольно напряженный: в 28-м туре чемпион примет ЦСКА, затем отправится в гости к «Ахмату», а в заключительном матче чемпионата сыграет с «Ростовом» дома.

Таким образом, и старт, и концовка у «Зенита» насыщена встречами с потенциальными претендентами на медали.

Гильермо Абаскаль и Квинси Промес. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак»: комфортное начало и финиш

После домашнего старта с «Оренбургом» и «Балтикой» красно-белые отправятся в Казань и Екатеринбург. А первого топ-соперника получат только в 5-м туре, когда в Тушино приедет «Зенит». Дерби с ЦСКА запланировано лишь на 11-й тур, поэтому начало более чем комфортное.

Как, кстати, и рестарт РПЛ: да, в первых числах марта — битва на «Газпром Арене». Зато после этого не придется покидать Москву: «Спартак» примет «Факел», «Урал» и «Сочи», а в гости отправится к ЦСКА и «Динамо». Качество весенних полей на этом отрезке сезона будет для красно-белых важнейшим фактором успеха. Поэтому агрономам «Открытие Банк Арене» нужно приготовиться.

В целом календарь для «Спартака» распределен равномерно. До перерыва команда Гильермо Абаскаля сыграет дома 9 матчей из 18, во второй части — 6 из 12. Наиболее сложный отрезок продлится с конца августа по октябрь: «Зенит» и «Ахмат» (оба матча дома), «Краснодар» и «Сочи» (обе встречи — в гостях), «Динамо» (д), «Крылья Советов» (г) и ЦСКА (д).

Финиш сезона тоже комфортный, учитывая отсутствие пересечений с фаворитами РПЛ: красно-белых ждет выезд к «Пари НН», домашние встречи с «Краснодаром» и «Рубином», а также матч в Оренбурге в последнем туре.

В 2019 году «Спартак» уже завершал сезон на «Газовике» и упустил там путевку в Лигу Европы, уступив крепкой команде Владимира Федотова (0:2). Посмотрим, как все сложится на этот раз.

Марцел Личка. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо»: Личку ждут тяжелые выезды с первых туров

Марцел Личка только подписал контракт с «Динамо», но уже готовится к сложнейшему старту сезона.

В первом же туре его команду ждет битва с «Краснодаром», затем — выезды в Самару и Санкт-Петербург. А в 5-м туре состоится дерби ЦСКА, после которого нужно будет ехать в гости к «Рубину» и «Ростову».

Кстати, для ЦСКА начало нового чемпионата тоже выйдет насыщенным: после матча за суперкубок с «Зенитом», который пройдет в Казани, армейцы продолжат турне и сыграют в Екатеринбурге и Грозном. До своего стадиона команда Владимира Федотова доберется лишь к четвертому официальному матчу — и зарубится с «Локомотивом».

Новички РПЛ начнут сезон на выезде из-за Fan ID

Победители ФНЛ — «Рубин» и «Балтика» — отметят возвращение в премьер-лигу на выезде (казанцы отправятся в Черкизово к «Локо», калининградцы сыграют в Сочи). Все из-за того, что клубам предстоит протестировать систему идентификации болельщиков Fan ID — в первой лиге на матчи команд зрители ходили без паспортов болельщиков.

Дома «Рубин» сыграет во втором туре — против «Оренбурга». Фанатам «Балтики» придется ждать чуть дольше — их команда проведет первый матч на своем поле лишь в третьем туре (с «Факелом»).