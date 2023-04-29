«Титов прав — «Спартаку» стоит подумать о возвращении Жиго». Романцев — о Дуарте, Промесе, Карпине и работе ВАР

Легендарный тренер красно-белых и сборной России Олег Романцев по традиции ответил на вопросы читателей «СЭ».

Дмитрий Тюрин: — К победе красно-белых над «Краснодаром» болельщики отнеслись по-разному. Одни считают ее яркой, волевой, а другие, как после ничьей с «Динамо», вновь заговорили о большом количестве ошибок. А какое у вас мнение?

— Конечно, то, что «Спартак» выиграл, к тому же у соперника, набравшего ход в чемпионате, не может не радовать. В то же время встреча действительно породила немало вопросов. Я не очень понял, почему на своем стадионе в составе вышли шесть защитников? Хотя это не решило проблемы контроля середины поля — соперник быстро переходил из обороны в атаку.

Да, спартаковцы проявили характер и спасли, казалось бы, безнадежный матч. Но почему так беззубо проведен первый тайм? Почему команда взорвалась только после второго пропущенного мяча? А гол Батчи, которого трусцой метров 60 провожал Дуарте, заставил подумать: зачем этого парня привезли из Парагвая?

Еще одно «почему» можно было бы адресовать Соболеву — до перерыва Саша оставался почти незаметным. Но вспышка нападающего во второй половине игры, его дубль зажгли партнеров — хозяева стали почти неудержимы. А появление Промеса, забившего в стиле Цымбаларя, и Зиньковского с Николсоном дало понять — с таким настроем красно-белые способны на чудеса. Так почему же всего этого не наблюдалось в Кубке против «Акрона»?

И это, Дмитрий, еще не все вопросы, волнующие тех, кто, радуясь победе «Спартака», думает о его завтрашнем дне.

Евгений Жуков: — После поражения от «Акрона», когда не выступал Промес, пошли разговоры о «промесозависимости» «Спартака». Вы тоже считаете, что отсутствие Квинси оказывает серьезное негативное влияние на потенциал красно-белых и сейчас у них нет второго исполнителя такого же уровня?

— Конечно, Промес — важный элемент атаки. Но не настолько, чтобы считать его потерю главной причиной поражения в матче с клубом ФНЛ. Я уже говорил, что видел только одного футболиста, от которого зависела игра любой команды, где он выступал, включая сборную. Это Марадона. И даже не потому, что Диего умел на поле все. Кроме этого, аргентинец обладал какой-то невероятно взрывной энергетикой, передававшейся партнерам и сковывавшей соперников. Какой-то особый божий дар, которого не было даже у великого Пеле. Возможно, иногда похоже вспыхивает уникальный Месси. Но — эпизодически.

Что касается значимости Промеса для «Спартака», то она не настолько велика, чтобы говорить о зависимости. Тем более, отдавая должное мастерству Квинси, замечу, что, к сожалению, он не всегда стабилен. Хотя на право считаться одним из лидеров красно-белых уже наиграл. Что и подтвердил против «Краснодара».

Квинси Промес. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Олег Марков: — После ничьей 3:3 с «Динамо» Егор Титов заявил, что «Спартаку» стоит подумать о возвращении Жиго. Означает ли это, что у команды обнажились старые проблемы с обороной?

— Похоже, Егор не зря бьет тревогу. Мы и пропускать стали много, и позволяем соперникам достаточно моментов создавать. Тот же «Акрон» мог и с более крупным счетом победить, а ведь это клуб из низшей лиги. Может, сейчас, когда надежда на Кубок уже убита, стоит наигрывать в обороне молодых, перспективных ребят, ждущих своего часа на лавке, что замедляет их прогресс.

Что касается возвращения Жиго, то, вспоминая, как надежно действовал рядом с ним Джикия и уверенно чувствовала себя защита в целом, над этим вариантом стоит подумать. Дерби с «Динамо» и провал с «Акроном» стали сигналами к тому, чтобы прислушаться к словам Егора Ильича.

Станислав Черчесов. Саин Ализаде

Согласен с Черчесовым — такие, как Дзюба, делают футбол интереснее

Борис Зубов: — Недавно президент РФС Александр Дюков сообщил, что ему предложили включить в список кандидатов на пост тренера сборной России Доменико Тедеско. Получается, Карпину уже ищут замену. Олег Иванович, вам не кажется, что это не совсем тактично?

— Признаюсь, сильно огорчен этой странной ситуацией, повода для которой нет и быть не может. Но раз такие разговоры ведутся, то, выходит, кому-то подобное выгодно. Одним надо растиражировать «жареные» новости в СМИ, другим — чтобы напомнить о себе в интернете, а кому-то просто хочется лишний раз попытаться спровоцировать Карпина. По себе знаю, что выбор нового тренера всегда непрост и связан со множеством психологических нюансов. Вспоминаю, как председатель «Спартака» Шляпин и Старостин предложили мне сменить Бескова. «Да это же невозможно, — растерялся я, еще не зная, как развиваются события. — А как же Константин Иванович?» И в ответ услышал: «Олег, пойми — Бескова в команде уже нет. И у нас есть несколько кандидатов на его место. Но мы хотим, чтобы «Спартак» возглавил именно ты. Так что работай с чистой совестью и ни о чем не думай!»

Что касается вашего вопроса, Борис, то, даже если эта тема обсуждается всерьез, верю, что президент РФС контролирует все происходящее в отечественном футболе. И понимает, в каком непростом положении оказались наши клубы и сборная. Думаю, что у Александра Валерьевича хватит мудрости и опыта, чтобы расставить все по своим местам и продолжить доверять Карпину, не принимая во внимание советы диванных аналитиков.

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Андрей Руднев: — Как думаете, был ли повод у министра спорта РФ Олега Матыцина спросить у Валерия Карпина после матча с Ираном, с кем он — с командой, болельщиками, Россией или сам по себе?

— Спасибо за вопрос, Андрей. Честно говоря, мне самому не очень понятно, зачем чиновнику такого ранга публично обращаться к тренеру сборной страны за разъяснением, с Россией он или сам по себе. Да еще в такой форме. Подобное можно услышать, пожалуй, только от человека, который не знает, в каком положении находятся сейчас и Карпин, и национальная команда, — еще ни один тренер в нашем футболе не испытывал такого. Работать и заново создавать коллектив, оказавшийся в изоляции, все равно что режиссеру репетировать пьесу, не зная, состоится ли когда-нибудь премьера. Вот почему так удивили слова министра, мягко говоря. Скорее всего, они произнесены сгоряча, на эмоциях, после не самой удачной игры в Тегеране. О чем, думаю, Олег Васильевич сам потом пожалел. Что касается ответной реакции Карпина, то, как говорится, каков вопрос, таков и ответ.

Егор Рощин: — После поражения «Локомотива» от «Зенита» в СМИ поднялась волна осуждения Дзюбы за то, что он не пожал руку Семаку. Что вы думаете об этом?

— Я хорошо отношусь и к Сергею, и к Артему. С Семаком довелось поработать в сборной, о чем вспоминаю с большим удовольствием. Дзюбу уважаю за бойцовский характер, трудности только делают форварда сильнее. Лично я даже не обратил бы на этот момент особого внимания. Особенно после матча, когда у людей разное настроение. И если бы это произошло не с Дзюбой, а с кем-то другим, то, думаю, эпизод так и остался бы незамеченным.

Но здесь как можно упустить возможность обрушить очередную волну гнева на упрямого бомбардира? Да еще и связать все с тем, что это ответ Семаку, «убравшему» его из «Зенита». У нас иногда обсуждают и то, что замененный, покидая поле, не пожал руку тренеру. Ну и что? Случалось, я тоже не делал этого, когда менял футболиста, игрой которого не был доволен. Уверен, что эта история не стоит выеденного яйца. А вот для репортеров она — хлеб с маслом. И еще — смотрите футбол, а не копайтесь в его грязном белье.

Денис Троицкий: — Недавно в интервью «СЭ» Станислав Черчесов порадовался возвращению Дзюбы в РПЛ, сказав, что такие люди нужны нашему футболу. Как думаете, что имел в виду Станислав Саламович?

— Скорее всего, Стас хотел этим подчеркнуть, что чем больше личностей, людей со своим стилем, бойцов, тем ярче и непредсказуемее вид спорта. Вспомните, сколько колебался Черчесов перед домашним чемпионатом мира, включать ли Дзюбу в состав и какое давление пришлось тогда выдержать. Но все-таки настоял на своем и не ошибся — Артем не просто оправдал надежды тренера, но и стал помощником Стаса. Это умелый, забивной форвард. Но главный козырь — характер, позволяющий в любой ситуации идти до конца. В этом плане с ним очень схож Глушаков. Вот почему в межсезонье я говорил, что, окажись они вместе в одной команде, это была бы ударная связка, которая держала бы в напряжении любого соперника и заводила бы трибуны. Такие, как эти двое, делают игру зрелищем.

Именно этому и радовался Черчесов, говоря о возвращении Дзюбы в российский футбол. Кстати, Станислав и сам в нем знаковая фигура. Я счастлив, что в моем «Спартаке» было немало таких футболистов-творцов — Титов, Ледяхов, Аленичев, Тихонов, Илюша Цымбаларь, светлая ему память ... Всех и не перечислишь. Это огромная удача для тренера!

Артем Дзюба. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Сергей Дронов: — Недавно «Ференцварош» продлил контракт с Черчесовым, единственным нашим специалистом, кто работает в Европе. Могли бы вы выделить те качества, которые помогают ему уже давно оставаться на высоком уровне?

— К сожалению, мне пока не довелось посмотреть, как он ведет тренировочный процесс. Но то, что Станислав уже приобрел опыт, позволяющий ему не затеряться на Западе, сомнений не вызывает. А домашний чемпионат мира, на котором Черчесов после вала критики представил мощную, интересную команду, говорит и еще об одном тренерском даре — умении держать удар. Это и есть настоящий осетинский характер!

Еще будучи футболистом, Станислав интересовался особенностями нашей профессии, вел дневники, куда записывал разные упражнения, задавал вопросы. Уверен, стремление к познанию живет в нем и сейчас. А еще он научился слушать игроков и разговаривать с ними, что дано не каждому. И его успешная деятельность в Польше, а теперь и в Венгрии это подтверждает.

Ну и, конечно, рядом уже много лет те, кому Черчесов доверяет и с кем идет по непростому тренерскому пути, — Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче, Володя Паников. Горжусь, что со всеми ними сотрудничал в «Спартаке» и не раз праздновал победы. А сейчас того же желаю Станиславу Саламовичу.

В РПЛ тренировали 17 учеников Романцева

В чемпионатах России в роли главных тренеров (или исполняющих обязанности) побывали 17 человек, в прошлом выступавших в командах Олега Романцева. Еще два специалиста — Магомед Адиев и Дмитрий Гунько — принадлежали «Спартаку», но не проходили в основной состав. (Кирилл Бурдаков)

Загадки ВАР

Дмитрий Плесов: — Недавно «Зенит» сообщил, что все бразильцы останутся в команде. При этом в феврале этого года Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Как думаете, Олег Иванович, это произошло потому, что им нравится наша страна или сыграли роль деньги, которые футболисты здесь зарабатывают?

— На мой взгляд, ответ на поверхности. Говоря о том, как им нравится в России, южноамериканцы, скорее всего, имеют в виду те условия, которые созданы в «Зените». И дело не только в хороших контрактах, но еще и в той заботе и внимании руководства клуба, которые позволяют игрокам максимально сосредоточиться на том, зачем они приехали в Питер, — выкладываться на поле по максимуму. Это закон для любого настоящего профессионала. А в том, что Малком и Ко именно из таких, мы уже убедились.

Семен Братеев: — Недавно «Рубин» возглавил Рашид Рахимов. А его предшественник Юрий Уктульбаев, с которым команда шла на втором месте, уволен якобы за то, что клубному начальству не нравился стиль игры команды. Вам когда-нибудь приходилось слышать про такую мотивировку отставки?

— Бог ты мой, по нынешним временам чего только не придумывают, чтобы избавиться от тренера. Вот вы мне скажите, Семен, почему в «Нижнем» расстались с Кержаковым, заменив его на специалиста, которого вскоре уволили, а «Химки» разошлись с Юраном, где после него работает уже пятый человек? В результате оба клуба, тяжело дыша, борются за выживание.

До определенного момента качество нашей работы определял только результат, но это уже в прошлом. Теперь все идет по старому ресторанному принципу — кто платит за стол, тот и заказывает музыку. Хотя случаются и исключения. Так, Юрия Семина, поставившего на ноги разваленный «Локомотив», убирали те, кто содержал клуб не за свой счет, а на казенные деньги. Но ответственности за провалы никто из них не понес. И тренерские эксперименты продолжаются.

А Рахимову, который наверняка соскучился по работе, от всей души желаю удачи в «Рубине».

Сергей Мальцев: — Олег Иванович, вы не раз высказывались по поводу ВАР. После сомнительного пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком» Илья Казаков в своей колонке для «СЭ» назвал эту систему «оптическим обманом». По-вашему, есть основания для столь жесткой оценки?

— Все новое, как правило, тяжело приживается. Сама идея хорошая. Но то, как она претворяется в жизнь, пока принимается болезненно. Это и большие паузы в игре, и обсуждение спорных моментов между арбитром и ВАР, и странные трактовки схожих эпизодов. А потом еще задним числом многое выносится на ЭСК. Кстати, она признала ошибочным назначение Ивановым того самого пенальти в ворота «Динамо». По ходу встречи к тому же выводу пришел и ВАР. Но арбитр настоял на своем. Так зачем тогда нужны эти видеоассистенты?

Каюсь, меня, как болельщика «Спартака», смелость Иванова порадовала. Но сразу подумалось — а что, если завтра он в наши ворота такой 11-метровый назначит? К десяти (!) рекордным пенальти в туре ВАР и АВАР тоже руки приложили. Словом, что ни говори, нам с этим жить. Думаю, еще десяток лет как минимум.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Какой Кубок нам нужен

Валентин Дубов: — Как вам новая формула Кубка России, в которой даже проигравшая на каком-то этапе команда РПЛ сохраняет шанс стать обладателем трофея?

— Пусть не обижаются те, кто придумал подобный формат, но лично мне не нравится. Поэтому не слишком пристально слежу за тем, как проходит нынешний розыгрыш. Для меня кубковый турнир, прежде всего, всегда был хорош быстротой событий, их непредсказуемостью. Здесь просто: потерпел поражение — на выход, победил — идешь дальше. Отсюда и сюрпризы. Помнится, как в финал Кубка СССР вышла команда класса Б из Орехово-Зуева, которая прошла на пути к нему «Спартак» во главе с Игорем Нетто. А «Карпаты» из первой лиги и вовсе взяли титул, выиграв в финале у сильного СКА из Ростова-на-Дону. Да и в российском Кубке был свой такой герой — «Терек». Та система напоминала шахматный блиц, в котором периодически успех праздновали те, на кого никто не ставил. А нынешняя сетка непонятна простому болельщику. Турнир, на мой взгляд, потерял изюминку — остроту, а вместе с ней и интерес. Быть может, с учетом свалившихся на нас санкций и свободных окон в календаре такие соревнования нужны. Но Кубок страны надо организовать по прежней схеме, что, уверен, вернет ему престиж.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Возвращать ли пиво на стадионы?

Ада Буракова: — Олег Иванович, вы побывали на авторской программе Леонида Слуцкого. После нее не интересовались, собирается ли он возвращаться в профессию или — как и вы в свое время — решил расстаться с ней?

— За те два часа съемок, во время которых Леонид Викторович буквально заговорил меня, показалось, что он просто создан для новой роли. А если серьезно, то не стал задавать ему такой вопрос только потому, что уверен — это обязательно произойдет. Слуцкий не сможет жить без футбола! А нынешнюю паузу давайте считать чисто творческой, взятой для переосмысления последних событий и определения дальнейшего курса.

Федор Чистяков: — Недавно Андрей Талалаев возглавил «Химки», ставшие его третьим клубом в нынешнем чемпионате. И сразу пошли разговоры, что тренер не должен менять столько команд в одном сезоне. Обсуждая неожиданно возникшую тему, президент РПЛ Александр Алаев сказал, что две — еще куда ни шло, но больше — уже перебор. А как же Конституция, где за каждым гражданином закреплено право на труд?

— Признаюсь, мне странно слышать подобное. Может, тогда и клубы стоит ограничить в количестве тренеров на сезон? К примеру, в тех же «Химках» Талалаев стал уже пятым! Потом, не стоит забывать, что тренер не сам выбирает команду, а его туда приглашают. И если человек востребован, то пусть меняет за год хоть десять. В этом плане к Талалаеву меньше всего претензий, поскольку, как я слышал, на него и кроме «Химок» спрос существовал. Если в «Локомотиве» трудился гражданин Германии, у которого даже не имелось профессиональной лицензии соответствующей категории, то о каких ограничениях для российских тренеров можно вести разговор?!

Игорь Тюрин: — Олег Иванович, как вы относитесь к вероятности возвращения пива на стадионы во время матчей?

— Вспоминаю, как в Красноярске мальчишкой ходил с отцом на игры чемпионата СССР по хоккею с мячом с участием «Енисея». Зима, мороз сорок градусов, полные трибуны. Вот батя, как и остальные мужики, для согрева прихватывал с собой граммов сто водки. И ничего — ни скандалов, ни драк в секторах никогда не случалось.

А тут речь о пиве идет. Теперь даже его реклама на аренах запрещена. А ведь на домашнем чемпионате мира пиво на стадионах продавалось. Выходит, когда очень нужно, можно.

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все то, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!