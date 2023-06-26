«Арбитры уровня Карасева — штучный товар. Его УЕФА знает не хуже, чем РФС». Интервью босса российских судей

«СЭ» поговорил с Павлом Каманцевым.

Планируем, что с первого тура в РПЛ будут офсайдные линии

— Как бы вы подвели итог прошлого сезона с точки зрения судейства?

— Думаю, на четыре с минусом. Есть позитивные вещи, есть негативные. Из негативных вещей можно выделить то, что довольно плохо обслуживали самые важные медийные матчи. Также было достаточно много легковесных решений. Мы видим моменты для усиления.

Позитивные вещи мы уже много раз озвучивали. Появились новые люди в списке судей. Они уже весной работали. Если говорить о планах на следующий сезон, то мы рассчитываем усилить работу над физической подготовкой. Нам нужны более свежие головы. Также мы будем бороться с легковесными решениями — пенальти должны быть более очевидными. Мы эту работу уже начали.

Также мы изучаем программы УЕФА по работе инспекторов. Там есть ряд интересных моментов. Например, УЕФА не всегда оценивает ошибку арбитра, исправленную ВАР, на двойку. Эти детали помогут нам правильнее оценить работу судей, если ошибка совершена в силу физической невозможности увидеть [эпизод].

У нас были нюансы, когда судьи не меняли свое решение. Это было завязано на том, что арбитры пытались сохранить свою оценку. Теперь, когда рефери понял, что он сделал все, чтобы принять правильное решение, но какой-то момент был упущен, он будет спокойно изменять свое решение. Это не повлияет на его оценку. В этом мы видим основные резервы для улучшения работы в следующем году.

— Какая ситуация с ВАР в матчах РПЛ?

— Все по-прежнему. Будем обеспечивать большое количество матчей ВАР. Надеемся, что с офсайдными линиями с начала следующего сезона у нас все будет хорошо. Хочется сразу же сделать ремарку, что технология новая. Мы сделаем все, чтобы она работала безотказно с первого тура, но любое нововведение сразу не работает идеально. Линии Hawk-Eye тоже дорабатывались после запуска. Также будем дорабатывать с нашими китайскими партнерами. Это хорошая технология, которая прошла сертификацию ФИФА, но первое время возможны нюансы.

— То есть с первого тура мы можем увидеть офсайдные линии?

— Да. Мы планируем, что они будут.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Все наши арбитры находятся в списках ФИФА определенной категории и могут быть назначены в любой момент

— В РФС говорят о том, что мы сотрудничаем с УЕФА. Как это выглядит с точки зрения судейства?

— Общение есть. Просто оно всегда завязано на какую-то работу. Если вы совместно работаете, ваших судей вызывают, то у вас поле для общения больше. Российские судьи сейчас не вызываются, поле для общения меньше. Тот необходимый минимум, который нужно делать, мы делаем. Списки УЕФА обновляются. Все наши арбитры готовы в соответствии с требованиями.

Это максимум, который мы можем сделать. У нас есть наработки и пожелания, которые мы будем инициировать в работе с УЕФА. Но только после того, как внутри РФС утвердят, смогу говорить о них публично.

— Пишут, что Сергей Карасев вошел в состав группы элитных судей УЕФА. О чем это говорит?

— Он там всегда находился. Все наши арбитры находятся в списках ФИФА определенной категории и могут быть назначены в любой момент. Это подтверждает, что в отношении судей никаких дискриминационных мер не существует. Есть просто невызов на определенные матчи. Эту ситуацию можно устранить в любой момент.

Также это говорит об оценке его работы. Карасев — мастер с большой буквы. Его УЕФА знает не хуже, чем РФС. Он самые топовые и важные матчи обслуживал на их уровне.

— Мы часто говорим о том, сколько теряем из-за неучастия в международных турнирах. А как много теряет УЕФА?

— Думаю, у них, безусловно, есть определенные потери, потому что арбитры уровня Сергея Карасева — штучный товар. У УЕФА и ФИФА большое количество матчей. Все они важные. Нужно много полевых арбитров и ВАР. Нагрузка на арбитров возросла.

Если бы не политические последствия, они бы с удовольствием пользовались услугами Сергея Карасева, как делаем это мы. Мы довольны его работой, это хороший специалист. Не знаю людей, которые бы отказывались от хороших специалистов.

Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Могут ли наши арбитры поучаствовать в Кубке африканских наций?

— Это зависит от организаторов и текущей политической обстановки. Со своей стороны будем работать над тем, чтобы наши арбитры получали максимальное количество международной практики. Не в политических целях, а потому что когда арбитры работают на международных соревнованиях, они быстрее растут.

Здесь они работают с одними и теми же игроками и тренерами. А там ты сталкиваешься с нестандартными ситуациями. Это помогает расти. Мы будем работать над любой возможностью, чтобы наши судьи работали на международной арене.

У нас нет задачи направлять их на тренировочные матчи по всему миру, но если будут какие-то статусные, официальные соревнования, где уровень матча будет помогать им расти, мы будем предпринимать усилия, чтобы они там работали.

— Вы вошли в состав исполкома РФС. С какими идеями идете?

— Никакой новой идеи у нас нет. У нас есть старая программа, которую еще глобально мы не до конца выполнили. Сейчас у нас идет работа над ошибками, есть определенный анализ прошедшего сезона, где мы недоработали с арбитрами, с методиками обучения. Будем ее улучшать. Глобальных изменений у нас не требуются, есть необходимость точечной доработки определенных моментов: ВАР в ФНЛ, создание подлиги во втором дивизионе, создание списка, контроль за ним. Но это не самые глобальные изменения. Самые глобальные изменения мы прошли. Нам надо внимательно отслеживать их эффект и точечно улучшать их направления.

— Как долго не было представителя судейского комитета в исполкоме?

— Представителя не было, но документы в исполком отправляли. Если была необходимость, то выступали. И в целом все наши предложения принимались, иногда отправлялись на доработку. Не думаю, что глобально отсутствие председателя судейского комитета в исполкоме как-то негативно влияло на работу.

Исполком всегда к нам шел навстречу по всем нашим разумным предложениям, иногда возникали определенные вопросы, предложения, мы их дорабатывали. Не думаю, что глобально что-то изменится.

— В различных Telegram-каналах после избрания в исполком РФС появилась критика в ваш адрес. Говорят, что у вас уже четыре должности. Как относитесь к этому?

— Это какая-то мемная вещь. Три должности или четыре — по большому счету, это моей деятельности ничего не добавляет и не убавляет. Я как был председателем судейского комитета, так им и оставался. Да, теперь придется участвовать в заседаниях исполкома, голосовать по определенным вопросам. Но не думаю, что для общественности что-то меняется.