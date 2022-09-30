Бакаев пошел по пути Дзюбы, но проваливается в «Зените». Уход из «Спартака» был ошибкой?

Почему так происходит и есть ли шансы заиграть в основе.

«Меня беспокоят все российские игроки «Зенита», — откровенно сказал Валерий Карпин в преддверии паузы на матчи сборных. — Особенно Круговой и Бакаев, которые выходят на замену. У меня был разговор с Бакаевым, он выбрал этот путь. Я обозначил ему, что будет сложно. Он решил бороться».

У Бакаева и правда трудный этап в карьере. Этим летом он решился пойти по пути Артема Дзюбы и, не договорившись со «Спартаком» о новом контракте, бесплатно перешел в «Зенит». Аналогии действительно напрашиваются, но, в отличие от Дзюбы, перспективы Зелимхана в Санкт-Петербурге туманны. В этом сезоне он всего трижды вышел в основе, сыграл менее 500 минут, записал на свой счет всего один гол (и тот с пенальти), а также оформил две результативные передачи.

С августа Бакаев борется за место в стартовом составе, но пока что подавляющее большинство встреч начинает на скамейке запасных. Показательно, что Зелимхан дважды выходил в основе в Кубке России (против «Факела» и «Крыльев Советов»), но на игру с первым же мощным соперником в турнире, «Спартаком», Сергей Семак предпочел вернуть седьмого номера в запас. Бакаев появился лишь на 71-й минуте, заменив прямого конкурента по позиции Малкома, но не вошел в игру, а «Зенит» пропустил три мяча в концовке.

Пока что переход в «Зенит» кажется ошибочным решением для Зелимхана. Он может сыграть на трех позициях в «зенитовских» 4-3-3 — на флангах атаки и в центре полузащиты на месте атакующего хавбека. Но и такая многопрофильность не помогает стать игроком старта. Причина — жесткая конкуренция.

Место правого вингера застолблено за Малкомом, который не дает усомниться в своем классе.

Слева место в основе выгрыз Андрей Мостовой, проводящий самый мощный отрезок в карьере.

Позицию креативного атакующего полузащитника по умолчанию занимает Клаудиньо, а в последние недели из-за травмы бразильца Семак предпочитает в центре поля работоспособную связку Кузяева и Вендела.

Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото «СЭ»

Идеальная позиция для Зелимхана — на правом краю атаки, откуда он может смещаться в центр и держать мяч под рабочей левой ногой. Но Малком не оставляет на это надежд. Справа функционал Бакаева ограничивается подачами в штрафную. Он может быть полезен на этом месте, но острее здесь смотрится правша Мостовой по той же причине — отсюда удобно смещаться под удар с рабочей ноги. А ведь еще есть Мантуан, эффективно использующий предоставляемые ему минуты.

В прошлом сезоне Семак часто использовал справа Клаудиньо, но с нынешним комплектом игроков появилась возможность предоставить ему свободную роль ближе к центру. Когда бразилец в форме, составить ему конкуренцию невероятно сложно — класс есть класс.

Наверняка на слабый отрезок Бакаева влияет и адаптация. Ему приходится привыкать к жизни в новом городе и находить общий язык с партнерами. Мостовой уже давно в команде, Мантуан говорит на одном языке с Малкомом, Клаудиньо и другими бразильцами — в этом их еще одно преимущество перед Зелимханом.

«У Бакаева та же проблема, что и у Кассьерры — понять футбольную мысль бразильцев, говорить с ними на одном языке. Сейчас этого не видно. Все это приходит через тренировочную работу. Другого не дано», — объяснял «СЭ» Геннадий Орлов.

Тем не менее совсем уж провальным начало этого сезона для Бакаева назвать сложно. Как минимум с точки зрения цифр. Статистика результативности, а также ожидаемых голов и ассистов (в пересчете на 90 минут) плюс-минус такая же, как в прошлом сезоне в «Спартаке». В нем Зелихман не феерил, но и до катастрофического уровня его игра не падала.

Из интересных деталей — в этом сезоне Бакаев больше влияет на игру команды в продвижении мяча. Об этом говорят цифры по xGChain (ожидаемые голы в атаках, в которые был вовлечен игрок) и xGBuildUP (то же самое, но без учета атак с непосредственным ударом или пасом под удар). Но, вероятно, это во многом отражение доминирующего футбола, в который играет «Зенит» в РПЛ.

Сравнение статистики Бакаева в этом и предыдущем сезоне.

Пока очевидно, что Бакаев не заслуживает появляться в основе на каждую игру — прямо сейчас в старте выходят футболисты в лучшей форме и с лучшим взаимопониманием. Карьера Зелимхана теперь обречена на сравнения с путем Дзюбы. Но и Артем в первых 10 турах РПЛ после перехода в «Зенит» забил всего три мяча, хотя играл в связке с Халком, Данни и Шатовым. Пока сложно представить, что Бакаев в течение этого сезона резко прибавит и ворвется в стартовый состав. Но впереди у него еще годы контракта, так что шансы проявить себя точно будут. Вопрос — сможет ли он ими воспользоваться.