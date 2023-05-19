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РПЛ

19 мая, 16:15

ЦСКА — фаворит дерби: лучшая команда весны и претендент на чемпионство через год

Гоша Чернов
Корреспондент
Антон Заболотный, Владимир Федотов и Виктор Мендес
Антон Заболотный, Владимир Федотов и Виктор Мендес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Владимир Федотов может выиграть второе серебро подряд.

Вы заметили, как мало шума вокруг ЦСКА в этом сезоне? «Спартак» традиционно вовлечен в массу событий и скандалов, у «Динамо» — смазанное столетие и назревшая отставка Йокановича, «Ростов» в принципе тренирует человек-инфоповод, «Локомотив» весь сезон на американских горках, а «Зенит» по умолчанию обсуждают как чемпиона. Пока остальных штормит, армейцы спокойно плывут к серебру.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

А ведь первая часть чемпионата красно-синим не удалась. На зиму ЦСКА вообще ушел пятым, в семи очках от второго места. Но даже после конфузных поражений от «Торпедо» или «Пари НН» никто не кричал, что Владимир Федотов не справляется с работой и должен уйти в отставку.

Этот сезон показывает, как важно предоставлять качественному тренеру время. ЦСКА ведь даже в межсезонье проиграл три первых товарищеских матча при Федотове с общим счетом 0:7. Но кого это сейчас волнует? Куда важнее другие цифры: 13 матчей без поражений во всех турнирах и 25 очков за 10 весенних туров РПЛ. Если бы чемпионат проходил по системе «весна — осень», то армейцы лидировали бы с двухочковым отрывом от «Локомотива» и «Зенита». «Спартак», к слову, едва влезал бы в верхнюю половину таблицы.

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Этим сезоном Федотов подчеркивает свой статус топ-тренера. При ограниченной скамейке, жесткой схеме и нескольких сорванных трансферах он сумел пересобрать команду, придумал новые позиции Мойзесу, Зайнутдинову, Облякову и Медине, а также замаскировал результатами резкий спад прошлогоднего лидера Карраскаля. Конечно, армейцам везет, что нет глобальной эпидемии травм, а молодежь легко вписывается в состав, но подобными условиями тоже нужно уметь пользоваться.

Таблица РПЛ весной-2023

ЦСКА — полный антипод нынешнего «Спартака». Пока у красно-белых хаос и в тактике, и в выборе кадров, и в инфополе, армейцы стабильно добиваются результата: Чалов, Обляков, Дивеев, Акинфеев и другие находятся в отличной форме. Армейцы даже сумели обыграть «Зенит», хотя столичные клубы регулярно уступают сине-бело-голубым. ЦСКА очень похож на главного конкурента «Зенита» в следующем сезоне.

Отрыв в четыре очка от третьего места выглядит комфортным, но, конечно, свои амбиции ЦСКА еще нужно подтвердить. Календарь последних трех туров — страшный: сперва дерби, затем выезд к другому финалисту Кубка «Краснодару», после чего на «ВЭБ Арену» приедет «Ростов». И все это время в уме нужно держать битву за трофей в Лужниках 11 июня.

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Но ЦСКА тем сейчас и хорош, что не просто добывает результат, а имеет приличный запас прочности. Нельзя сказать, что армейцы побеждают натужно — напротив, чаще всего легко и без нервов. И эта монолитность красно-синих должна пугать «Спартак». Мало того что Федотов выглядит более чем уверенным в себе, так для него еще и соперник принципиален. Напомню, отец Владимира Валентиновича болел за «Спартак», да и сам он в юности симпатизировал красно-белым. Принципиальность отражают и результаты: Федотов девять раз встречался со «Спартаком» в качестве главного тренера и проиграл лишь раз — во главе «Оренбурга» еще в 2018-м.

Матч первого круга получился огненным — 2:2, вопросы к судьям и масса эмоций. Федотов с Абаскалем тогда разругались на бровке, а тренер ЦСКА породил одну из самых обсуждаемых цитат сезона: «Прыгало что-то рядом». Нет сомнений, что и сейчас все будет полыхать.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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