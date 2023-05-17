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Судейство

17 мая, 16:30

Карасеву дерби, Безбородову — суперфинал, Левникову — Ташкент. А как же Кукуян?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Футболист Квинси Промес и судья Сергей Карасев.
Квинси Промес и Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Судья Павел Шадыханов.
Павел Шадыханов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Судья Артем Чистяков.
Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Судья Павел Кукуян.
Павел Кукуян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Судья Иван Сиденков.
Иван Сиденков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сегодня РФС объявил имена арбитров, которые будут судить матчи 28-го тура чемпионата России. Игру «Спартак» — ЦСКА доверили одному из лучших рефери этого сезона Сергею Карасеву. Также можно предположить, кому достанется решающая встреча FONBET Кубка России.

Выбор судьи не понравится «Спартаку»

Арбитром матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА, который пройдет 21 мая, назначен Сергей Карасев.

Этот же судья работал на дерби в первом круге. Та встреча завершилась вничью (2:2). После нее «Спартак» подал жалобу в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС), оспорив пять решений Карасева.

Тогда он допустил как минимум одну серьезную ошибку, не удалив на 81-й минуте армейца Никиту Ермакова. Тот на глазах у Карасева сильно ударил Данилу Пруцева шипами выше голеностопа. Нога спартаковца пошла на излом, к счастью, он избежал травмы. Рефери вынес сфолившему только предупреждение.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
21 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

На 61-й минуте Карасев не показал желтую карточку другому футболисту ЦСКА — Виллиану Роше. Для защитника красно-синих она стала бы второй в матче — он был бы удален. Виллиан Роша грубо сыграл против Михаила Игнатова, ударив его шипами. Карасев фол не зафиксировал.

Было одно решение и в пользу красно-белых. На 6-й минуте Карасев, смотревший в направлении ворот красно-синих, тем не менее не увидел, что сделал Квинси Промес. В действия рефери вмешались видеоассистенты Сергей Иванов и Максим Гаврилин, после проверки предложившие судье самому посмотреть видеозапись и оценить фол спартаковца на предмет показа красной карточки и удаления.

После этого Карасев изучил повторы и вынес Промесу только предупреждение. Хотя действия голландца можно было рассматривать как агрессивное поведение — он умышленно ударил Виллиана Рошу ногой по ноге. Арбитра тогда поддержали его руководители.

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А этой весной Карасев допустил серьезную ошибку уже в кубковой встрече «Спартака» — с «Уралом» (1:1). Он не зафиксировал фол Сильвие Бегича на Кристофере Мартинсе и не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. Странно, но после этого московский судья не перестал получать назначений. Хотя жалоба красно-белых в ЭСК снова была признана обоснованной.

На этом странности не заканчиваются. Сегодня Карасев судит финальный матч Пути регионов «Краснодар» — «Урал». Непонятно, зачем ему дали это назначение. Ведь, во-первых, есть риск получить повреждение. Во-вторых, он может допустить ошибки, неудачно провести встречу. И что тогда — снимать его с дерби?

Отмечу еще, что Сергей как арбитр пять лет не обходится в чемпионате без игр между «Спартаком» и ЦСКА: ЦСКА — «Спартак» (1:1, 23.09.2018), «Спартак» — ЦСКА (2:1, 19.08.2019), ЦСКА — «Спартак» (3:1, 13.09.2020), ЦСКА — «Спартак» (1:0, 20.09.2021), ЦСКА — «Спартак» (2:2, 16.10.2022). Еще пару раз в этот период он работал на дерби видеоассистентом.

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Шадыханова отстранили за ошибку против красно-белых, но его снова назначили на дерби

Видеоассистентом Карасева назначен Павел Шадыханов. Он нечасто работает на встречах с участием красно-белых. Более того, прошлой весной москвич был серьезно наказан за ошибку в игре «Локомотив» — «Спартак» (1:0), которую судил как раз Карасев.

Решением судейского комитета РФС ему «ограничили назначение на два матча чемпионата России за неисправление допущенной Карасевым ошибки с невынесением красной карточки игроку «Локомотива» и нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР данного спорного эпизода».

Судья Павел Шадыханов.
Павел Шадыханов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Шадыханов помогал в качестве видеоассистента. В середине первого тайма не был удален железнодорожник Алексис Бека-Бека.

Отмечу, что рефери из Москвы в мае этого года продолжает получать назначения, несмотря на ошибку, допущенную в игре 26-го тура чемпионата России «Ростов» — «Факел» (0:2). Шадыханов работал в роли видеоассистента и на 34-й минуте не вмешался в действия арбитра Евгения Кукуляка, ошибочно не показавшего красную карточку воронежцу Роману Акбашеву и не удалившего его с поля. Футболист «Факела» прыгнул в соперника и ударил его открытыми шипами. За этот фол он получил только предупреждение.

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ВАР Чистяков ошибся, но его наградили двумя назначениями

Департамент судейства РФС определил, что Артем Чистяков, работавший в роли ВАР на матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (1:1), на 48-й минуте не имел оснований для вмешательства в действия ассистента судьи Дмитрия Ермакова вне зависимости от его решения.

Несмотря на это, Чистякову дали сразу два назначения в 28-м туре. Он снова выполнит функции ВАР — 22 мая во время матча «Пари НН» — «Сочи». А днем ранее будет работать резервным на дерби «Спартак» — ЦСКА.

В игре в Самаре второй ассистент судьи Ермаков занял неправильную позицию и зафиксировал положение «вне игры» у Вильсона Изидора, сравнявшего счет. С ним не согласились видеоассистенты Чистяков и Варанцо Петросян.

Судья Артем Чистяков.
Артем Чистяков.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Поскольку в распоряжении ВАР имелись два хороших повтора, а расположение помощника судьи было методически ошибочным, было принято решение изменить решение ассистента и засчитать гол. Факт ошибочного решения ассистента также подтверждается дополнительным фотоматериалом, которого не было в наличии у ВАР. Департамент судейства считает, что, несмотря на правильность итогового решения, ВАР не имел оснований для вмешательства в действия помощника судьи вне зависимости от его решения, поскольку данных видеоракурсов недостаточно для быстрой и точной оценки игрового эпизода», — информирует сайт РФС.

То есть гол в итоге засчитан правильно, но ВАР не имел права вмешиваться и сделал это ошибочно, хотя и исправил ошибку Ермакова.

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Расклады на будущее

Сегодня известны перспективы всех арбитров, на которых выпала основная нагрузка в чемпионате. За исключением одного — Павла Кукуяна.

Карасеву (17 игр в 27 турах) доверили главный матч — в Тушине. Владиславу Безбородову (20 встреч из 27 возможных) наверняка в виде награды дадут кубковый суперфинал. Кирилла Левникова (16 матчей) отправили в июньский Ташкент (или Бишкек), где пройдет чемпионат Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

Судья Павел Кукуян.
Павел Кукуян.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

А как же Кукуян, который честно тащил лямку весь сезон? 18 матчей. «Спартак» — «Зенит», «Зенит» — ЦСКА, «Динамо» — «Спартак», «Динамо» — «Ростов», «Локомотив» — «Динамо», «Локомотив» — «Зенит»... Но обжегся на золотой игре «Зенит» — «Спартак».

Что теперь? Надеюсь, вернут в 29-м или 30-м туре. И не забудут включить в список премированных по итогам сезона. Все-таки не за чувство юмора и шутки ему давали столько назначений на протяжении футбольного года — заслужил своей работой.

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Галимов, Фролов, Сиденков

Сложнее оценить перспективы Романа Галимова, Антона Фролова и Ивана Сиденкова.

Рефери из Улан-Удэ успешно вернулся в высшую лигу, получил одно за другим шесть назначений судьей. Но «сгорел» в Нижнем Новгороде в матче «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:1). И пропал. С тех пор ноль назначений.

В апреле — мае поработал во второй лиге Фролов. На его судейство пожаловалась недавно «Чайка».

Судья Иван Сиденков.
Иван Сиденков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

К сожалению, после травмы спины так и не вернулся на прежний уровень Сиденков — у него ошибки и в РПЛ, и в ФНЛ. Фактически ему придется снова доказывать, что он заслуживает работы в элитном дивизионе.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Сергей Карасев (судья)
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