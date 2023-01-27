Новичка ЦСКА Агапова открыл Бердыев: брал на сборы в 16 лет и называл будущим «Рубина». Но игрок не подошел Слуцкому

«Рубин» легко отпустил воспитанника, который за полгода добрался до сборной России и трансфера в ЦСКА.

Новичок ЦСКА Илья Агапов после перехода из «Нижнего Новгорода» возмутился, что его назвали воспитанником «Спартака». Якобы это более кликабельно, хотя сам защитник с малых лет занимался в казанских академиях и воспитанник «Рубина».

«СЭ» рассказывает, как клуб из Казани недооценил очередного выпускника академии и отпустил его в «Спартак-2», откуда футболист добрался до ЦСКА.

Роман Бабаев и Илья Агапов. ЦСКА

Агапов не прошел в «Рубин» в 5 лет. В 16 Бердыев позвал его на сборы

Илья Агапов — казанец, жил рядом с базой «Рубина» и в пять лет пытался попасть в академию, но не прошел отбор и через год пошел в другую казанскую футбольную школу — ДЮСШ «Мотор». Позже именно оттуда он все-таки привлек внимание главного клуба Татарстана.

Защитник через академию «Рубина» добрался до молодежной команды, где его в 16 лет заметил Курбан Бердыев. Тренер вернулся в казанский клуб летом 2017-го после «Ростова» и через полгода позвал на зимние сборы в Испанию юного Агапова.

«В первое время даже на ужин стеснялся ходить, кушать за одним столом. Там все-таки звезды», — вспоминал позже Илья. В Казани в центре обороны тогда играли Сесар Навас, Владимир Гранат, Федор Кудряшов и Руслан Камболов, но Бердыев хотел посмотреть и резерв. Вместе с Агаповым из числа дублеров поехал и Владислав Микушин — еще один молодой центральный защитник, в котором тренер видел перспективу.

«Группа своих талантливых игроков у нас есть, и два центральных защитника Владислав Микушин и Илья Агапов — это будущее «Рубина». Через два-три года вообще можно будет не беспокоиться о центральных защитниках», — отмечал Бердыев в интервью «БИЗНЕС Online» спустя полгода после того, как поработал с молодежью на сборах.

Агапов тогда не смог пробиться в состав: в 17 лет вытеснить Наваса или Граната было нереально, но защитник регулярно играл в контрольных матчах на сборах и привлекался в заявку на встречи основы.

Дебютировать за «Рубин» в официальном матче он так и не смог: Бердыев летом 2019-го покинул клуб, и продвигать линию по привлечению своих воспитанников в Казани стало некому.

Илья Агапов («Нижний Новгород») и Максим Барсов («Сочи»). Александр Федоров, Фото «СЭ»

Почему Агапов не понравился Слуцкому?

До 2021 года Агапов мотался в аренду в нижнекамский «Нефтехимик» — перед этой ссылкой Леонид Слуцкий смотрел на защитника на турецких сборах, но не рискнул дать ему шанс в сезоне. Игрока позже довольно легко отпустили в «Спартак-2»: в клубе посчитали, что он слабее имевшихся защитников и вряд ли достигнет серьезного уровня.

Держать его в системе клуба без практики действительно не имело смысла, только удивительно, что «Рубин» продал Илью за 5 миллионов рублей, а не попытался отдать в аренду или включить пункт обратного выкупа. Менеджеры, похоже, не допускали, что он сможет так выстрелить.

«Мы посчитали, что у нас нет возможности вкладываться в молодых россиян. У «Рубина» 20 лет существует школа, и, кроме Набиуллина и Степанова, она никого не дала. Этот путь посчитали неэффективным. Мы делали ставку на легионеров, и предположить, что они могут покинуть команду по ходу сезона, было невозможно», — объяснялся Слуцкий после вылета «Рубина» в ФНЛ в интервью Василию Уткину.

В этом ключевая причина, почему Агапов и несколько других молодых воспитанников школы ушли из «Рубина». Слуцкому проще было работать с легионерами вроде Филипа Уремовича, Пабло Сантоса, Силвие Бегича, Монтассара Тальби и Карла Стафельта, чем доводить молодого защитника до уровня основы — это труднее, дольше и рискованнее.

Агапов же после закрытия «Спартака-2» поехал на просмотр в «Нижний Новгород», где получил предложение о контракте. Дебют в РПЛ, вызов в сборную России и переход в ЦСКА — все это уложилось буквально в полгода. Бердыев оказался прав, когда видел в 16-летнем парне перспективу. Показательно, что в период карьерного скачка Агапова «Рубин» вылетел в ФНЛ, начал буксовать и там, а затем лишился главного тренера и сменил руководство.

Леонид Слуцкий. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Рубин» часто теряет воспитанников: помимо Агапова ушли Степанов, Александров и Ахметов

Пример с Агаповым — не единичный. «Рубин» в последние годы частенько терял воспитанников, хотя видеть в составе своих — мечта для казанских болельщиков. В столице Татарстана многие очень недовольны тем, что у академии нет больших задач и стратегии по подготовке своих кадров, она топчется на месте.

В сложный момент, когда из клуба уехали все легионеры, ситуация в очередной раз показала, что «Рубину» следовало больше внимания уделять школе и своим воспитанникам.

Экс-тренер «Рубина», вспоминая воспитанников клуба, назвал лишь Эльмира Набиуллина и Данила Степанова, которого при Слуцком продали в тульский «Арсенал». Левый защитник неплохо выглядел в аренде в «Роторе» и в том же «Рубине», но тренеру он оказался не нужен. Казанцы заработали на нем 400 тысяч евро.

Мало кто помнит, но Ильзат Ахметов тоже воспитанник академии «Рубина», игравший за молодежную команду, откуда его вытащил Ринат Билялетдинов. При нем Ахметов и дебютировал в российском футболе в 16 лет. «Рубин» не смог удержать полузащитника, когда в 2018 году разругался с агентом игрока — Ильзат не стал переподписывать контракт с клубом, который менял форму собственности и становился частным. Тогда была знаменитая история с переводом в отдел кадров и некрасивым расставанием.

В «Нижнем Новгороде» в этом сезоне помимо Агапова появился в составе и другой молодой защитник — Виктор Александров. В заключительных матчах 2022 года он регулярно выходил в паре с Агаповым. 20-летний защитник оказался в «Нижнем», потому что тоже не подошел «Рубину». С 2019 года он также мотался по арендам, пока не оказался в клубе РПЛ. Казанцы даже не пытались его вернуть — аренда была без возможности обратного выкупа, но зато принесла «Рубину» 300 тысяч евро.

Все-таки удивительно, что, когда казанский клуб вылетел в РПЛ под рассказы Слуцкого о слабой академии «Рубина» и отсутствии своих воспитанников, два ее выпускника заиграли в основе другого клуба РПЛ из соседнего города. Одного при этом выгодно продали, получив бесплатно.

«Рубин» теперь играет в первой лиге, а у Агапова в ЦСКА есть все шансы, чтобы напомнить о себе и Слуцкому, и недавно ушедшим руководителям «Рубина».