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Новичка ЦСКА Агапова открыл Бердыев: брал на сборы в 16 лет и называл будущим «Рубина». Но игрок не подошел Слуцкому

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Илья Агапов.
Фото ЦСКА
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Агапов («Нижний Новгород») и Максим Барсов («Сочи»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Роман Бабаев и Илья Агапов.
Фото ЦСКА
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«Рубин» легко отпустил воспитанника, который за полгода добрался до сборной России и трансфера в ЦСКА.

Новичок ЦСКА Илья Агапов после перехода из «Нижнего Новгорода» возмутился, что его назвали воспитанником «Спартака». Якобы это более кликабельно, хотя сам защитник с малых лет занимался в казанских академиях и воспитанник «Рубина».

«СЭ» рассказывает, как клуб из Казани недооценил очередного выпускника академии и отпустил его в «Спартак-2», откуда футболист добрался до ЦСКА.

Роман Бабаев и Илья Агапов. Фото ЦСКА
Роман Бабаев и Илья Агапов.
ЦСКА

Агапов не прошел в «Рубин» в 5 лет. В 16 Бердыев позвал его на сборы

Илья Агапов — казанец, жил рядом с базой «Рубина» и в пять лет пытался попасть в академию, но не прошел отбор и через год пошел в другую казанскую футбольную школу — ДЮСШ «Мотор». Позже именно оттуда он все-таки привлек внимание главного клуба Татарстана.

Защитник через академию «Рубина» добрался до молодежной команды, где его в 16 лет заметил Курбан Бердыев. Тренер вернулся в казанский клуб летом 2017-го после «Ростова» и через полгода позвал на зимние сборы в Испанию юного Агапова.

«В первое время даже на ужин стеснялся ходить, кушать за одним столом. Там все-таки звезды», — вспоминал позже Илья. В Казани в центре обороны тогда играли Сесар Навас, Владимир Гранат, Федор Кудряшов и Руслан Камболов, но Бердыев хотел посмотреть и резерв. Вместе с Агаповым из числа дублеров поехал и Владислав Микушин — еще один молодой центральный защитник, в котором тренер видел перспективу.

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«Группа своих талантливых игроков у нас есть, и два центральных защитника Владислав Микушин и Илья Агапов — это будущее «Рубина». Через два-три года вообще можно будет не беспокоиться о центральных защитниках», — отмечал Бердыев в интервью «БИЗНЕС Online» спустя полгода после того, как поработал с молодежью на сборах.

Агапов тогда не смог пробиться в состав: в 17 лет вытеснить Наваса или Граната было нереально, но защитник регулярно играл в контрольных матчах на сборах и привлекался в заявку на встречи основы.

Дебютировать за «Рубин» в официальном матче он так и не смог: Бердыев летом 2019-го покинул клуб, и продвигать линию по привлечению своих воспитанников в Казани стало некому.

Илья Агапов («Нижний Новгород») и Максим Барсов («Сочи»). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Агапов («Нижний Новгород») и Максим Барсов («Сочи»).
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Почему Агапов не понравился Слуцкому?

До 2021 года Агапов мотался в аренду в нижнекамский «Нефтехимик» — перед этой ссылкой Леонид Слуцкий смотрел на защитника на турецких сборах, но не рискнул дать ему шанс в сезоне. Игрока позже довольно легко отпустили в «Спартак-2»: в клубе посчитали, что он слабее имевшихся защитников и вряд ли достигнет серьезного уровня.

Держать его в системе клуба без практики действительно не имело смысла, только удивительно, что «Рубин» продал Илью за 5 миллионов рублей, а не попытался отдать в аренду или включить пункт обратного выкупа. Менеджеры, похоже, не допускали, что он сможет так выстрелить.

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«Мы посчитали, что у нас нет возможности вкладываться в молодых россиян. У «Рубина» 20 лет существует школа, и, кроме Набиуллина и Степанова, она никого не дала. Этот путь посчитали неэффективным. Мы делали ставку на легионеров, и предположить, что они могут покинуть команду по ходу сезона, было невозможно», — объяснялся Слуцкий после вылета «Рубина» в ФНЛ в интервью Василию Уткину.

В этом ключевая причина, почему Агапов и несколько других молодых воспитанников школы ушли из «Рубина». Слуцкому проще было работать с легионерами вроде Филипа Уремовича, Пабло Сантоса, Силвие Бегича, Монтассара Тальби и Карла Стафельта, чем доводить молодого защитника до уровня основы — это труднее, дольше и рискованнее.

Агапов же после закрытия «Спартака-2» поехал на просмотр в «Нижний Новгород», где получил предложение о контракте. Дебют в РПЛ, вызов в сборную России и переход в ЦСКА — все это уложилось буквально в полгода. Бердыев оказался прав, когда видел в 16-летнем парне перспективу. Показательно, что в период карьерного скачка Агапова «Рубин» вылетел в ФНЛ, начал буксовать и там, а затем лишился главного тренера и сменил руководство.

Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Слуцкий.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Рубин» часто теряет воспитанников: помимо Агапова ушли Степанов, Александров и Ахметов

Пример с Агаповым — не единичный. «Рубин» в последние годы частенько терял воспитанников, хотя видеть в составе своих — мечта для казанских болельщиков. В столице Татарстана многие очень недовольны тем, что у академии нет больших задач и стратегии по подготовке своих кадров, она топчется на месте.

В сложный момент, когда из клуба уехали все легионеры, ситуация в очередной раз показала, что «Рубину» следовало больше внимания уделять школе и своим воспитанникам.

Экс-тренер «Рубина», вспоминая воспитанников клуба, назвал лишь Эльмира Набиуллина и Данила Степанова, которого при Слуцком продали в тульский «Арсенал». Левый защитник неплохо выглядел в аренде в «Роторе» и в том же «Рубине», но тренеру он оказался не нужен. Казанцы заработали на нем 400 тысяч евро.

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Мало кто помнит, но Ильзат Ахметов тоже воспитанник академии «Рубина», игравший за молодежную команду, откуда его вытащил Ринат Билялетдинов. При нем Ахметов и дебютировал в российском футболе в 16 лет. «Рубин» не смог удержать полузащитника, когда в 2018 году разругался с агентом игрока — Ильзат не стал переподписывать контракт с клубом, который менял форму собственности и становился частным. Тогда была знаменитая история с переводом в отдел кадров и некрасивым расставанием.

В «Нижнем Новгороде» в этом сезоне помимо Агапова появился в составе и другой молодой защитник — Виктор Александров. В заключительных матчах 2022 года он регулярно выходил в паре с Агаповым. 20-летний защитник оказался в «Нижнем», потому что тоже не подошел «Рубину». С 2019 года он также мотался по арендам, пока не оказался в клубе РПЛ. Казанцы даже не пытались его вернуть — аренда была без возможности обратного выкупа, но зато принесла «Рубину» 300 тысяч евро.

Все-таки удивительно, что, когда казанский клуб вылетел в РПЛ под рассказы Слуцкого о слабой академии «Рубина» и отсутствии своих воспитанников, два ее выпускника заиграли в основе другого клуба РПЛ из соседнего города. Одного при этом выгодно продали, получив бесплатно.

«Рубин» теперь играет в первой лиге, а у Агапова в ЦСКА есть все шансы, чтобы напомнить о себе и Слуцкому, и недавно ушедшим руководителям «Рубина».

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