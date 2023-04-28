«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»

Вокруг смерти Ленара Гильмуллина много вопросов.

В начале нулевых воспитанника татарского футбола Ленара Гильмуллина знал каждый болельщик в Казани. Его талант воодушевлял тысячи юных поклонников «Рубина», а впереди ждали чемпионские титулы, Кубки и Суперкубки России.

Сейчас ему было бы всего 37 лет — Гильмуллин ушел из жизни в 22 года, отыграв лишь три неполных сезона за казанцев. А обстоятельства его гибели до сих пор не установлены.

«СЭ» вспоминает трагическую историю воспитанника «Рубина», который считался одним из самых одаренных крайних защитников в России.

Рамос из «Рубина»

Гильмуллин начал заниматься футболом в ДЮСШ «Мотор» под руководством тренера Владимира Савельева. Специалист первым раскрыл в мальчике талант универсала: Ленар играл и защитника, и полузащитника, и нападающего. При хороших скоростных качествах он был неуступчив в единоборствах и обладал качественным дриблингом.

«Трудолюбивый очень был. Если что-то у него не получалось, то оставался после тренировок. Он хотел быть профессиональным футболистом. Не жалел себя. При мне играл полузащитника, но когда было трудно, то я его ставил центральным защитником. Все там перекрывал», — рассказывал Савельев в интервью пресс-службе «Рубина».

В 1992-м Гильмуллин перешел в школу «Рубина», где его наигрывали на фланге обороны — очень популярной в то время позиции для молодых россиян с учетом наличия легионеров. Ленар ярко показал себя в дубле и быстро получил приглашение в основную команду. В 20-летнем возрасте Гильмуллин дебютировал в матче с ЦСКА (1:2). Казанцы потерпели поражение, но с этого момента приобрели новую звезду.

По словам бывшего пресс-атташе «Рубина» Максима Лопухова, Гильмуллин был самым талантливым воспитанником «Рубина» российского времени. Некоторые в Казани сравнивали Ленара с испанским защитником Серхио Рамосом. Они почти ровесники и очень похожи внешне.

Ленар стал первым воспитанником-татарином, который прошел весь путь от академии до взрослой команды. В 21 год Гильмуллин забил первый гол за «Рубин» и дебютировал в молодежной сборной России.

В Казани юного защитника обожали болельщики. А Курбан Бердыев считал, что в перспективе он был бы сильнее зенитовца Александра Анюкова. Ленар обладал всеми качествами для игры за рубежом.

К сожалению, этому было не суждено случиться. В ночь с 17 на 18 июня 2007-го произошла страшная трагедия...

Ленар Гильмуллин. ФК «Рубин»

Мотоцикл и смерть

В тот день Гильмуллин отмечал свое 22-летие. Посидев с родными, игрок отправился праздновать день рождения с друзьями и одноклубниками. Команде дали несколько выходных после победы в чемпионате России над «Крыльями» (1:0).

Во время вечеринки в одном из развлекательных заведений Казани Ленар вышел на улицу. Вместе с ним были его партнеры по команде — полузащитник Джамбулад Базаев и форвард Александр Бухаров.

«Из футболистов я остался последним, — вспоминал обстоятельства того вечера Базаев в интервью matchtv.ru. — Уже было поздно, мне захотелось спать. Я звал Ленара, говорил поехать со мной. Но он познакомился с каким-то байкером, поэтому отказался. Я и уехал».

Гильмуллин попросил хозяина байка прокатить его на пассажирском сидении. По словам охранника клуба «Арена», мотоциклист с радостью согласился проехаться с Ленаром.

Ранним утром 18 июня 2007-го поступил вызов в скорую помощь. В районе Танковой улицы прохожие обнаружили человека с тяжелой черепно-мозговой травмой в бессознательном состоянии. Им оказался Гильмуллин. Вскоре его доставили в реанимацию НИИ травматологии и ортопедии. Защитник находился в состоянии комы. 22 июня в 22:22 его не стало.

Бердыев был убит горем. По словам журналиста Руслана Карманова, который вел собственное расследование, тренер «Рубина» плакал и едва мог говорить во время беседы.

Убийство или несчастный случай

По факту ДТП, в результате которого погиб Гильмуллин, прокуратура Казани возбудила уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие в отношении подозреваемого, который был за рулем байка, шло очень долго. Официальный версией был несчастный случай. Осенью 2015-го расследование было прекращено «в виду отсутствия в действиях подозреваемого состава преступления».

«СЭ» подробно писал о деле Гильмуллина в августе 2020 года (с материалом можно ознакомиться по ссылке).

До сих пор непонятно, что случилось в ту злополучную ночь. Еще больше вопросов возникает из-за следующих моментов:

1. Почему так мало информации о подозреваемом? Сначала в СМИ писали о Колчине Дмитрии Владимировиче, который на тот момент два года разыскивался как дезертир Балашихинским УВД ГРОВД Московской области. Через год стали говорить про Д.В. Карпеева. В официальном ответе «СЭ» в 2020 году пресс-служба МВД РТ называет водителя мотоцикла «гр. К». В Казани ходил слух, что он является сыном «уважаемого человека». Главный вопрос: почему мотоциклист уехал с места происшествия?

Дмитрий Колчин. Фото из личного архива семьи Колчиных появилось в «Советском спорте» 12 июля 2007 года

2. Могли ли убить футболиста? В интервью «Советскому спорту» в 2007-м брат погибшего игрока Ильдар Гильмуллин заявил, что Ленара убили. Позже родственник спортсмена объяснил те слова эмоциями.

В Сети гуляет много теорий. Некоторые считают, что за гибелью Гильмуллина стоят местные авторитеты, которые не желали его перехода в московскую команду.

Также существует мнение (на уровне теории заговоров), что убийство Гильмуллина было спланировано из-за публикаций о договорных матчах с участием «Рубина». В блоге «ЖЖ» «Правда о футболе» действующие игроки РПЛ анонимно писали посты. Позже публикации за июнь 2007-го были удалены.

3. Есть ли свидетели, которые могли видеть падение Гильмуллина с мотоцикла? Старший брат Ленара ранее говорил, что его родственника обнаружили двое парней, которые могли видеть момент падения игрока «Рубина». Куда пропали очевидцы?

4. Почему исчез телефон Гильмуллина? При обыске на месте происшествия нашли только его ключ с золотым брелоком и деньги.

5. Гильмуллина волокли по земле? В материале РБК сообщается, что на одежде защитника казанцев протянулся ярко выраженный грязно-зеленый след, что может говорить о том, что тело Ленара тащили по земле. Так ли это?

«Мы пытались докопаться до всего этого, — уверял в интервью «БО Спорт» экс-президент «Рубина» Александр Гусев. — Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ. Солидно выпили в день рождения. Сел на пассажирское кресло мотоцикла. На повороте на трассе водитель не справился с управлением. Он ударился головой и вскоре умер — ехал без шлема. Посчитали, что это несчастный случай. Водителя нашли, но как его наказать? Ленар вылетел, потому что не был трезв».

Ленар Гильмуллин обнимает Макбета Сибайя. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Турнир в честь Гильмуллина

На следующий день после смерти Гильмуллина «Рубин» выиграл у «Кубани» (1:0) в 14-м туре чемпионата Россию. После матча игроки казанского клуба предложили Бердыеву отдать победные премиальные семье погибшего футболиста. На командном голосовании решение было принято единогласно.

«Лучшего друга в жизни не встретишь, — признавался в интервью РБК Бухаров. — Гил — добродушный, дружелюбный, у него-то и врагов никогда не было. Поссоримся мы с ним, а на следующий день встретимся, обнимемся: привет, брат Бухар, привет, брат Гил. Я горжусь, что у меня был такой друг».

17-й номер Гильмуллина был выведен из обращения в «Рубине». А на домашнем стадионе установили мемориальную доску. С 2009-го в Казани ежегодно проводится турнир памяти защитника. Помимо российских команд, в нем принимала участие «Барселона».