«Ростов» достоин серебра больше, чем «Спартак» и ЦСКА. Есть три причины

Москвичи не дотягивают.

Мнение

У самурая нет цели — есть только путь. В «Ростове» давно живут по такому принципу, двигаясь «от матча к матчу» и не декларируя больших задач. Их право — уважим его, но все же заметим, что именно ростовчане в этом сезоне больше других достойны приземлиться за «Зенитом». Не обязаны, а именно достойны — обязанности у них такой не было и нет. Конкуренты в лице «Спартака» и ЦСКА впечатляют гораздо меньше.

«Ростов» пострадал гораздо сильнее москвичей, ему больше сочувствуешь

Отъезд легионеров затронул каждую команду РПЛ, некоторых даже вымыл из элиты. Однако у всех разные ресурсы для ответа на вызов, так что для «Спартака» и ЦСКА это не стало большой проблемой. Ушли одни — пришли другие (иногда даже в большем количестве), поэтому в московских командах исход легионеров не поменял ничего, кроме имен. В «Ростове» другая ситуация.

От южан не просто сбежали все иностранцы (чего не было у столичных команд), к ним и в дальнейшем никто не приехал. Играть за «Ростов» остались исключительно русские футболисты, чаще всего — молодые. Взять хотя бы матч против «Зенита»: 19-летнего защитника Мелехина заменил 21-летний Прохин, по краям обороны бегают их сверстники Лангович и Сильянов, а 23-летнего Миронова в центре поля меняет 20-летний Комаров, туром ранее отдавший две голевые.

Когда за серебро сражаются три команды, в одной из которых половина игроков — члены южноамериканских сборных, в другой играют воспитанники «Бенфики» и нидерландские звезды, а в третьей — местные ребята, средний возраст которых около 20 лет, выбор прост. Для нейтрального зрителя. Когда русские парни, для многих из которых этот сезон чуть ли не дебютный, навязывают конкуренцию за серебро легионерам — хочется их поддержать. И ведь они навязывают!

Болельщики «Ростова». ФК «Ростов»

У «Ростова» есть стиль

Сможете ли вы описать тремя словами игру «Спартака» или ЦСКА в этом сезоне? Вряд ли. Ромб? Есть немного. Соло от Промеса? Бывает. Лучший сезон Облякова, ренессанс Чалова? Может быть. А вот если дело доходит до «Ростова», то тут задача легче — слова будут вращаться где-то около «пенальти», «Комличенко», «короткие розыгрыши»...

Кто-то назовет это антистилем, но на самом деле это вполне узнаваемые черты, изюминка желто-синих. Они сделали 11-метровые оружием, связку Уткин — Комличенко убийственной на каком-то этапе, а короткие розыгрыши от Песьякова превратили в ловушку. И пусть она иногда сбоит — после «Зенита» Виталий Кафанов сказал, что это ожидаемые издержки при должном результате.

Когда-то «Ростов» взял серебро, будучи самой прагматичной командой лиги. Сейчас история отчасти повторяется — влететь на вторую строчку, размахивая шашкой, не выйдет никак. Южане мучаются в финальной трети из-за отсутствия мастеров. Они могли бы что-то выстрадать и барахтаться в середине таблицы, но вместо этого выбрали спорный для конкурентов, но эффективный для себя набор. Добыть серебро при помощи пенальти, парочки связок и интересной обороны — это круто.

Интересно другое — как бы выпутывались «Спартак» и ЦСКА, упершись в такую стену проблем? Все мы прекрасно знаем как. Никак — 5-е место армейцев и 10-е место красно-белых в прошлом сезоне тому прекрасное доказательство. Если игра не идет — то не идет по-крупному, а «Ростов» не сдался и выпутывается как может — и этим подкупает.

Валерий Карпин. ФК «Ростов»

Лучший характер в лиге

«Может быть, и есть кризис», — говорил Соболев. «Командная «химия» дала небольшой сбой», — докладывал Федотов. У одних не хочет играть Карраскаль, у других никак не раскроется Бальде, а иные форварды не забивают месяцами. И всем подавай трансферы, без них же никак.

«Ростов» в этом плане импонирует гораздо больше — характера команде не занимать. Кто может посчитать, сколько раз южане отыгрывались в этом сезоне? Только с 0:2 они уходили уже трижды — против «Сочи», «Краснодара» и «Оренбурга». А сколько было волевых побед?

Ростовчане никого не боятся — ни «Краснодара», ни «Зенита»; более того, они не боятся проигрывать по ходу матча. Было время в истории желто-синих, когда они пропускали первыми и после этого ничего не могли сделать. Сейчас даже 0:2 для них не приговор, и не важно, с кем они играют.

За этим очень приятно наблюдать — когда даже грубая голевая ошибка не выбивает вратаря из игры. Сергей Песьяков восстанавливается за считаные минуты, и команда ему соответствует. В нокаут отправить ростовчан практически невозможно — ни на поле, ни за его пределами.

Конечно, впереди еще семь туров, и все может измениться. Две подряд ничьи сильно ухудшили позиции «Ростова» и улучшили дела «Спартака» и ЦСКА. Но если так случится, что южане все же докатятся до конца чемпионата на второй строчке, это будет абсолютно справедливо. Да и Карпин, много лет работающий с клубом, уже давно заслужил вписать свое имя в историю желто-синих.

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