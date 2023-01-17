Лучший игрок Туниса из команды Черчесова. Лайдуни может заменить Баринова в «Локомотиве»

Рассказываем о потенциальном новичке железнодорожников.

Игрок года

Возможный переход Дмитрия Баринова в «Бешикташ» заставляет «Локомотив» активизироваться на трансферном рынке. И на данный момент, по данным «СЭ», приоритетной целью является 26-летний полузащитник «Ференцвароша» и сборной Туниса Аисса Лайдуни. Но за этого игрока, который помог команде Станислава Черчесова выйти в плей-офф Лиги Европы, придется побороться.

«Интерес к Аисса был еще до чемпионата мира — парень хорошо проявил себя в Лиге Европы, — говорил Черчесов в недавнем интервью «СЭ». — Разумеется, после первенства планеты, где его признали лучшим в составе сборной Туниса, и признания футболистом года на родине спрос вырос. От нашего спортивного департамента приходила информация, что Лайдуни на радарах селекционеров из Франции, Германии и Италии».

В венгерских СМИ озвучивается даже список претендентов на футболиста, в котором фигурируют «Вольфсбург», «Бешикташ», «Кремонезе», «Сампдория», «Герта», «Марсель» и «Селтик». До мирового первенства шотландцы называли Лайдуни приоритетной трансферной целью и якобы были готовы заплатить за игрока 3,5 миллиона фунтов. Но после Катара ситуация поменялась.

Британское издание Daily Record даже объяснило, почему январский трансфер Лайдуни исключен. Во-первых, цена на игрока выросла, и в одном из интервью исполнительный директор «Ференцвароша» Пал Орош упоминал компенсацию в 10 миллионов евро. Во-вторых, важна позиция самого игрока, который весной хочет играть в плей-офф еврокубков, а «Селтик» из них вылетел. Правда, и у «Локомотива», как и у всей РПЛ их нет, но не все так однозначно.

Аисса Лайдуни. Фото Global Look Press

Универсал

Лайдуни, как и многие игроки африканских сборных, — натурализованный футболист, родившийся во Франции. Его путь в профессионалы начинался с клуба «Мнофермей», который считается одним из инкубаторов молодых талантов. Через него в частности прошел защитник «Арсенала» и сборной Франции Салиба.

А позже талант Лайдуни разглядели представители «Анже», причем какое-то время юноша играл на позиции центрального защитника. Однако в полной мере он раскрылся уже как игрок средней линии, способный действовать на нескольких позициях. Аисса сам в одном из первых своих интервью называл себя универсальным полузащитником.

В клубе вспоминали, что во время спарринга юношей U-19 с основным составом Лайдуни так сильно сыграл на позиции опорного хавбека, что речи о выступлениях на прежнем уровне уже не шло. А универсализм пригодился молодому игроку в день дебюта в лиге 1, так как тренер отправил его на позицию правого защитника. Однако потом карьера застопорилась из-за сложностей между игроком и руководством клуба.

Из-за этого развивать карьеру Лайдуни предпочел в дивизионах ниже. Тренировавший его в «Лез Эрбье» Фредерик Рекюло говорил, что футболисту нужен был глоток свежего воздуха, чтобы продемонстрировать свой талант. «Это тот, у кого есть инстинктивная игра, основанная на творчестве и безрассудстве», — говорил Рекюло, отмечая умение Лайдуни создавать острые моменты.

Эти задатки позволяли иногда доверять юноше роль плеймейкера, а во время следующей аренды в «Шамбли» диапазон действий Лайдуни расширился. Он работал от штрафной до штрафной и в румынском клубе «Волунтари». Там он попал в руки итальянского специалиста Кристиано Бергоди, который отмечал игровые и человеческие качества футболиста, уверял, что Аисса может сыграть даже второго форварда, и радовался, что в «Ференцвароше» он оказался в конкурентоспособной команде, регулярно выступающей в еврокубках. Да еще и встречающейся с такими соперниками, как «Барселона» и «Ювентус».

Аисса Лайдуни (в белом) в матче против сборной Франции на ЧМ-2022. Фото Global Look Press

Между Алжиром и Тунисом

Весьма интересна история о том, как Лайдуни выбирал сборную. Причем Франция, как страна рождения, там не фигурировала. Зато были алжирские корни отца и тунисские — матери. А также три гражданства, и в 19 лет Аисса едва не выбрал Алжир. Тем более, перед глазами был пример друга — нынешнего игрока «Вест Хэма» Бенрахма. Тогда речь шла о молодежной сборной, но и в национальную команду его звал подаривший Алжиру титул чемпиона континента Джамаль Бельмади.

Но в итоге Лайдуни сделал выбор в пользу Туниса и вряд ли об этом жалеет. Он сыграл в отборочном цикле Кубка Африки, дебютировав в игре против Ливии в марте 2021 года. Потом дошел с «Орлами Карфагена» до четвертьфинала континентального первенства, а на ЧМ-2022 сыграл так, как привык под началом Черчесова в «Ференцвароше».

«Последние полгода стали для меня хорошим примером. С Фради мы доказали, что в футболе невозможного не существует. После жеребьевки Лиги Европы все думали, что было бы хорошо, если бы мы заняли третье место, но мы выиграли группу и вышли в финальную восьмерку, — говорил Лайдуни Nemzetisport. — Нельзя играть в футбол со страхом. В личной жизни и в спорте я знаю, какова моя цель, и делаю все, чтобы ее достичь. Я больше всего горжусь тем, что когда я играл на улице во Франции, а потом в молодежных командах, мне было так же весело играть в футбол, как и сейчас. Мой менталитет не изменился за эти годы. Этот стиль и отношение к жизни мне ближе всего. Когда я владею мячом, я пытаюсь творить с ним магию. Я благодарен жизни за то, чего я достиг на данный момент».

Станет ли «Локомотив» новым этапом развития Лайдуни — открытый вопрос. Но всей своей карьерой этот полузащитник показывал, что он не боится смелых и, на первый взгляд, не самых очевидных решений. Главное, что при этом он движется только вверх и еще не вышел на пик возможностей.