«Динамо» забивало даже без ударов. Все шесть голов — наши!» Абаскаль и Йоканович — после 3:3 в дерби

Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и «Динамо».

«Наше мнение: пенальти не было. В «Спартаке» должны быть довольны результатом»

— Немного странная игра, — сказал главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович. — Надо отметить, что с нашей стороны было много ошибок. Не смогли надежно сыграть в обороне. При этом проявили характер, даже уступая в счете. Во втором тайме «Спартак» начал давить, поэтому и смог отыграться.

— Видели уже момент с пенальти? У многих есть вопросы в справедливости его назначения.

— У меня есть свое мнение, но ответ я вам не дам. Скажу так: для нас это не фол. Я много говорю о рефери, считаю, что он не заметил два нарушения на наших игроках уже после пенальти.

— Почему вы заменили Тюкавина на Смолова?

— Костя провел хорошую игру, но ее надо было освежить. Надеялись, что Федор будет искать свободные зоны, цепляться за мяч. Но, к сожалению, это не сработало. Надо отметить, что это первая его игра после травмы.

— Эта ничья на руку вам или «Спартаку»?

— Обе команды заработали по одному очку, но в «Спартаке» должны быть больше довольны результатом, так как в концовке мы вели в счете.

— Что вы посоветуете «Спартаку», чтобы он прошел «Акрон»?

— Не мое дело — советовать. Желаю всего хорошего. Пусть победит сильнейший.

Славиша Йоканович. Федор Успенский, Фото "СЭ"

«Селихов извинился за ошибки в подтрибунке. Мы ему поможем»

— Я разозлен! — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Нам сегодня не повезло. Это не тот результат, который мы заслуживали. Так бывает: все вроде бы идет хорошо, но возникают три момента, в которых соперник, даже не нанося удары, забивает голы. Мы должны разозлиться! Сегодня сыграли вничью, но мы заслуживали победу.

— Понимает ли команда, что ей сегодня не повезло? И понимает ли, что ей нужно прибавить в обороне?

— Первый момент — команда прекрасно все понимает. У нас есть злость! Мы хотим победы, но нам чего-то не хватает. Мы самокритичны, но осознаем те вещи, которые делаем хорошо. Что касается второго момента — по игре в обороне, — адресую вам вопрос: сколько ударов нанесло «Динамо» по нашим воротам?

— Десять ударов, из которых четыре — в створ.

— Из четырех: первый автогол, второй и третий. Я прекрасно понимаю ваш вопрос, но что могу сказать, если команда забивает, даже не нанося удары? Надо эту тенденцию сломать, чтобы для гола сопернику пришлось наносить с десяток ударов в створ.

Если говорить об игре в обороне, то мы явно не та команда, которая многое позволяет сопернику. Но если позволяем, происходит то, что случилось сегодня.

— В чью пользу эта ничья?

— Мы забили все шесть голов. Исходя из того, что мы сделали, это очко больше в нашу пользу. Сегодня было на тоненького, но недостаточно просто заслужить победу. Мы должны делать еще больше.

— Оцените игру Селихова. С чем связаны его сегодняшние ошибки?

— Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы сказал. Но я не знаю. Мы не привыкли к такой игре, потому что Селихов — надежный вратарь. Он извинился сегодня в подтрибунке. Уверен, что завтра он уже станет лучше. Мы поможем ему в психологическом плане. Саша много помогает команде, он один из наших капитанов.

— Вам не показалось, что в отсутствие Промеса команда слишком часто играет верхом? Не разыгрывает мяч, а ищет подачами Соболева.

— «Динамо» в прессинге оставляет один в один. Мы понимали, что у Соболева будет преимущество в единоборстве с Маричалем. Игнатов с Мартинсом также участвовали в атакующих действиях, проходя сразу две линии соперника.

Но это касается первого тайма. Что до второго — чем меньше передач тебе требуется для того, чтобы доставить мяч до результативного действия, тем лучше.

— Какова ситуация с травмированными? И что с Дуарте?

— Шамар [Николсон] простудился, Виктор [Мозес] почувствовал дискомфорт на тренировке два дня назад. Квинси [Промес] и Джикия в процессе восстановления. У Промеса случился рецидив, нужно было его остановить тогда в игре с «Ахматом».

Что касается Дуарте, он готов. Он агрессивен, мотивирован, хорош с мячом, может помочь команде при выходе из обороны. Но сейчас у нас достаточно высокая конкуренция. И то, что показывали в последних матчах Руслан Литвинов и Никита Чернов... Тяжело найти возможности [выйти на поле] и для Дуарте, и для Маслова. Самое главное — выбрать правильный момент, чтобы игрок проявил свои лучшие качества.