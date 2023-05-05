«Спартак» проиграет «Зениту» и выпадет из тройки. Прогнозы на 26-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Локомотива» и «Динамо» Томислав Дуймович и основатель группы «Слот» и болельщик «Динамо» Игорь Кэш Лобанов.

«Химки» — «Динамо»

Томислав Дуймович — 0:1. «Химки» в прошлом туре разгромно проиграли «Локомотиву», получили пять мячей. Им очень нужны очки, и играют они дома. Но «Динамо» тоже нужны очки, бело-голубые уступили «Факелу» и находятся не на своем месте.

Игорь Лобанов — 1:2. У каждой команды не все хорошо, но это «не все хорошо» у них по-разному. «Химкам» надо цепляться за очки, для них каждый матч — это финал. Но «Динамо» сильнее по составу.

«Торпедо» — «Ахмат»

Томислав Дуймович — 0:2. «Торпедо» проиграло «Сочи», и на команду будет давить ситуация в таблице. А «Ахмат» показывает достойный результат в этом сезоне.

Игорь Лобанов — 0:2. Между соперниками сейчас большая разница. «Ахмат» спокойно обыграет «Торпедо».

«Ростов» — «Факел»

Томислав Дуймович — 2:1. «Ростов» на последних секундах пропустил от «Спартака», и клуб был очень недоволен судейством. Но команда Карпина хорошо играет, хочет остаться на втором месте.

Игорь Лобанов — 1:0. «Факел», конечно, будет рубиться до конца. Но «Ростов» сильнее, сражается за второе место. Комличенко недавно сказал, что будут продолжать бороться за первое место, но это фантастика.

«Пари НН» — «Урал»

Томислав Дуймович — 1:1. Нижегородцы борются, чтобы избежать стыковых матчей. У «Урала» спад, проиграл в Кубке России, ему придется тяжело.

Игорь Лобанов — 1:1. Команды толкаются внизу, кому-то надо больше, кому-то надо меньше, но находятся они рядом. Будет напряженная игра.

ЦСКА — «Оренбург»

Томислав Дуймович — 2:1. «Оренбург» в комфортном положении. Он не борется за выживание, на него не будет никакого давления. Может быть, это усложнит задачу ЦСКА, который старается попасть в тройку.

Игорь Лобанов — 2:1. У ЦСКА есть задача — попасть в топ-3. У него мотивация — подняться повыше для борьбы за медали.

«Зенит» — «Спартак»

Томислав Дуймович — 2:0. Это главный матч тура. «Зенит» — чемпион. Пока не математически, но он уверенно всех обыгрывает. «Спартак» не так хорош, как хотелось бы. Красно-белые точно не опустят руки, но оборона — их главное слабое место.

Игорь Лобанов — 2:1. Возможно, «Зенит» станет чемпионом после этого матча. «Спартак» будет бороться до конца, идти на принцип. Но думаю, что ему чего-то не хватит, наверное, собранности.

«Краснодар» — «Крылья Советов»

Томислав Дуймович — 2:0. «Краснодар» дома всегда выглядит достойно. «Крылья Советов» сбавили в этом году, пришли новички, они встраиваются в систему. Команда пока не нашла свою игру, хотя уже конец сезона.

Игорь Лобанов — 1:1. Думаю, что для «Краснодара» была важна победа над «Акроном» в Кубке России и проход дальше в финал. «Быки» отдали много сил и энергии в том матче.

«Локомотив» — «Сочи»

Томислав Дуймович — 2:2. «Локомотив» поднялся после зимы не только благодаря Дзюбе, но он уже лучший бомбардир команды. Из «Сочи» ушел Бердыев, непросто строить новую игру.

Игорь Лобанов — 3:1. «Локомотив» набрал обороты, Галактионов — молодец! Для Дзюбы принципиально в новом клубе всем и все доказать. Думаю, что он забьет гол в этой встрече.