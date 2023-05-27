«Спартак» без Соболева до конца сезона, Промес может догнать Малкома, а «Ахмат» — обогнать «Ростов» и занять высшее место в своей истории

Обозреватель «СЭ» — перед 29-м туром РПЛ.

Жесткое наказание Соболева

Эхо 28-го тура РПЛ долетело почти до начала предпоследнего, 29-го. По крайней мере, этот анонс я пишу тем же вечером после того, как КДК РФС впаял четырехматчевую дисквалификацию форварду «Спартака» Александру Соболеву за демонстрацию... хм... cojones (эту часть тела с подачи Валерия Карпина стало модно называть по-испански) защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Красная карточка же самому Роше, предъявленная Сергеем Карасевым, ожидаемо признана нелегитимной.

«Спартак» подаст жалобу на столь суровое наказание, но мой прогноз — она ни к чему не приведет. Потому что срок дисквалификации вызван не столько даже циничностью жеста (так его охарактеризовали в КДК), сколько тем, что Соболев — «рецидивист». Еще не истек срок его, как и других участников драки в матче «Зенит» — «Спартак», шестиматчевой дисквалификации в Кубке России, как случился новый инцидент. Ожидать, что дисциплинарный комитет в подобной ситуации слиберальничает, было бы наивно. Даже несмотря на скорые публичные извинения нападающего.

Соболева резко осудил собственный главный тренер Гильермо Абаскаль, к нему присоединился главный человек в российской истории «Спартака» Олег Романцев. Никакие предшествующие провокации со стороны Роши, были они или нет, тут, увы, не могут служить смягчающим обстоятельством.

Говорю «увы», потому что отношусь к футболисту Соболеву с симпатией — это один из самых неординарных, ярких и волевых наших современных игроков. Если нужно сравнять счет или забить победный гол в самых сложных обстоятельствах, от него этого ждешь едва ли не в первую очередь. Но с самообладанием у Александра по-прежнему большая беда, в результате чего два решающих матча в борьбе за серебро «Спартак» точно проведет без него — человека, который с 22 очками (13+9) делит третье место в РПЛ по системе «гол+пас». И в ближайшем туре против того же «Пари НН», который стопроцентно сыграет в Тушине низким блоком, был бы чрезвычайно необходим.

Впрочем, у «Спартака» в атаке есть и очень неплохой по весне Кейта Бальде, Шамар Николсон. И, конечно, Квинси Промес, после дубля ЦСКА побивший сразу два голевых достижения Егора Титова (включая рекорд по числу голов за «Спартак» в чемпионатах России) и, без сомнений, находящийся на кураже. А тут еще и Малком досрочно убыл в Бразилию к новорожденному ребенку, что при трех мячах в двух матчах позволит Промесу его нагнать на вершине списка снайперов. При этом на данный момент зенитовец провел на два матча больше спартаковца, так что к концу чемпионата по числу игр они уравняются, и никакого преимущества в этом у Квинси не будет. Хороший стимул для лидера «Спартака» завоевать хотя бы индивидуальный трофей.

Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ларин на свободе

Стопроцентно с хорошим настроением выйдет на матчи предстоящего тура его партнер по «Спартаку» Антон Зиньковский и вообще все без исключения люди, имевшие какое-либо отношение к клубу и школе «Чертаново». В среду суд удовлетворил апелляцию ее бывшего директора Николая Ларина, в результате чего человек, воспитавший десятки видных игроков высшей и первой лиг во главе с первым футбольным талантом России Сергеем Пиняевым, вышел на свободу. Его срок заменен на условный, при этом нет никаких ограничений в деятельности в футболе.

Первая эмоция — просто большая человеческая радость. Справедливость и здравый смысл (все долги погашены его воспитанниками, при этом Ларин не представляет никакой общественной опасности) восторжествовали, один из самых профессиональных и адекватных людей футбола в России и так провел в заключении восемь месяцев. Практика «мертвых душ» была распространена в детско-юношеском футболе в нашей стране везде, где заботились о деле, и была вызвана исключительно бредовыми правилами, а не чьим-то желанием набить свой карман. Самое интересное, что «дело Ларина» заставило спортивные власти эти нормативы поменять, но его судьбу ни это, ни что-либо другое долго не меняло. Слава богу, в конце концов это произошло.

Не сомневаюсь, что его захотят отхватить с руками многие в российском футболе. Вообще не удивлюсь, если он в той или иной роли окажется, например, в «Локомотиве» под началом Юрия Нагорных, которого отлично знает по временам работы в «Чертанове». Председатель совета директоров красно-зеленых за прошедшие полгода зарекомендовал себя хладнокровным и трезвомыслящим боссом, не совершающим глупых шагов, которыми славились его предшественники в Черкизове. И это, на мой взгляд, стало бы очередным его грамотным ходом.

Пока же Нагорных продлил контракт с капитаном «Локо» Дмитрием Бариновым, невзирая на все слухи, барражировавшие по ходу этого сезона. И это очередной шаг на пути к тому, чтобы в сезоне следующем команда Михаила Галактионова стала претендентом на самые высокие места — кем она, собственно, и проявляет себя всю весну.

Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ахмат» имеет шанс побить личный рекорд

Чем меньше туров до конца — тем меньше интриг, мотивированных клубов и матчей, которые имеют турнирное значение. Просто выйдут поиграть в футбол «Сочи» и «Зенит», «Динамо» и «Локомотив», «Торпедо» и «Оренбург». «Уралу» игра с вылетевшими по итогам прошлого тура «Химками» все-таки нужна.

Честно говоря, я надеялся, что к последнему туру дистанция между «Пари НН» и «Химками» будет не более трех очков и все будет решаться в их очном матче — как это было бы интересно! Но прошлогодний серебряный призер «Сочи» проявил всю мощь своего безволия, будучи разгромленным в восьмой (!) раз за сезон. Больше южан пропустили только «Торпедо», «Химки» и «Оренбург» (последний делит с ЦСКА четвертое место). У «Сочи» же — на 16 (!) мячей меньше, чем у новичка РПЛ этого сезона.

Немала вероятность того, что еще один потенциально огненный матч последнего тура, ЦСКА — «Ростов», также превратится в полутоварищеский. Для этого армейцам в игре 29-го тура в Краснодаре достаточно набрать не меньше очков, чем ростовчанам дома с «Ахматом». В свою очередь стопроцентно мотивированы и грозненцы, которые в случае победы на Дону обойдут «Ростов» и выйдут на четвертое место. Высшая итоговая позиция в истории клуба — пятая, и нет сомнений, что команда Сергея Ташуева будет люто биться за то, чтобы установить новый рекорд. Так что последний воскресный матч тура будет едва ли не главным.

Джон Кордоба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Интересно, как «Краснодар» будет вести себя в матче с ЦСКА в репетиции финала Кубка России. Армейцам-то для второго места очки нужны, а у «быков» реальная задача осталась одна. Откроют они сопернику по решающему матчу козыри или скроют их? Придержат ли кого-то из лидеров из опасений, что они могут получить травму? Ответ получим в субботу.

Интриг в чемпионате осталось две — борьба за второе — четвертое места и за то, чтобы избежать стыков. Во второй из этих схваток у «Урала» 30 очков (остались «Химки» в гостях и «Сочи» дома); у «Крыльев Советов» — 29 («Факел» в гостях и «Спартак» дома); у «Факела» — 27 («Крылья» дома и «Зенит» в гостях); у «Пари НН» — 26 («Спартак» в гостях и «Химки» дома). «Уралу» нужно очень сильно постараться, чтобы угодить в переходные матчи. У Самары из четырех команд календарь, пожалуй, самый сложный — два мотивированных соперника.

Одним из хитов же 29-го тура станет матч «Факел» — «Крылья». Сможет ли Вадим Евсеев задушить и другого прямого конкурента, как он сделал это также дома с нижегородцами? Самарцы в двух последних турах показали свою небезнадежность, сыграв вничью с «Локомотивом» и разгромив «Урал». Тем интереснее, как говаривал после пропущенных «Зенитом» мячей Геннадий Орлов, будет смотреть футбол.

Итак, настоящий интерес в ближайшем туре представляют четыре матча: в субботу — «Краснодар» — ЦСКА, в воскресенье — «Спартак» — «Пари НН», «Факел» — «Крылья Советов» и «Ростов» — «Ахмат». Остальное — де-факто уже подготовка к следующему сезону.