«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана

Защитник «Зенита» и сборной Бразилии — о тяжелом детстве и первых неделях в России.

Юри Алберто и сборная

— Тебе всего 19, а ты уже футболист сборной Бразилии и в марте провел целую неделю в расположении национальной команды. В какой момент ты осознал свой новый статус?

— Не уверен, что я до сих пор полностью осозналего. Но отдаю себе отчет в том, что для меня и для моей семьи это огромная ответственность — представлять честь своей страны в главной сборной.

— В товарищеском матче с Марокко ты так и не сыграл. Расстроен из-за этого или ты не ждал дебюта сейчас?

— Расстройства точно нет. Это и так был невероятный опыт — провести несколько дней рядом с людьми, за которыми раньше только смотрел по телевизору. Это значимая веха для моей карьеры.

— Что больше всего запомнилось за этот сбор?

— Когда я вышел на первую тренировку, увидел прямо перед собой двух игроков «Реала» — Винисиуса и Эдера Милитао. В тот миг я был ошеломлен. Это очень крутое ощущение — быть рядом с этими игроками и понимать, что вы защищаете цвета одной сборной.

— В матче с Марокко за сборную Бразилии дебютировал Юри Алберто. Ты говорил, что не успел с ним пообщаться до перехода в «Зенит», а сейчас поговорили?

— Он рассказал немало приятных слов о Петербурге, России и о том периоде, который провел в «Зените». Я с ним тоже поделился первыми впечатлениями от работы в клубе. Он подчеркнул, что мне нужно продолжать в том же духе и больше прибавлять, пожелал успехов. Я тоже пожелал удачи ему, ведь у нас хорошие отношения.

Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Папа — рэпер

— Твой папа раньше был равнодушен к футболу. А дедушки? Помимо дяди, в твоей семье не было футболистов до тебя?

— Да, отец никогда не был футболистом, хотя именно он мне подарил первые бутсы в семь лет — на них еще был изображен персонаж из детского мультфильма. В моей семье погонять мяч любили и двоюродные братья. Другие родственники тоже интересовались футболом, но сильнее всего на мое увлечение футболом повлиял, конечно, дядя. Он был звездой местных турниров «варзеа», и мне захотелось пойти по той же дороге.

— У твоего папы интересная биография — в мире рэпа он Preto Beto. Он давно читает? Как он стал рэпером?

— Его карьерная история чем-то напоминает мою. Как и я, отец рос в криминальном районе, у него было много друзей, но однажды один из них погиб в перестрелке между бандами. Рэп, как известно, всегда был музыкой для ребят с бедных кварталов, и папе он помог заглушить горечь утраты. Со временем увлечение переросло во что-то близкое к профессиональному. Но музыка всегда оставалась хобби, денег она приносила немного. Концерты были, но, скорее, для души.

— У него есть трек, который он посвятил тебе?

— Года четыре назад он написал песню, которая называется Do Terr?o Pro Mundo (в переводе на русский — «от низов к всемирной славе»).

— Ты и сам обожаешь рэп. Когда-нибудь пробовал читать?

— Никогда не чувствовал в себе способности. Хотя, когда я был маленьким, папа пытался научить меня, подтолкнуть к этому делу, но быстро стало понятно, что у меня гораздо лучше получается играть в футбол.

— Твои родители сейчас в Санкт-Петербурге, они постоянно наблюдают за играми «Зенита» с трибун. Ты их уже полностью обеспечиваешь?

— Да, еще со времен «Коринтианса». Моя мама раньше работала и продавцом, и кассиром, и уборщицей, но сейчас я обеспечиваю и ее, и папу. Половину своей первой зарплаты я тоже отдал им, а другую потратил на спортивную одежду, которой на тот момент мне очень не хватало.

Убийство друга

— Ты вырос в Сейландии. Я читал, что это едва ли не самый опасный район столицы Бразилии. Как в нем выжить обычному туристу?

— Конечно, там опасно. А еще опаснее попасть в конкретный район Сейландии — 17-й или 18-й. Туда лучше вообще не заглядывать, потому что там происходят самые жесткие разборки как днем, так и ночью.

— Халк рассказывал, что однажды к его голове приставили пистолет, забрали телефон и ключи от машины. У тебя была подобная ситуация?

— Широко известно, что футболисты много зарабатывают, и у них есть что взять. Но у меня никогда ничего не было. К тому же, в районе все знали, что я занимаюсь футболом, и ко мне было снисходительное отношение — спортсменов там не трогают, банды разбирались между собой. Ну и местных в Сейландии не принято трогать — повышенное внимание там только к приезжим.

— Как вообще проходят футбольные матчи во время перестрелок? В фавелах не обращают внимания на пули?

— Обращают, конечно. Помню, на какой-то матч кто-то из болельщиков принес оружие. И, видимо, этот кто-то был недоволен ходом игры, поэтому зазвучали выстрелы. Все побежали в разные стороны, и матч был остановлен.

— Твоего друга убили как раз во время игры?

— Нет, Кристиана убили по ошибке, перепутали с другим человеком. В то время как раз было обострение борьбы между бандами 17-го и 18-го районов, они постоянно друг с другом разбирались. И Кристиана просто спутали с кем-то, на кого вели охоту. Он в момент трагедии вообще садился в автобус — ехал то ли к брату, то ли к маме.

— В интернете есть видео, на котором ты сидишь рядом с двумя друзьями и призываешь прекратить войну между бандами в своем районе. Видео помогло?

— Это мой отец предложил записать то видео после того, как еще одного соседского мальчика застрелили по ошибке. Какой-то эффект точно был. Да, проблем в Сейландии все еще хватает, но стало поспокойнее. Понятно, что кого-то из преступников поймали, но насилия стало меньше.

Халк, Жулиано и Вагнер Лав

— Что ты вообще знал о «Зените» и российском футболе до перехода сюда?

— Россия — это огромная страна. Я был наслышан о том, что в «Зените» играло немало качественных бразильских футболистов — например, Халк и Жулиано, с которым мы выступали за одну команду. Я слышал о том, какой след в истории ЦСКА оставил Вагнер Лав. О «Зените» я знал то, что это многократный чемпион России и большой клуб с богатым опытом игр в Европе.

— Как много времени прошло между тем, когда ты получил предложение от «Зенита» и твоим финальным согласием?

— Все произошло очень быстро. Решение я принял сразу, потому что мне хотелось перейти. А формальности уместились в пару предрождественских недель.

— Российские клубы отстранены от еврокубков. Было ли для тебя это препятствием при переговорах?

— Препятствием это не было. Для меня было важно то, что «Зенит» — клуб с большим опытом игры в Европе и с большой историей бразильских футболистов в клубе. Я не сомневаюсь в правильности своего выбора.

— Летом в «Зенит» перейдет еще один футболист «Коринтианс» — Ду Кейрос. Что ты о нем можешь рассказать? Связывался ли ты уже с ним, что рассказывал ему о «Зените»?

— Да, мы уже успели обсудить «Зенит». Я ему рассказал, что здесь круто, что это сильный клуб с суперусловиями, с отличной инфраструктурой, с отличными болельщиками. Он очень ждет момента, когда приедет сюда сам. Я считаю, что Ду Кейрос — большой футболист, очень талантливый, что он будет прогрессировать здесь. Уверен и в том, что он быстро адаптируется к местному футболу, ведь в «Зените» ему помогут в этом. Я абсолютно уверен, что он принесет много пользы клубу.

Роберт Ренан и Маркос Гильерме. Фото Global Look Press

Рискованный дриблинг

— У тебя прекрасная левая нога — на твой взгляд, это больше талант или мастерство? Как ты тренируешь длинные передачи?

— Талант во владении левой ногой точно есть, а посредством тренировок я его стараюсь развивать. Я постоянно задействую ее в тренировочном процессе.

— В детстве тебя не взяли в восемь футбольных школ из-за щуплого телосложения. Сейчас ты уже профессиональный футболист, но внешне все равно выглядишь худым. Как ты работаешь над массой?

— Для меня важно сохранить легкость. Мне комфортно с тем весом, который у меня есть. Пока что в планах нет набора массы.

— Первые недели в «Зените» показали, что ты любишь рисковать и лезть в дриблинг даже будучи последним защитником перед воротами. Как к твоим финтам относится тренерский штаб? Тебя не просят делать их пореже?

— Мне сказали, чтобы я подходил к этому со всей ответственностью — чтобы шел в дриблинг только в тот момент, когда полностью уверен в том, что это не повлечет за собой никакого риска для команды. Если я решаюсь на это, должен быть уверен в том, что момент подходящий. Я ко всем мнениям прислушиваюсь и просто рассчитываю, что буду продолжать прогрессировать и улучшать игру в этом компоненте.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Расизм в Ульяновске и в Бразилии

— Твой первый выезд с «Зенитом» был в снежный Ульяновск, где ты просидел на скамейке 90 минут. В соцсетях болельщики шутили, что ты в шоке от такого холода. Какими были твои впечатления от той игры?

— Одно дело, когда тебе говорят все вокруг, что там холодно, а другое — своей кожей ощутить этот мороз. В какой-то момент, сидя на скамейке запасных, я впервые в жизни перестал чувствовать пальцы ног. Но при этом я не могу назвать тот опыт неприятным, мне правда было классно. Хотя, конечно же, было не по себе от того, что я не чувствую пальцы ног.

— Ты не раз высказывался против расизма, а в Ульяновске в бразильцев «Зенита» бросили банан. Как ты и другие соотечественники отреагировали на тот момент?

— В Бразилии это очень грустный и неприятный эпизод, и он всерьез нас расстроил. Каждый из нас, бразильцев, так или иначе сталкивался с расизмом. Никому не пожелаешь пережить это. Единственное, что можно сделать, — продолжать бороться с расизмом, чтобы однажды он исчез из футбола и мира.

— В какой форме ты сталкивался с расизмом?

— Мне было лет 16 или 17, я уже играл за «Коринтианс». Решили с друзьями прогуляться по магазинам, зашли в торговый центр. Я хотел выбрать себе духи, зашел в парфюмерный магазин. Остановился на каких-то и уже собирался их купить. Подошел к продавщице со словами, что хочу приобрести флакон. А она берет тестер, пшикает тот парфюм и отдает мне. Я отвечаю, что аромат мне уже понравился и я хочу купить. А она ухмыляется: «Ты? Купить? Это для тебя очень дорого!» И она это произнесла с таким видом, что было понятно — все из-за цвета моей кожи. Я не выглядел неряшливо или как-то еще, причина, так сказать, у нее была одна. С этим согласились и мои друзья. И это было очень неприятно.

Роберт Ренан и Федор Чалов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Татуировка в честь титула

— Традиционный вопрос для всех новичков: знаешь ли ты, кто главный соперник «Зенита»?

— ЦСКА?

— ЦСКА — тоже принципиальный соперник, но главным считается «Спартак».

— Да? Буду знать!

— Если ты выиграешь чемпионат России, для тебя это будет самый ценный трофей в карьере?

— Абсолютно точно, ведь на клубном уровне я титулы еще не выигрывал. Да, у меня уже есть победа на чемпионате Южной Америки (U-20), но ощущения от триумфа с «Зенитом» будут совершенно другими, потому что и футбол здесь другой, и опыт новый.

— Если выиграете, набьешь татуировку?

— У меня пока нет ни одной, но рано или поздно набью. У мамы и папы есть татуировки, так что и я присматриваюсь. Вполне возможно, в честь победы с «Зенитом» набью себе первую тату. Почему нет?

Фото Global Look Press

Интерес топ-клубов

— Для тебя «Зенит» — трамплин в суперклуб? Или ты собираешься остаться здесь надолго?

— Для меня сейчас самое важное — хорошо играть за «Зенит» и помогать клубу побеждать. Я всегда мечтал попробовать свои силы в европейском футболе и очень рад, что мое путешествие по континенту началось здесь. Конечно, каждый профессиональный футболист мечтает поиграть в европейском гранде, но я прежде всего думаю о сегодняшнем дне. Мне комфортно в «Зените», я очень рад тому, как стартовала моя карьера здесь, как меня приняли. Если однажды сложится так, что я получу какое-то приглашение, то буду думать об этом поступательно.

— Но твое имя уже появлялось в новостях рядом с «Реалом», «Челси» и «Арсеналом». О тебе говорят как о будущем сборной Бразилии. Неужели ты никак не реагируешь на все это?

— Для меня это означает лишь то, что я иду правильной дорогой. С одной стороны, нужно прислушиваться и к критике, и к похвале. С другой стороны, нужно все-таки отталкиваться от самого себя, от своих ощущений. Для меня важно работать и прогрессировать, ведь я очень молодой игрок.