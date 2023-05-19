«Медальное дерби». Возьмет ли герой весны Федотов второе серебро подряд? Прервет ли Абаскаль безвыигрышную серию?

Обозреватель «СЭ» — перед матчем «Спартак» — ЦСКА.

Весной Федотов работает суперэффективно. Так же у него было и в «Сочи»

В воскресенье — магическое сочетание двух слов, «Спартак» — ЦСКА. Гости опережают хозяев в таблице на четыре очка, и представляю, как бы поднялись брови у болельщиков красно-белых, предскажи им кто-то такой расклад к главному московскому дерби во время зимнего перерыва, когда те опережали армейцев на семь очков.

Этой весной за десять туров ЦСКА набрал 25 очков из 30, больше всех в РПЛ («Зенит» и «Локомотив» отстают на два балла), после поражения от «Сочи» одержав восемь побед при одной ничьей. Красно-синие почти не пропускают — по сравнению со «Спартаком» счет по этому показателю 4:18. Они и забили на три мяча больше «Спартака». А заодно и в финал Кубка вышли, в отличие от соперников, вылетевших от «Акрона».

У спартаковцев — 14 очков, меньше половины из тех, что за это время разыгрывались. Они, если брать этот период, — в нижней половине таблицы. Гильермо Абаскаль может сколько угодно винить в этом арбитров и гордо уходить с пресс-конференции, не ответив ни на один вопрос журналистов, но этот образ мышления — дорога в никуда. Да, Евгений Кукуляк в Химках сотворил безобразие, но надо бы еще и в футбол играть не так, как «Спартак» это делал до удаления Даниила Денисова. И абсолютно прав Руслан Литвинов, в нашей беседе сказавший: «Нельзя на судейские недочеты ссылаться и искать в этом отговорки. Ошибаются все, а мы должны думать о себе и продолжать работать по максимуму».

Владимир Федотов с игроками ЦСКА. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пока «Спартак» почти в каждом матче меняет схему и сочетание защитников, у ЦСКА отладилась игровая модель, все игроки четко знают, что должны делать — и не только знают, но и делают. Иван Обляков в роли инсайда проводит лучший сезон в жизни, Федор Чалов, по ходу турнира перейдя из центра нападения в то же амплуа, забил уже больше, чем в своем первом полном сезоне, когда стал лучшим снайпером РПЛ. В опорной зоне на сто процентов освоились и стали острее начинать атаки Саша Зделар и Виктор Мендес — игроки вроде бы и не самые яркие, но четко знающие роль в конкретном амплуа. Видно, насколько лучше, чем в первой части сезона, они понимают свои задачи. Это и есть результат работы на зимних сборах.

После проигрыша в Сочи Владимир Федотов посадил на скамейку самого зрелищного игрока команды Хорхе Карраскаля, без которого в основе вся эта почти сплошь победная серия у ЦСКА и случилась. Вместо колумбийца место в стартовом составе занял Антон Заболотный, тогда как Чалов сдвинулся в зону инсайдов. В этом и состоит командная суть футбола: разве можно, казалось бы, сравнивать по индивидуальным качествам Карраскаля и Заболотного?! Любой скажет, что это игроки из разных лиг. А пользы от Заболотного для команды в нынешнем сочетании больше — игра и результаты красно-синих об этом на сегодня говорят вполне четко. Завтра ситуация может измениться, но сейчас она именно такова.

Работа Федотова по ходу этого сезона вообще заслуживает особого анализа — это ведь только кажется, что весной ему все дается просто. Но ведь те же переводы Облякова и Чалова в зону инсайдов, стабильно эффективный выход в основе Заболотного вместо Карраскаля — это абсолютно неочевидные решения. И все они работают. В отличие от решений Абаскаля, который перешел в последних турах на модель с тремя центральными защитниками. Федотов играет по ней весь сезон (да, кажется, и всю тренерскую карьеру), но это не делает его команду предсказуемой.

Недаром еще Лобановский в своем, можно сказать, завещании, фильме «75 минут с Валерием Лобановским», снятом за полгода до его смерти, говорил, что изначальная схема ничего не значит. А значит — ее наполнение, функции тех или иных игроков, движение команды в целом, прессинг и многое другое. Маэстро это было ясно даже в начале нулевых, а ведь до сих пор продолжаются совершенно бесплодные дискуссии, как 4-3-3 противопоставить 3-5-2 и т. д. Внутри любой схемы возможен миллион вариаций, и та же 4-4-2 может быть атакующей и суперзакрытой. Смешно слышать, когда тот же Владимир Быстров, говоря об Абаскале, называет схему с тремя центральными защитниками оборонительной. У Федотова же она сейчас — сбалансированная. Такой же была и год назад в «Сочи», занявшем второе место.

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дерби алогично по своей сути

Абаскаль же в свою очередь не обладал опытом двухмесячной подготовки команды к весенней части чемпионата, и в штабе у него не было тренеров с таким опытом. С кем в футбольной среде ни общаюсь, этот аргумент в качестве объяснения спартаковской весенней турбулентности всегда (или почти всегда) звучит первым. Тут еще и отсутствие рядом с 34-летним испанцем авторитетных (в том числе и для него самого) людей футбола, которые могли бы ему в нужном случае подсказать, а в нужном — и поставить на место. В первую очередь речь о спортивном директоре, каким не так давно был Лука Каттани. Пол Эшуорт же дистанцировался от оперативной работы в команде, и Абаскаль фактически оказался предоставлен сам себе. В том числе и своим ошибкам, которые у любого неопытного специалиста неизбежны.

Но самое интересное заключается в том, что при всех объективных вводных для победы ЦСКА в дерби все может случиться наоборот. Потому что, во-первых, дерби никакой логике не подчиняется, оно алогично по своей сути; во-вторых, «Спартак» играет дома, и на ТАКОЙ матч все равно придет пусть не очень (по нынешним-то временам), но много народу; в-третьих, «Спартаку», отстающему от ЦСКА уже на четыре очка, отступать некуда, и эмоции у него будут сумасшедшие.

Помните дерби второго круга 2008 года, когда ЦСКА уходившего по окончании сезона Валерия Газзаева, перестроившись на схему с четырьмя защитниками и омолодившись за счет внедрения в стартовый состав Алана Дзагоева и Павла Мамаева, «чесал» всех, включая свежего победителя Кубка и Суперкубка УЕФА «Зенит»? Тогда еще «Спартак» под руководством Микаэля Лаудрупа и после отъезда в «Тоттенхэм» Романа Павлюченко катился в пропасть. Ну вообще же без шансов на бумаге было для спартаковцев!

А на поле они выиграли, впервые у ЦСКА с весны 2001-го. И единственный мяч Игорю Акинфееву забил человек, от которого этого ждали единицы, — Никита Баженов. За счет этого гола нападающий стал, скажу так, мини-легендой красно-белых, и теперь его рад видеть на телеэкране любой болельщик «Спартака». Хотя, казалось бы, где Баженов — и где игравший на острие атаки у армейцев Вагнер Лав? Сравнить их по индивидуальному мастерству — все равно что Заболотного с Карраскалем, пусть во втором случае речь и идет о разных позициях. А оно вон как вышло.

Сергей Карасев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Решение назначить на матч Карасева — абсолютно верное

Так что не надо подчинять дерби каким-либо законам. Не надо высчитывать, что в трех последних турах ЦСКА без проблем взял девять очков, а «Спартак» — два. Не надо сравнивать их игру в прошлый уик-энд против двух последних команд РПЛ, когда ЦСКА в полудреме закинул «сухую» трешку «Торпедо», «Спартак» же сыграл вничью с «Химками», а вполне мог проиграть даже безотносительно судейства.

Перед такими матчами не надо проводить многоумных аналогий, слишком много анализировать и расписывать, рассуждать слишком линейно. Надо просто ждать и смотреть. Случиться там может все, что угодно.

Главное, чтобы это все не касалось судейства. В этом смысле, на мой взгляд, абсолютно верно назначение на игру Сергея Карасева. И даже если, по словам эксперта «СЭ» по судейству Александра Боброва, оно может вызвать недовольство «Спартака», это самое недовольство может быть вызвано выбором в пользу абсолютно любого рефери. Мне кажется, сама функция судьи вызывает сейчас у руководства красно-белых негатив.

На мой взгляд, совершенно очевидно, что сильнее Карасева сегодня арбитра в России нет. Он прошел в этой профессии такие огонь и воду, какими и близко не могут похвастать все его нынешние коллеги. Даже опытнейший Владислав Безбородов, который, в отличие от Карасева, не работал ни на чемпионатах мира и Европы, ни на Суперкубке УЕФА. Да, любой рефери может ошибаться, но вероятность ошибки у абсолютно уверенного в себе, профессионального и не «загоняющегося» Сергея Геннадьевича определенно ниже, чем у его коллег.

Что же касается того, в каком ключе пройдет это дерби, то не стоит забывать, что «Спартаку» при четырехочковом отставании во что бы то ни стало нужно выигрывать, ЦСКА же в целом устроит ничья. Хотя не стоит забывать и о «Ростове», который идет наравне со «Спартаком» и в этом туре сыграет (пусть и без Николая Комличенко) в Краснодаре. Если ростовчане выиграют и сократят разрыв с красно-синими до двух очков, то велика станет вероятность, что игра последнего тура ЦСКА — «Ростов» будет решать вопрос о серебре. Выходит, ничья со «Спартаком» может не решить для армейцев все вопросы.

То есть красно-белые в любом случае должны атаковать большими силами, тем более на своей арене. А их соперники, имея возможность действовать чуть осторожнее, все равно обязаны закладываться на три очка, а не на одно. К тому же нынешний ЦСКА не из тех команд, которые когда-либо «ставят автобус». Все это вкупе с вывеской матча заставляет ожидать памятного зрелища.

Это дерби вполне можно назвать «медальным». А Федотов, если победит, с максимальной долей вероятности возьмет серебро второй год подряд — и с разными клубами.