«На «ручного карася Гинера» не обижаюсь. Я и сам люблю пошутить!» Интервью Сергея Карасева

«СЭ» поговорил с ведущим арбитром России.

Сергей Карасев — один из самых успешных российских судей. Год назад он работал на шести играх Евро-2020 (три из них, включая полуфинал Испания — Италия, в качестве резервного) и получал назначение на матч за Суперкубок УЕФА. А недавно обслуживал битву ЦСКА со «Спартаком».

В интервью «СЭ» Карасев подробно разобрал резонансные решения в дерби, рассказал об отношении к полиграфу и объяснил, почему не будет смотреть ЧМ-2022.

«Судейские телеграм-каналы не читаю. Наверное, старый стал...»

— В этом сезоне вам доверили дерби ЦСКА — «Спартак». Какие эмоции остались после работы в матче такого накала?

— Очень хорошее дерби получилось, жаркое! Если память не изменяет, это уже мой седьмой матч ЦСКА со «Спартаком». А самое памятное — второе. В 2013 году, когда 2:2 сыграли.

— Чем запомнилась последняя игра?

— В первую очередь, накалом борьбы от первой до последней минуты. Команды впервые за последние годы идут в тройке, наступая лидеру на пятки. Поэтому, видимо, матч получился таким эмоциональным. Причем с первых минут! Все началось с эпизода с участием Промеса. После этого эмоций стало еще больше — приходилось принимать управленческие решения, чтобы удержать контроль над игрой.

— Довольны своей работой?

— Мне сложно говорить, доволен или недоволен, хорошо или плохо. Тут самое главное — информационная волна. Из того, что я видел, моя фамилия появлялась нечасто, и в целом [обсуждение] прошло в рабочем режиме. Хотя, повторюсь, дерби вышло одним из самых жарких за последние годы.

— А как происходит мониторинг: просто вбиваете в поисковике «Карасев» и читаете новости?

— Нет, конечно. У меня есть пара сайтов — не буду их называть, чтобы не выглядело как реклама. Просто открываю их и пролистываю ленту. Если вижу какую-то полемику [из-за судейства], значит, решение пограничное, неоднозначное. Соответственно, это рабочий момент — но не скандал.

— На судейские телеграм-каналы подписаны?

— Нет, читаю только новости, чтобы быть в курсе — не только судейства, а всего происходящего в футболе.

— В телеграме есть и новостные каналы...

— Может, я старый стал, но мне неинтересно. Я вообще неактивный пользователь соцсетей. Раньше все покупали газеты и читали в метро. А теперь просто скроллят информационные порталы. Вот и я так же: газету или книжку читал, а сейчас могу пролистать новости. Мне этого достаточно. А лезть куда-то дальше, копать...

Я прекрасно знаю, как отсудил. Я же самоед: сам себе инспектор и так далее. Поэтому в состоянии себя оценить, понять, где ошибся. Мне даже не надо пересматривать игру — после финального свистка я сам понимаю, в каких моментах что-то сделал не так.

— То есть дерби не пересматривали?

— Я давно этого не делаю. Бывает, в процессе игры осознаю: так, вот этот момент я пересмотрю, и вот этот тоже. Отмечаю для себя. Иногда даже с инспектором обсуждаем, и я говорю: «Давайте еще вот это и это пересмотрим, потому что отложилось в памяти — возможно, там не совсем правильные решения...» В общем, изучать все 90 минут мне не нужно. Любой опытный арбитр в состоянии самостоятельно вынести себе оценку и, пересмотрев пару моментов, сделать выводы.

— Вы сказали, что соцсетями почти не пользуетесь, но не могли не видеть мем «ручной карась Гинера». Как к нему относитесь?

— Я человек с юмором, поэтому с юмором и отношусь. Что только про судей не говорят и не пишут! Очень много всего придумывали — и не только про меня. Если людям нравится — пожалуйста. Можно посмеяться.

— Такие вещи не обижают?

— Я в принципе не обидчивый. Сам люблю пошутить, надо мной тоже шутят. Главное, не переходить грань и не скатываться до оскорблений. Все остальное — ноль проблем, честно. Я же человек позитивный, а от негатива стараюсь держаться стороной. В последнее время даже телевизор не включаю, чтобы не окунаться во все то, что происходит... Это тяжело. Лучше включу советскую комедию (пусть идет фоном), с детьми пообщаюсь — мне от этого точно станет лучше.

«Для меня дерби — как финал чемпионата мира»

— Вернемся к событиям дерби: можете объяснить, почему отмашка Промеса — это желтая, а аналогичный фол Каккоева с «Краснодаром» — красная? При этом Шелию в матче со «Спартаком» тоже не удалили, хотя там было похожее нарушение.

— Не буду сравнивать эти моменты, потому что они схожи только для тех, кто не совсем погружен в судейство. Если понадобится, оценку даст департамент. От себя могу сказать, что в случае с дерби важно делать ставку на статус матча.

Сейчас начнется чемпионат мира, где на плей-офф останутся только самые топовые арбитры, способные управлять игрой без дисциплинарных санкций. Потому что карточки — последнее, что может быть в судействе. Если ситуация на поле окончательно выходит из-под контроля, то в ход идут желтые и красные.

Так вот матч ЦСКА и «Спартака» — это как плей-офф, причем ближе к полуфиналу и финалу. Поэтому моей задачей было не перегнуть палку и одинаково трактовать моменты в обе стороны.

Что касается Промеса, то я посчитал, что в том моменте не было агрессии и чрезмерной силы. Да, движение есть. Да, оно по большей части неспортивное. Но легкое и неакцентированное. Момент пограничный. Однако агрессии я там не увидел и оценил его как неспортивное поведение. Кстати, после этого в матче возникали похожие ситуации, которые я оценивал аналогично.

— Фолы Соболева и Ермакова тоже казались опасными.

— По Соболеву все просто: да, был прыжок, прямая нога, но он попал прямо в бутсу. Это железная желтая, не более. Что касается Ермакова, то он изначально сыграл в мяч, а потом ему просто некуда было девать ногу. Я увидел, что контакт случился в районе голеностопа, внизу. На проверке также зафиксировали, что продавливания не было, а во время стыка нога «сползла» по гетре вниз, поэтому основной удар получился неумышленным и после касания мяча. То есть Ермаков не шел прямой ногой — он хотел сыграть в мяч и сыграл.

Согласен, момент пограничный. И, кстати, комиссия в своем вердикте (ЭСК РФС признала решение Карасева ошибочным. — Прим. «СЭ») тоже использовала такую формулировку. Там написано: «В этом пограничном эпизоде...». И уже дальше описывается само решение.

— После дерби все обсуждали стычку Федотова и Абаскаля. Вы видели, с чего все началось?

— Я о ней узнал только на вторые сутки. Потому что пришел запрос от КДК, и мы писали рапорты: кто что видел. Но те, кто находился на поле, не видели ничего, что логично. Резервный арбитр — да, он также дал свою оценку эпизоду.

«Наши судьи — приятные ребята. Им бы стать более открытыми — и отношение бы поменялось»

— Согласны, что в последнее время большинство претензий к судьям возникают из-за постоянно меняющихся правил? Никто не может разобраться: рука или не рука, удаление или не удаление. Смотришь футбол и думаешь: «Я уже ничего не понимаю».

— Конечно, изменений очень много. Мы на сборах все отсматриваем, корректируем свои действия. Но постоянно меняться тяжело даже арбитрам: сегодня так, завтра — по-другому, в этом моменте ВАР вмешивается, а со следующего дня давайте не вмешиваться... Очень сложно! Понимаю болельщиков.

Мы от себя стараемся делать все, что можем. Руководство тоже постоянно анализирует изменения и доносит до нас. Но опять-таки прийти к единому знаменателю непросто, потому что у всех разная школа, трактовка единоборств, психология. Например, чем моложе арбитр, тем он более неустойчив. Что логично: когда ошибаешься, то выходишь на следующий матч с опаской допустить ошибку снова...

— У вас боязни ошибиться нет?

— Да, с опытом такие вещи уходят.

— При этом у вас наверняка есть нелюбимые команды, матчи которых даются особенно тяжело.

— Есть, но называть их не буду. Бывают ситуации, когда нет ошибок, но какой-то клуб не побеждает и заводит разговоры про нефарт, связывая его с конкретным арбитром. В нашем руководстве об этом знают и даже могут на какое-то время ставить судью на другие матчи, чтобы не обострять. Это нормально и по-человечески правильно.

Лично мне без разницы — работаю на любых играх. И могу сказать, что топ-матчи судить проще, чем встречи аутсайдеров. Когда футболисты хорошо готовы технически и тактически, все более предсказуемо и понятно. Только цена ошибки выше: примешь не то решение в дерби, и это будут обсуждать всю следующую неделю. А в конце сезона, когда команда недосчитается очков, тебе еще раз все припомнят.

Сергей Карасев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Работать в нижней части таблицы сложнее. Там больше фолов, причем из-за низкого технического оснащения игроков их тяжелее трактовать: иногда вообще смотришь и не понимаешь, что это было.

— Если бы судьи были более открытыми и объясняли свои решения во время матчей, ошибки бы припоминали гораздо реже. Согласны?

— Как понимаю, в департаменте судейства хотят делать шаги в сторону открытости арбитров. Комментировать решения на поле, наверное, чересчур. Но через 2-3 дня, когда эмоции улеглись, а в ЭСК вынесли вердикт — почему нет? Лично я — за! И коллеги, с которыми я об этом разговаривал, тоже.

У нас народ не понимает, как принимаются решения — особенно когда включается ВАР. Многие до сих пор не в курсе, почему что-то проверяется, а что-то — нет. Чем больше об этом говорить, тем меньше зрители будут додумывать и изучать левые телеграм-каналы псевдоэкспертов по судейству. А то есть там несколько человек, которые, к сожалению, не владеют предметом. Они не знают ни последних тенденций, ни изменений в правилах. Но люди к ним прислушиваются — получается дезинформация.

Для меня это странно. Я общаюсь с вами, всегда могу ответить. Владислав Безбородов — тоже. Вообще, все судьи — приятные ребята. Им бы побольше открытости — и отношение к ним улучшится в разы.

26.10.2022 | Барселона — Бавария

«После новостей о полиграфе иностранцы спрашивали: «Серьезно?!»

— С приходом нового босса судейского департамента арбитров перестали проверять на полиграфе. Работать стало легче?

— Мы и раньше говорили с руководством о том, что это в принципе неправильный подход. Все сразу думают: если человека ведут на полиграф, то он нечестен на руку. Естественно, это производит удручающее впечатление, которое портит имидж профессии. Молодые люди, которые хотят начать судить, лишний раз подумают: может быть, не нужно это делать, раз там такое происходит? Если бы это правило было для всех...

— Но проверяли только судей.

— Ну да. У всех остальных, видимо, все хорошо. Виноваты только арбитры, давайте будем их проверять. Это не совсем правильно. Надеюсь, этого больше не повторится. Потому что такие вещи реально влияли на имидж российского судейства. Например, когда ездил на сборы за границу, зарубежные коллеги спрашивали: «Это вообще как?»

— То есть они тоже в курсе?

— Конечно! Информация доходит. СМИ перепечатывают новости — и все читают, как в России арбитров отстраняют от судейства на основе показаний детектора лжи. Зарубежные рефери реально подходили и не могли понять, как это возможно. Они просто не верили, что такое бывает. Переспрашивали: «Серьезно?!»

— Что отвечали?

— Ну, говорил, что такое действительно было. И выражал надежду, что в дальнейшем перестанут — якобы единичный случай... Честно, было не по себе. Психологически такие вещи очень сильно влияют. Люди же реально становятся зажатыми, боятся и думают: «Если я ошибусь — то все: полиграф». Судьи и так на стрессе, а тут дополнительное давление.

***

— В ноябре начнется чемпионат мира, на котором вы могли бы поработать. С какими эмоциями будете смотреть матчи?

— Скорее всего, даже смотреть не буду.

— Потому что нас там не будет?

— Да. Я перестал включать матчи Лиги чемпионов — смотрю только хайлайты утром. А сами трансляции — не могу. Мы должны быть там! Ребята, наши друзья, коллеги — сколько мы с ними шли по судейской жизни, строили международную карьеру... А сейчас включаю телевизор, смотрю пять минут и выключаю. Грустно.