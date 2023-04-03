Гогниева уволили. Это печально

Пусть возвращается поскорее.

Спартак Гогниев, очевидно, провалился. За 19 матчей с ним во главе «Химки» вылетели из Кубка, набрали всего шесть очков в чемпионате, пропустили 54 мяча и несколько раз были жестоко разгромлены соперниками. Подмосковный клуб идет в зоне вылета, и чего притворяться — вероятнее всего, вылетит.

Тем не менее его увольнение печалит. По двум причинам: во-первых, Гогниев — один из самых обсуждаемых тренеров РПЛ, с его уходом лига станет скучнее. И пусть многие покривятся от этих слов, развлечения даже такого плана футбол тоже должен давать. Во-вторых, Спартак Артурович — не плохой тренер (таких в тех же «Химках» навидались), ему скорее не повезло накопить критическую массу проблем.

Да, в это сложно поверить, глядя на результат — аж одну победу за две дюжины игр. Обычно в таких случаях принято хоронить тренерские карьеры. Но у Гогниева и «Химок» другой случай — стиль работы Спартака Артуровича плохо подошел клубу, еще меньше — РПЛ.

Успех его «Алании» был во многом основан на подчинении и вере в тренерские идеи. Уже с этим в команде с такими ветеранами, как Глушаков, Тихий или Идову, были проблемы — тренеру пришлось (поскольку подчинение — базовое требование) устраивать зачистку авторитетных игроков. Процесс этот был публичным, все мы бесконечно слушали о конфликтах, переводах в дубль и прочих санкциях.

Спартак Гогниев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Параллельно с зачисткой (масштабы которой к зиме лишь набирали обороты) Гогниев пытался выстроить игру. За что его точно можно и нужно уважать независимо от того, являетесь вы его поклонником или хейтером, — у Спартака Артуровича есть четкие и понятные принципы игры, от которых он не отступает последние годы. Он догматик, фанатик, сектант, каких не так много в российском футболе.

Но довольно экстравагантные требования, кажется, плохо легли на мрачную атмосферу, вызванную зачисткой. Даже в идеальных условиях не каждый набор игроков примет новые установки, а когда половина команды в оппозиции, доносить идеи гораздо сложнее. И даже так «Химки» добились определенного успеха — стали одной из самых прессингующих команд лиги с очень высокой обороной.

Успех, правда, получился двойственный — поскольку за такую смелую игру команды РПЛ, в отличии от коллективов Первой лиги, легко наказывали. Но это уже к вопросу о судьбе догматиков, а Гогниев даже на проектную мощность своего «фанатизма» не вышел, не построил «Аланию» 2.0, чтобы этот момент обсуждать.

Получилось так, что пока Спартак Артурович ломал «Химки» под себя в попытке перестроить их, накалилась атмосфера, а потом закончилось доверие. Это как-то характеризует Гогниева? Разве только с эксцентричной стороны — у него есть набор специфических «приемов», которые в будущем нужно учитывать при приглашении. Осуждать за них странно, ведь они на виду — чего теперь удивляться? Гогниев — это про авторитет тренера, постоянную атаку и классные пресс-конференции. Хотите этого — приглашайте, не хотите — не надо.

Так что по работе в «Химках» претензий мало — одно цеплялось за другое, получилось отвратительно, но так было запрограммировано с самого начала. Однако за огненные речи и непробиваемый фанатизм Гогниев явно заслужил второй шанс — просто в команде, которую не придется настолько сильно ломать, сажая ветеранов по отдельным тренажеркам. Будем ждать, найдется ли такой проект — без Гогниева в РПЛ как-то грустновато. Потенциал свой он явно не реализовал.