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Сегодня, 19:00

Новые хозяева «Спартака» готовят статусный трансфер. Годится ли на эту роль Глебов?

Максим Никитин
Корреспондент
Данил Глебов («Ростов») и Александр Соболев («Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин и Данил Глебов.
Фото ФК «Ростов»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Красно-белые продолжают поиск опорника.

«Спартак» и поиск опорного полузащитника — намного более эпичная сага, чем история Александра Соболева и Виллиана Роши. Да, она не столь зажигательная, но по продолжительности равных в футболе ей мало. Если сравнивать сюжеты, то история с неприличными жестами — яркая короткометражка на фоне тягучей «Санта Барбары», которая годами держит в напряжении. Кажется, последним опорным, которым восхищалась спартаковская публика, был бразилец Ромуло, но ровно до встречи с Айзеком Окоронкво. А так в основном главный хейт всегда ловили именно спартаковские опорники (ну и крайние защитники, разумеется). Возможно, эта участь минула Фернандо, но у него такая правая, что люди как-то забывали, что Лукас частенько отбирал мяч в полете двумя ногами вперед. Не умел иначе.

Вчера журналист Иван Карпов выдал информацию, что «Спартак» предложил 6-7 миллионов евро за переход Данила Глебова из «Ростова». По сведениям того же источника, ростовчане готовы отдать капитана за 10 миллионов евро. Суммы астрономического масштаба.

Данил Глебов. «Всем кажется, что футболисты офигевшие, но не надо обобщать». Большое интервью Данила Глебова

Впрочем, в свое время питерский «Зенит» отдал два десятка миллионов за опорного полузащитника Анатолия Тимощука, с которым выиграл почти все в Европе, а потом еще и неплохо продал в «Баварию». Здесь вопрос класса плюс обоснованность цифр за Глебова зависят от спартаковской потребности. А что с ней? Сейчас разберемся.

На позиции «шестого» номера в схемах Абаскаля действует только один футболист: чаще всего это Литвинов или Умяров, реже — Мартинс или Пруцев. Пожалуй, к каждому по игре в этой позиции есть вопросы, но самым прогрессирующим можно назвать Руслана Литвинова. Он обладает прекрасным пасом, лидерскими качествами, прибавляет в силовой борьбе и отборе.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Так почему «Спартак» все-таки нацелился на опорного? Ни один из тех, кого Абаскаль в этом сезоне выпускал «шестеркой», не специализируется на отборе. Хотя в «Спартаке» играет человек, который по статистике входит в топ-2 по количеству успешных отборов во всей лиге. Это Данил Денисов, но очевидно, что главный тренер «Спартака» на должности опорного его не видит.

Глебов в смысле отбора и спортивной злости выглядит совершенно другим типажом. В своей природной маскулинности он прекрасен. Да, у него нет изящности и утонченности Литвинова, объемов, которые выдает Пруцев, антропометрии Мартинса и шикарных плассирующих передач Умярова. Зато есть мужицкая стать, стремление быть вожаком и отдаваться на поле в 110 процентов своих физических возможностей. Плюс у него отличный удар и умение при необходимости сыграть в центре обороны или «восьмерку».

Гильермо Абаскаль. «Как только Абаскаль продлил контракт, игра у «Спартака» пропала». Быстров — о дерби, Бакаеве и сборной России

Но давайте посмотрим с другой стороны. Предположим, возвращается после сложной травмы Наиль Умяров, а «Спартак» забирает Глебова. В таком случае Руслан Литвинов откатывается на позицию центрального защитника и играет в паре с Джикией. Тем временем на лавке одновременно сидят три центральных защитника: Чернов, Маслов и Дуарте.

Под опорником Глебовым — Пруцев и Умяров. Плюс очень возможно, что на лавке окажется и Кристофер Мартинс, все зависит от схемы. В любом случае такой состав сильно похож на бабушкину банку с маринадом, куда заталкивается максимальное количество огурцов. Нужен ли такой широкий состав Абаскалю? Я не знаю. Но некоторые источники пишут, что с Гильермо Глебов согласован. Возможно, «Спартак» готовит «на выход», например, Мартинса. И тогда все немного понятнее.

Валерий Карпин и Данил Глебов.
Фото ФК «Ростов»

В любом случае «Спартак» ждет насыщенное трансферными слухами лето. Тем более что, насколько мне известно, «Лукойл» готов тратить большие деньги, чтобы бороться за чемпионство. В конце концов, «Спартак» для красно-белой компании — история имиджевая. И надо как-то обозначить свой приход. Леонид Федун, например, на старте Фернандо Кавенаги привозил. Чем корпорация хуже?

Что касается Глебова, то это хорошее усиление, но не видно оснований платить за него 7-10 миллионов евро. Это ведь не условный Барриос, за которого и 20 миллионов — цена обоснованная. Потому что качество на фоне РПЛ — абсолютный космос.

В «Спартаке» нет такой дыры в центре, чтобы заваливать «Ростов» деньгами. 5-6 миллионов — еще куда ни шло, особенно с учетом ограниченности российского рынка.

Но отдавать больше за Глебова даже в нынешних условиях — точно перебор.

Данил Глебов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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