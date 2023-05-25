Новые хозяева «Спартака» готовят статусный трансфер. Годится ли на эту роль Глебов?

Красно-белые продолжают поиск опорника.

«Спартак» и поиск опорного полузащитника — намного более эпичная сага, чем история Александра Соболева и Виллиана Роши. Да, она не столь зажигательная, но по продолжительности равных в футболе ей мало. Если сравнивать сюжеты, то история с неприличными жестами — яркая короткометражка на фоне тягучей «Санта Барбары», которая годами держит в напряжении. Кажется, последним опорным, которым восхищалась спартаковская публика, был бразилец Ромуло, но ровно до встречи с Айзеком Окоронкво. А так в основном главный хейт всегда ловили именно спартаковские опорники (ну и крайние защитники, разумеется). Возможно, эта участь минула Фернандо, но у него такая правая, что люди как-то забывали, что Лукас частенько отбирал мяч в полете двумя ногами вперед. Не умел иначе.

Вчера журналист Иван Карпов выдал информацию, что «Спартак» предложил 6-7 миллионов евро за переход Данила Глебова из «Ростова». По сведениям того же источника, ростовчане готовы отдать капитана за 10 миллионов евро. Суммы астрономического масштаба.

Впрочем, в свое время питерский «Зенит» отдал два десятка миллионов за опорного полузащитника Анатолия Тимощука, с которым выиграл почти все в Европе, а потом еще и неплохо продал в «Баварию». Здесь вопрос класса плюс обоснованность цифр за Глебова зависят от спартаковской потребности. А что с ней? Сейчас разберемся.

На позиции «шестого» номера в схемах Абаскаля действует только один футболист: чаще всего это Литвинов или Умяров, реже — Мартинс или Пруцев. Пожалуй, к каждому по игре в этой позиции есть вопросы, но самым прогрессирующим можно назвать Руслана Литвинова. Он обладает прекрасным пасом, лидерскими качествами, прибавляет в силовой борьбе и отборе.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Так почему «Спартак» все-таки нацелился на опорного? Ни один из тех, кого Абаскаль в этом сезоне выпускал «шестеркой», не специализируется на отборе. Хотя в «Спартаке» играет человек, который по статистике входит в топ-2 по количеству успешных отборов во всей лиге. Это Данил Денисов, но очевидно, что главный тренер «Спартака» на должности опорного его не видит.

Глебов в смысле отбора и спортивной злости выглядит совершенно другим типажом. В своей природной маскулинности он прекрасен. Да, у него нет изящности и утонченности Литвинова, объемов, которые выдает Пруцев, антропометрии Мартинса и шикарных плассирующих передач Умярова. Зато есть мужицкая стать, стремление быть вожаком и отдаваться на поле в 110 процентов своих физических возможностей. Плюс у него отличный удар и умение при необходимости сыграть в центре обороны или «восьмерку».

Но давайте посмотрим с другой стороны. Предположим, возвращается после сложной травмы Наиль Умяров, а «Спартак» забирает Глебова. В таком случае Руслан Литвинов откатывается на позицию центрального защитника и играет в паре с Джикией. Тем временем на лавке одновременно сидят три центральных защитника: Чернов, Маслов и Дуарте.

Под опорником Глебовым — Пруцев и Умяров. Плюс очень возможно, что на лавке окажется и Кристофер Мартинс, все зависит от схемы. В любом случае такой состав сильно похож на бабушкину банку с маринадом, куда заталкивается максимальное количество огурцов. Нужен ли такой широкий состав Абаскалю? Я не знаю. Но некоторые источники пишут, что с Гильермо Глебов согласован. Возможно, «Спартак» готовит «на выход», например, Мартинса. И тогда все немного понятнее.

Валерий Карпин и Данил Глебов. Фото ФК «Ростов»

В любом случае «Спартак» ждет насыщенное трансферными слухами лето. Тем более что, насколько мне известно, «Лукойл» готов тратить большие деньги, чтобы бороться за чемпионство. В конце концов, «Спартак» для красно-белой компании — история имиджевая. И надо как-то обозначить свой приход. Леонид Федун, например, на старте Фернандо Кавенаги привозил. Чем корпорация хуже?

Что касается Глебова, то это хорошее усиление, но не видно оснований платить за него 7-10 миллионов евро. Это ведь не условный Барриос, за которого и 20 миллионов — цена обоснованная. Потому что качество на фоне РПЛ — абсолютный космос.

В «Спартаке» нет такой дыры в центре, чтобы заваливать «Ростов» деньгами. 5-6 миллионов — еще куда ни шло, особенно с учетом ограниченности российского рынка.

Но отдавать больше за Глебова даже в нынешних условиях — точно перебор.