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27 сентября, 10:45

Футбольный Остап Бендер или брат английского суперменеджера? Скандалов с Полом Эшуортом пока связано больше, чем достижений

Игорь Рабинер
Обозреватель
Пол Эшуорт.
Фото ФК «Спартак»
Пол Эшуорт.
Фото ФК «Астана»
Герман Ткаченко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Пол Эшуорт.
Фото ФК «Астана»
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Обозреватель «СЭ» — о новом спортивном директоре «Спартака».

Череда мутных историй

Многочисленные инсайды последних недель сбылись: русскоязычного англичанина Пола Эшуорта все-таки назначили спортивным директором «Спартака», и это неоднозначное решение стало первым кадровым шагом новых боссов красно-белых из «Лукойла» с момента ухода Леонида Федуна.

Пока у спартаковской общественности преобладает недоумение. Дай бог, чтобы оно развеялось, но приходящего в клуб человека судят всегда по резюме, по предшествующему опыту — и если положить на чашу весов достижения и скандалы, то вторые определенно преобладают. И сами места работы не убеждают, что это правильный человек для «Спартака».

Пол Эшуорт. Покидал Россию из-за договорняка, был фигурантом уголовного дела. Кто станет новым спортивным директором «Спартака»

Звоню опытным футбольным журналистам, тренерам, менеджерам в Ростов, Латвию, Казахстан, где работал Эшуорт (до Нигерии, каюсь, руки не дошли), прошу высказаться неформально, не под запись, — и слышу от них одно другого хлеще. Подчеркиваю, что со свечкой не стоял, и все это теоретически может быть наветами недоброжелателей, но почему, куда ни позвонишь и ни напишешь, везде и всеми обсуждаются какие-то мутные истории?

По «Ростову»: «Эшуорта отлично помню здесь. Аферист высочайшей пробы. Как, впрочем, и все, кто тогда окружал в клубе Саввиди. Но не Остап Бендер — тот был поизобретательнее.

Когда пришел в клуб, была его прессуха, и сразу стало ясно, что человек левый. Обещал президенту клуба хороших футболистов, а привез хлам. Был такой защитник Уэсли Чарльз. Так Пол «налепил» Саввиди, что это игрок сборной Ирландии, а оказалось — неандерталец из государства Сент-Винсент и Гренадины. Причем взяли без просмотра. Степушкин, тогда тренировавший «Ростов», когда его увидел — просто за голову схватился. Это самый яркий пример его работы «спортивным директором».

А тренировал он две игры случайно: Саввиди заставил Степушкина «заболеть», как делал это прежде с Балахниным. Подвернулся Эшуорт — его и поставили потренировать. Так что сдача «Рубину» (в интервью «Евроспорту» Эшуорт рассказывал, что руководители «Ростова» в 2005 году попросили его сдать матч «Рубину», однако Пол отказался. — Прим. «СЭ») могла быть что с ним, что без него. Не думаю, что его слово в том, что отказались сдавать, было решающим".

По Латвии: «Ты не в курсе, что Эшуорт подделал тренерскую лицензию, а потом еще и CAS проиграл?»

Еще по Латвии: «Поговорил с людьми, кто имел с ним дело профессионально. Они сказали — аферист. Один хороший друг, который пересекался с ним, будучи футболистом (ныне весьма статусный агент), тоже назвал его шарлатаном. Но его брат Дэн — спортдир высочайшего класса, один из лучших в мире. Пол — хотя бы из хорошей семьи...»

По Казахстану: «Наслышан, что в «Астане» он имел 10% с продажи любого футболиста. Как я понимаю, весьма специфический человек».

Заметьте: все это сказали четыре разных человека — два футбольных журналиста, один тренер и один менеджер.

Мой коллега из Казахстана Владимир Жарков, которого я спросил о новом спортивном директоре «Спартака», высказался под своим именем, заметив, что готов ответить за каждое сказанное слово:

— По Эшуорту ничего хорошего сказать не могу. А разве заслуживает добрых слов человек, который в должности исполнительного директора клуба заводит в него игроков и получает с этого процент? На него было заведено уголовное дело, которое замяли благодаря связям с Аскаром Баталовым, бывшим руководителем расформированного ППСК (Профессионального президентского спортивного клуба) «Астана», по совместительству брата олигарха, приближенного к экс-президенту Казахстана Назарбаеву. У Эшуорта своя агентская контора, через которую он прокручивает футболистов между несколькими клубами. Об этом белорусы пару лет назад писали, и на основе их материала я делал свой. Плюс Ловчев-младший очень емко о нем высказался — это реальный проходимец. А я его назову еще и аферистом. Больно за любимый «Спартак». Впору уже кричать, чтобы вернули Федуна!

Пол Эшуорт. Фото ФК "Астана"
Пол Эшуорт.
ФК «Астана»

Ко всему этому можно добавить пост в Telegram главного редактора издания «Спорт день за днем» авторитетного журналиста Ивана Жидкова, не склонного к публикации непроверенной информации:

«Спартак» без Федуна, говорите? Пол Эшуорт, говорите? Что ж, снизу не стучат, а просто ломают пол...

Честно говоря, я уже успел забыть имя этого удивительного футбольного коммивояжера. То, что пришлось вспомнить при таких обстоятельствах, — это за гранью добра и зла.

Был такой клуб «Сконто» (Рига). Какое-то время считался флагманом Латвии с перспективами развития, инвестиций и прочего. К тому, что этот клуб перестал существовать, без сомнения, приложил руку и Эшуорт.

...Бывший президент «Сконто» Гунтис Индриксонс наверняка бы гомерически расхохотался, услышав о всесокрушающем шаге «Спартака», если бы ему не было так грустно. В 2005 году Иван Саввиди выгнал Эшуорта из «Ростова». Товарищ не унывал и поехал в Латвию. Природное обаяние, усиливающееся употреблением русского языка с английским акцентом, сделало свое дело: на четыре года Пол стал в «Сконто» главным тренером в его наизолотейшие времена. В клуб вернулись Астафьев, Штолцерс, с ними был еще ряд сильных игроков. Но с Эшуортом «Сконто» не выиграл ничего. Энтузиазм Индриксонса падал, у него под носом постоянно происходило нечто, что он не мог понять, в клубе не заметили, как свалились в штопор. И всё.

Единственное, что Эшуорт сделал ощутимого для футбола, — спас для России сильного арбитра Владислава Безбородова. В начале нулевых тот довольно неплохо играл за «Вентспилс», забивал немало мячей. Но Эшуорт его забраковал, после чего Безбородов сменил вектор деятельности.

Возможно, «Спартак» теперь попрет в хоккее, кто знает. Хотя точно знает тот представитель «Лукойла», кому Эшуорт присел на ухо, когда в клубе зимой проводился аудит перед потенциальной продажей..."

Герман Ткаченко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Герман Ткаченко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Ткаченко: «Эшуорт был не переводчиком, а главой экспертной комиссии при переговорах «Сити Групп» о покупке «Спартака». И там понравился «Лукойлу»

Впрочем, есть и другие мнения об Эшуорте из футбольной среды. Вот что сказал мне глава одной из ведущих агентских компаний России, один из ведущих футбольных менеджеров страны Герман Ткаченко:

— Не хочу быть ни прокурором, ни адвокатом Пола Эшуорта, с которым лично не знаком. Но считаю, что нельзя сразу, с первого дня, относиться к такому назначению с негативом, нужно понаблюдать за его работой. Меня настораживает однобокость казахстанских негативных комментариев о нем по периоду работы Эшуорта в «Астане». Хотя и не удивляет — давно заметил, что спортивные СМИ там вообще всё рассматривают под призмой теории заговора. Из тех комментариев, например, невозможно было понять, что при нем в роли главного тренера и спортивного директора «Астана» стала чемпионом страны, выиграла два Суперкубка, вышла в группу Лиги Европы и обыграла там ни много ни мало «МЮ». А уголовные дела, связанные с футболом Казахстана, — обычное дело; они как открываются, так и закрываются в чьих-то интересах.

Совершенно точно знаю, что Эшуорт не был переводчиком во время переговоров «Сити Групп» о покупке «Спартака». Он был главой экспертной комиссии, которая проводила собеседования с работниками клуба для определения его стоимости, сильных и слабых мест. Кстати, профильные сотрудники «Спартака», которых он собеседовал при Due Diligence (проверка, анализ перед покупкой), отзывались о нем вполне комплиментарно. Во время этой работы он обратил на себя внимание «Лукойла» и «Сбербанк-Инвест» — кого конкретно в этих компаниях, сказать не могу, — и это обернулось нынешним назначением. Эшуорт показал себя системным человеком, что очень любят в «Лукойле».

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Он не может быть аферистом как минимум потому, что несколько десятков лет находится в футбольной индустрии — пусть и на разных уровнях. А его брат Дэн — и вовсе топ, который выстроил систему молодежного футбола в Футбольной ассоциации Англии и сумел извлечь пользу для национального футбола от прихода в английские клубы больших зарубежных денег. Благодаря этому мы видим, как здорово сегодня играют английские юношеские сборные разных возрастов, чего не наблюдалось много лет. Понятно, что речь о двух разных людях, но Пол еще недавно работал у Дэна в «Брайтоне», то есть они близки.

По разговорам 17-летней давности о «Ростове» и Латвии, по заведомо негативной информации из Казахстана не считаю правильным сразу же делать отрицательные выводы о будущей работе Эшуорта в «Спартаке». Это человек из футбольной среды, а не откуда-то из других сфер — последнее, согласен, могло бы вызвать вопросы. Судить будем по его делам именно в Москве.

Пол Эшуорт. Фото ФК "Астана"
Пол Эшуорт.
ФК «Астана»

Начинает с репутационной позиции ниже нуля

Хочется верить, что прав будет в оптимистичной части своего монолога именно Ткаченко. Вот только шлейф за Эшуортом тянется, мягко говоря, не очень хороший. И мне не очень понятно, как менеджеры «Лукойла» поленились (а может, не захотели?) провести за полчаса такой вот опрос, результаты которого вы прочитали выше. Или у них совсем нет футбольных связей?

Один знакомый с Эшуортом московский футбольный топ-менеджер в нашем разговоре назвал его «очень примитивным» и предсказал, что при нем клуб не будет уделять внимание академии, а начнет подтаскивать дешевых игроков из СНГ. Якобы и во время переговоров с «Сити Групп» Пол высказывал мнение, что максимальной суммой трансфера для «Спартака» должны быть 800 тысяч евро. А за такую сумму только из бывшего Союза, причем футболистов не высшего сорта, и купишь.

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Интересно, как его нанимали, кто проводил собеседование и какие вопросы задавал. Ведь у нового руководства «Спартака» нет никакого опыта управления футбольным клубом, и в нем самом пока отсутствуют футбольные люди. Какими критериями они руководствовались, нанимая Эшуорта? Контактностью и обаянием? Тем фактом, что англичанин владеет русским языком и в сегодняшней ситуации вообще готов работать в России? Победой «Астаны» над «МЮ» в Лиге Европы? Отличными родственными связями (правда, в «Брайтоне» Дэн использовал Пола как видеоаналитика, а со спортивным директором эта роль как-то не очень монтируется)? Или все-таки качественной работой во время переговоров с «Сити Групп» — но тогда какой конкретно?

Никто ничего не говорит. Чем меньше информации, тем больше домыслов. Надеюсь, в ближайшее время нам всё объяснят. Пока ничего не понятно.

Бывает, однако, что в тот или иной клуб приезжает всемирная знаменитость, а на выходе оказывается пшик — как, к сожалению (в том числе моему личному, потому что изначально я поверил в проект), получилось в «Локомотиве» с Ральфом Рангником. Может, когда от человека не ждут ничего хорошего, на парадоксе как раз выйдет наоборот?..

...А то, что «Лукойл» пообещал зимой деньги на трансферы, конечно, неплохо. Вопрос в том: а) какие и б) на кого они будут использованы.

Тогда и настанет пора первых реальных оценок для Эшуорта не по прошлому, а по настоящему. Но начинает он с репутационной позиции ниже нуля.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Пол Эшуорт
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