Футбольный Остап Бендер или брат английского суперменеджера? Скандалов с Полом Эшуортом пока связано больше, чем достижений

Обозреватель «СЭ» — о новом спортивном директоре «Спартака».

Череда мутных историй

Многочисленные инсайды последних недель сбылись: русскоязычного англичанина Пола Эшуорта все-таки назначили спортивным директором «Спартака», и это неоднозначное решение стало первым кадровым шагом новых боссов красно-белых из «Лукойла» с момента ухода Леонида Федуна.

Пока у спартаковской общественности преобладает недоумение. Дай бог, чтобы оно развеялось, но приходящего в клуб человека судят всегда по резюме, по предшествующему опыту — и если положить на чашу весов достижения и скандалы, то вторые определенно преобладают. И сами места работы не убеждают, что это правильный человек для «Спартака».

Звоню опытным футбольным журналистам, тренерам, менеджерам в Ростов, Латвию, Казахстан, где работал Эшуорт (до Нигерии, каюсь, руки не дошли), прошу высказаться неформально, не под запись, — и слышу от них одно другого хлеще. Подчеркиваю, что со свечкой не стоял, и все это теоретически может быть наветами недоброжелателей, но почему, куда ни позвонишь и ни напишешь, везде и всеми обсуждаются какие-то мутные истории?

По «Ростову»: «Эшуорта отлично помню здесь. Аферист высочайшей пробы. Как, впрочем, и все, кто тогда окружал в клубе Саввиди. Но не Остап Бендер — тот был поизобретательнее.

Когда пришел в клуб, была его прессуха, и сразу стало ясно, что человек левый. Обещал президенту клуба хороших футболистов, а привез хлам. Был такой защитник Уэсли Чарльз. Так Пол «налепил» Саввиди, что это игрок сборной Ирландии, а оказалось — неандерталец из государства Сент-Винсент и Гренадины. Причем взяли без просмотра. Степушкин, тогда тренировавший «Ростов», когда его увидел — просто за голову схватился. Это самый яркий пример его работы «спортивным директором».

А тренировал он две игры случайно: Саввиди заставил Степушкина «заболеть», как делал это прежде с Балахниным. Подвернулся Эшуорт — его и поставили потренировать. Так что сдача «Рубину» (в интервью «Евроспорту» Эшуорт рассказывал, что руководители «Ростова» в 2005 году попросили его сдать матч «Рубину», однако Пол отказался. — Прим. «СЭ») могла быть что с ним, что без него. Не думаю, что его слово в том, что отказались сдавать, было решающим".

По Латвии: «Ты не в курсе, что Эшуорт подделал тренерскую лицензию, а потом еще и CAS проиграл?»

Еще по Латвии: «Поговорил с людьми, кто имел с ним дело профессионально. Они сказали — аферист. Один хороший друг, который пересекался с ним, будучи футболистом (ныне весьма статусный агент), тоже назвал его шарлатаном. Но его брат Дэн — спортдир высочайшего класса, один из лучших в мире. Пол — хотя бы из хорошей семьи...»

По Казахстану: «Наслышан, что в «Астане» он имел 10% с продажи любого футболиста. Как я понимаю, весьма специфический человек».

Заметьте: все это сказали четыре разных человека — два футбольных журналиста, один тренер и один менеджер.

Мой коллега из Казахстана Владимир Жарков, которого я спросил о новом спортивном директоре «Спартака», высказался под своим именем, заметив, что готов ответить за каждое сказанное слово:

— По Эшуорту ничего хорошего сказать не могу. А разве заслуживает добрых слов человек, который в должности исполнительного директора клуба заводит в него игроков и получает с этого процент? На него было заведено уголовное дело, которое замяли благодаря связям с Аскаром Баталовым, бывшим руководителем расформированного ППСК (Профессионального президентского спортивного клуба) «Астана», по совместительству брата олигарха, приближенного к экс-президенту Казахстана Назарбаеву. У Эшуорта своя агентская контора, через которую он прокручивает футболистов между несколькими клубами. Об этом белорусы пару лет назад писали, и на основе их материала я делал свой. Плюс Ловчев-младший очень емко о нем высказался — это реальный проходимец. А я его назову еще и аферистом. Больно за любимый «Спартак». Впору уже кричать, чтобы вернули Федуна!

Пол Эшуорт. ФК «Астана»

Ко всему этому можно добавить пост в Telegram главного редактора издания «Спорт день за днем» авторитетного журналиста Ивана Жидкова, не склонного к публикации непроверенной информации:

«Спартак» без Федуна, говорите? Пол Эшуорт, говорите? Что ж, снизу не стучат, а просто ломают пол...

Честно говоря, я уже успел забыть имя этого удивительного футбольного коммивояжера. То, что пришлось вспомнить при таких обстоятельствах, — это за гранью добра и зла.

Был такой клуб «Сконто» (Рига). Какое-то время считался флагманом Латвии с перспективами развития, инвестиций и прочего. К тому, что этот клуб перестал существовать, без сомнения, приложил руку и Эшуорт.

...Бывший президент «Сконто» Гунтис Индриксонс наверняка бы гомерически расхохотался, услышав о всесокрушающем шаге «Спартака», если бы ему не было так грустно. В 2005 году Иван Саввиди выгнал Эшуорта из «Ростова». Товарищ не унывал и поехал в Латвию. Природное обаяние, усиливающееся употреблением русского языка с английским акцентом, сделало свое дело: на четыре года Пол стал в «Сконто» главным тренером в его наизолотейшие времена. В клуб вернулись Астафьев, Штолцерс, с ними был еще ряд сильных игроков. Но с Эшуортом «Сконто» не выиграл ничего. Энтузиазм Индриксонса падал, у него под носом постоянно происходило нечто, что он не мог понять, в клубе не заметили, как свалились в штопор. И всё.

Единственное, что Эшуорт сделал ощутимого для футбола, — спас для России сильного арбитра Владислава Безбородова. В начале нулевых тот довольно неплохо играл за «Вентспилс», забивал немало мячей. Но Эшуорт его забраковал, после чего Безбородов сменил вектор деятельности.

Возможно, «Спартак» теперь попрет в хоккее, кто знает. Хотя точно знает тот представитель «Лукойла», кому Эшуорт присел на ухо, когда в клубе зимой проводился аудит перед потенциальной продажей..."

Герман Ткаченко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Ткаченко: «Эшуорт был не переводчиком, а главой экспертной комиссии при переговорах «Сити Групп» о покупке «Спартака». И там понравился «Лукойлу»

Впрочем, есть и другие мнения об Эшуорте из футбольной среды. Вот что сказал мне глава одной из ведущих агентских компаний России, один из ведущих футбольных менеджеров страны Герман Ткаченко:

— Не хочу быть ни прокурором, ни адвокатом Пола Эшуорта, с которым лично не знаком. Но считаю, что нельзя сразу, с первого дня, относиться к такому назначению с негативом, нужно понаблюдать за его работой. Меня настораживает однобокость казахстанских негативных комментариев о нем по периоду работы Эшуорта в «Астане». Хотя и не удивляет — давно заметил, что спортивные СМИ там вообще всё рассматривают под призмой теории заговора. Из тех комментариев, например, невозможно было понять, что при нем в роли главного тренера и спортивного директора «Астана» стала чемпионом страны, выиграла два Суперкубка, вышла в группу Лиги Европы и обыграла там ни много ни мало «МЮ». А уголовные дела, связанные с футболом Казахстана, — обычное дело; они как открываются, так и закрываются в чьих-то интересах.

Совершенно точно знаю, что Эшуорт не был переводчиком во время переговоров «Сити Групп» о покупке «Спартака». Он был главой экспертной комиссии, которая проводила собеседования с работниками клуба для определения его стоимости, сильных и слабых мест. Кстати, профильные сотрудники «Спартака», которых он собеседовал при Due Diligence (проверка, анализ перед покупкой), отзывались о нем вполне комплиментарно. Во время этой работы он обратил на себя внимание «Лукойла» и «Сбербанк-Инвест» — кого конкретно в этих компаниях, сказать не могу, — и это обернулось нынешним назначением. Эшуорт показал себя системным человеком, что очень любят в «Лукойле».

Он не может быть аферистом как минимум потому, что несколько десятков лет находится в футбольной индустрии — пусть и на разных уровнях. А его брат Дэн — и вовсе топ, который выстроил систему молодежного футбола в Футбольной ассоциации Англии и сумел извлечь пользу для национального футбола от прихода в английские клубы больших зарубежных денег. Благодаря этому мы видим, как здорово сегодня играют английские юношеские сборные разных возрастов, чего не наблюдалось много лет. Понятно, что речь о двух разных людях, но Пол еще недавно работал у Дэна в «Брайтоне», то есть они близки.

По разговорам 17-летней давности о «Ростове» и Латвии, по заведомо негативной информации из Казахстана не считаю правильным сразу же делать отрицательные выводы о будущей работе Эшуорта в «Спартаке». Это человек из футбольной среды, а не откуда-то из других сфер — последнее, согласен, могло бы вызвать вопросы. Судить будем по его делам именно в Москве.

Пол Эшуорт. ФК «Астана»

Начинает с репутационной позиции ниже нуля

Хочется верить, что прав будет в оптимистичной части своего монолога именно Ткаченко. Вот только шлейф за Эшуортом тянется, мягко говоря, не очень хороший. И мне не очень понятно, как менеджеры «Лукойла» поленились (а может, не захотели?) провести за полчаса такой вот опрос, результаты которого вы прочитали выше. Или у них совсем нет футбольных связей?

Один знакомый с Эшуортом московский футбольный топ-менеджер в нашем разговоре назвал его «очень примитивным» и предсказал, что при нем клуб не будет уделять внимание академии, а начнет подтаскивать дешевых игроков из СНГ. Якобы и во время переговоров с «Сити Групп» Пол высказывал мнение, что максимальной суммой трансфера для «Спартака» должны быть 800 тысяч евро. А за такую сумму только из бывшего Союза, причем футболистов не высшего сорта, и купишь.

Интересно, как его нанимали, кто проводил собеседование и какие вопросы задавал. Ведь у нового руководства «Спартака» нет никакого опыта управления футбольным клубом, и в нем самом пока отсутствуют футбольные люди. Какими критериями они руководствовались, нанимая Эшуорта? Контактностью и обаянием? Тем фактом, что англичанин владеет русским языком и в сегодняшней ситуации вообще готов работать в России? Победой «Астаны» над «МЮ» в Лиге Европы? Отличными родственными связями (правда, в «Брайтоне» Дэн использовал Пола как видеоаналитика, а со спортивным директором эта роль как-то не очень монтируется)? Или все-таки качественной работой во время переговоров с «Сити Групп» — но тогда какой конкретно?

Никто ничего не говорит. Чем меньше информации, тем больше домыслов. Надеюсь, в ближайшее время нам всё объяснят. Пока ничего не понятно.

Бывает, однако, что в тот или иной клуб приезжает всемирная знаменитость, а на выходе оказывается пшик — как, к сожалению (в том числе моему личному, потому что изначально я поверил в проект), получилось в «Локомотиве» с Ральфом Рангником. Может, когда от человека не ждут ничего хорошего, на парадоксе как раз выйдет наоборот?..

...А то, что «Лукойл» пообещал зимой деньги на трансферы, конечно, неплохо. Вопрос в том: а) какие и б) на кого они будут использованы.

Тогда и настанет пора первых реальных оценок для Эшуорта не по прошлому, а по настоящему. Но начинает он с репутационной позиции ниже нуля.