Слуцкий заканчивает с футболом? Путь от любимчика до изгоя

Метаморфозы известного тренера.

Леонид Слуцкий долгое время был чуть ли не идеальной моделью тренера. Успешная работа в детском футболе, «Москве» и «Крыльях», три золота и два Кубка в ЦСКА, вывод в финальную часть Евро-2016 сборной России. Добавим к этому артистичность и медийность, доброжелательность и открытость. Слуцкому на определенном этапе мог позвонить, кажется, любой журналист и получить интересный ответ.

Однако затем произошел перелом. Я помню, когда у меня лично — встреча с Уэльсом на том самом Евро. Тогда с точки зрения тактики случилась катастрофа. На поле вышли в полузащите и нападении одни созидатели: Мамаев, Широков, Глушаков, Кокорин, Смолов и Дзюба. Еще и крайний защитник Смольников добегал до чужого углового флажка. Естественно, соперник с Бэйлом и Рэмзи по полной программе наказал за такое пренебрежение обороной — 0:3. Плюс разваленная атмосфера в коллективе у тренера, который как раз славился своим умением создать позитивный настрой.

А дальше только — под гору. В «Халле», «Витессе» и «Рубине» на один успех приходилось где-то пять провалов. Все закончилось вылетом казанцев в ФНЛ и бесславным выступлением в «лучшей лиге мира» с составом, возможности которой — минимум крепкого середняка РПЛ.

На фоне футбольных поражений Слуцкий становился все более и более закрытым и обидчивым, постепенно исключив из своего круга общения почти всех спортивных журналистов. Регулярными остались только походы на «Коммент.Шоу», где, как говорят, его гонорар во время Евро-2020 исчислялся суммой едва ли не с семью нулями. Впрочем, даже там Леонид Викторович недавно отказывался говорить о своей работе в «Рубине». Выступления же на пресс-конференциях после матчей больше всего запомнились истериками по поводу ужасной работы судей.

Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сейчас Слуцкий предпочитает не рассуждать на футбольные темы. Для него куда интереснее сняться в юмористической программе «Плюшки» в каких-то странных одеяниях, что тренер честно объяснил в подкасте на Первом канале, вышедшем в эфир в три часа в ночь на понедельник: «Мне гораздо приятнее, что мой поход на рынок — это больше трех миллионов просмотров, огромное количество лайков, комментариев от обычных людей, чем минимальная негативная реакция от каких-то футбольных болельщиков».

Футбольные фанаты явно не в почете. Досталось и журналистам: «Казанская пресса писала чудовищные по своей глупости вещи... Ну там одна, собственно говоря, газета, которая работает, которую читают три человека, один из них — главный редактор, второй — его жена».

Или такое: «Ни одно спортивное издание не написало, не сняло сюжет про «Бомбонеру» — стадион, который я построил лично за собственные деньги, потратив сто тридцать пять миллионов рублей, честно заработанных — я же их не где-то там украл-своровал или что-то еще. Это никому не интересно».

Поисковый запрос только в «СЭ» дает 15 ссылок на новости и статьи о «Бомбонере», включая интервью Слуцкого о его школе и большой материал после открытия, который тренер точно читал. Коллеги, естественно, тоже писали о новом прекрасном стадионе в Волгограде.

А когда СМИ присылали заявки на аккредитацию на открытие «Бомбонеры» с участием Дзюбы, Акинфеева и Головина, то получили отказ.

Леонид Слуцкий. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В целом интервью Слуцкого на Первом канале вызвало волну негативной реакции у представителей спортивных медиа. Удивительно, как добродушный позитивный специалист за семь лет проделал путь от всеобщего любимчика до фактически изгоя. Который проваливается во всех командах и при этом критикует направо и налево: Мостовой у него фрик, судьи — клоуны, журналисты — непрофессионалы, а как относятся болельщики — «это их проблемы».

Не собираюсь мазать Слуцкого исключительно черной краской. Только его детская футбольная школа в Волгограде — такое большое дело, которое извинит многие высказывания и поражения. Был и выход в еврокубки с «Рубином» в совсем недавней истории. Однако очевидно, что общий тренд в последние годы — негативный. И складывается ощущение, что тренер все дальше от футбола и все ближе к шоу-бизнесу.