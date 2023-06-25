Украина снова требует исключить Россию из УЕФА и ФИФА. Все из-за интеграции крымских клубов

Насколько это серьезно?

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к ФИФА и УЕФА с требованием лишить Российский футбольный союз членства в этих организациях из-за интеграции крымских клубов.

Пресс-служба ассоциации опубликовала письмо, которое было отправлено президенту УЕФА Александеру Чеферину. В нем обращается внимание на то, что РФС готовит крымские клубы для участия в соревнованиях.

Речь идет о «Севастополе», «Рубине» из Ялты, «Океане» из Керчи и «ТСК-Таврии» из Симферополя, которым необходимо пройти аттестацию для участия в ФНЛ. Пока процедуру выполнили только «Севастополь» и ялтинский «Рубин».

«Разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА, — говорится в заявлении УАФ. — Обращаемся к ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения РФ членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мирового и европейского футбола и ценностям всемирной футбольной семьи».

Фото Global Look Press

Какие могут быть последствия?

Тема интеграции крымских клубов в российские соревнования обсуждается около года. Еще в августе 2022-го в УЕФА озвучили позицию, которая с тех пор не менялась:

«В соответствии с решением Чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС), с 1 января 2015 года, и чтобы этот регион считался «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления».

Месседж заключался в том, что принятие клубов из Крыма в состав РФС может привести к исключению России из футбольных организаций за нарушение позиции УЕФА. А значит, и к выходу из трансферной и дисциплинарной систем: будет крайне сложно осуществлять переходы футболистов, международный спортивный арбитраж также станет недоступен.

Решение по Крыму может лишить российские команды и товарищеских матчей даже с дружественными странами, поскольку они проводятся по соглашению с ФИФА.

Президент РФС Александр Дюков в начале мая заявил: он не видит оснований, что у организации возникнут разногласия с УЕФА и ФИФА. По его словам, финальный вердикт по крымским клубам — за ФНЛ, и если команды пройдут лицензирование, то «какое-то решение может быть принято».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как реагируют в УЕФА?

В УЕФА пока не делали никаких заявлений после очередного требования УАФ об отстранении РФС. Более того, на этой неделе представители УЕФА выступили на конференции РФС с посылом, что российские команды скоро могут вернуться к международным турнирам. Никаких намеков на отстранение не было, хотя работа по интеграции клубов из Крыма ведется уже давно.

«Сейчас мы сталкиваемся с очень серьезным вызовом, но в УЕФА уверены, что футбол сможет победить. Верим, что скоро мы будем снова встречаться друг с другом на футбольном поле. Верим, что скоро российские сборные и клубы снова смогут играть на международной арене, оставаясь друзьями после матчей. УЕФА никогда не прерывал свое сотрудничество с РФС. Футбол должен наводить мосты», — заявил советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент.

Сегодня глава оргкомитета ЧМ-2018 и советник президента РФС Алексей Сорокин для «СЭ» оценил позицию УЕФА и ФИФА.

«Мы со своей стороны делаем все необходимое, стимулируем к диалогу, обсуждению и каким-то послаблениям. Но, как я уже неоднократно говорил, хотелось бы больше решимости со стороны наших европейских коллег.

Естественно, мы продолжаем оставаться членами УЕФА и ФИФА, партнерами этих организаций. Никто не отворачивается. Это абсолютно правильно. Но я бы все-таки сосредоточился на конкретных решениях, а не на выступлениях, мнениях и так далее", — добавил Сорокин.