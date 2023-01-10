В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?

Цитата из мотивировочной части вердикта суда: «Решение разумное, соразмерное и, возможно, необходимое».

Сразу важно оговориться: это не новый вердикт. Он вынесен еще в июле, когда CAS отклонил две апелляции от РФС и одну от четырех российских клубов (ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи») к ФИФА, УЕФА и ряду европейских ассоциаций футбола. Таким образом, сейчас нам не открыли Америку, а официально объяснили мотивы суда.

Так каковы же они?

По мнению CAS, все сделано в целях безопасности проведения международных соревнований: «Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола (ФИФА), обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного участия других стран в международных футбольных соревнованиях».

Второй важный момент — ФИФА и УЕФА, по мнению суда, не нарушали свои уставы и законы Швейцарии, где находятся штаб-квартиры организаций. Но главное — наша сторона фактически признана пострадавшей. Цитата: «К сожалению, ФИФА была вынуждена принять решение, за которое ни РФС, ни российские команды, ни российские игроки ответственности не несут, но которое, вероятно, продолжит оказывать негативный эффект на российский футбол в целом».

В общем, «никто не виноват, но отстранили правильно». Подобные формулировки доказывают: те, кто их составлял, тоже не до конца понимают, как все логично объяснить.

Фото Global Look Press

Не говоря уже о том, что само решение, возможно, тоже принято не единогласно. Обратите внимание на формулировку «большинство членов комиссии» — по данным Telegram-канала «Мутко против», один из трех арбитров CAS встал на сторону России. Какой именно — неизвестно.

Конечно, это никак не повлияет на положение РФС и клубов РПЛ, которые сейчас ждут официальных документов и продумывают дальнейшие шаги. Потому что, опять-таки, решение не новое. Но есть хотя бы небольшой повод для оптимизма, ведь если информация подтвердится, в Доме футбола возникнет понимание, что в Европе не все поддерживают изоляцию России.

Хотя, судя по заявлению CAS, это понимание есть уже сейчас.