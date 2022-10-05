Похоже, «Динамо» ошиблось с Йокановичем. Тренера не понимают игроки — реальна ли отставка?

Анализ ситуации в бело-голубом клубе, который переживает кризис.

«Динамо» потерпело три поражения подряд в РПЛ, откатившись в результате на восьмое место. Надежды выполнить задачу на сезон по попаданию в тройку все призрачнее. И дело даже не столько в набранных очках, сколько в игре. Команда выглядит потерянной — не клеится ни в атаке, ни в обороне. Есть подозрение, что Желько Бувач допустил свой первый серьезный прокол — не угадал с тренером. У Славиши Йокановича, правда, есть объективные сложности.

Отсутствие лидера

У «Динамо» довольно молодой состав. В центре обороны совсем «зеленые» Сазонов (20 лет), Маричаль (21) и Фернандес (22). В полузащите значимую роль играют Захарян (19), Гагнидзе (19) и Гладышев (19). В атаке — Тюкавин (20). Еще молоды Грулев (23), Макаров (24), Лесовой (24), да и Фомин (25) со Скопинцевым (25) далеки от статуса ветеранов.

Лидером, правда, можно быть и в юном возрасте. Однако у бело-голубых явный дефицит харизматичных фигур. Капитан — Даниил Фомин. Футболист интеллектуальный, позитивный, серьезный — выбор Йокановича понятен, раз уж он решил, что повязка должна перейти от Шунина кому-то из полевых игроков. И все же Фомин (как и Шунин) из серии добрых полицейских.

А вот злого и эмоционального в «Динамо» нет. Такого, каким был Воронин при Сергее Силкине, когда команда разрывала РПЛ.

Как москвичи играли без лидера при Сандро Шварце? Им был сам немецкий тренер, умевший зажечь футболистов, а помогал ему в этом все тот же Воронин — уже в качестве ассистента. В теории повести за собой могли бы самые статусные люди — Смолов и Норманн, но о них отдельный разговор.

Вячеслав Грулев, Славиша Йоканович и Федор Смолов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Смолов и Норманн

От зимнего и летнего новичков ждали гораздо большего. Смолова брали для того, чтобы форвард стал лидером атак, однако выглядит ли он сильнее Тюкавина? Думаю, тут мнения разделятся. Лично я отдал бы предпочтение более молодому футболисту, способному еще прибавлять. Показательно, что Федор не забивал в РПЛ с июля, у Константина же за это время три гола.

Смолов тормозит и без того небыструю игру, да и объединяющей силой в коллективе никогда в карьере не был.

Но если Федор хотя бы вспыхивает эпизодами, а в июле оформил два дубля в ворота «Торпедо» и «Факела», то Норманн пока не делает и этого. Мы помним уровень норвежца по выступлениям за «Ростов» — сейчас это бледная тень. Йоканович уже дважды менял Матиаса после первого тайма, настолько тот не попадал в матчи. При этом с «Зенитом» Норманн своей потерей привез гол на ровном месте.

Скандинав по идее призван стать мощным усилением в опорной зоне после ухода Моро, однако вместо этого выступает в роли якоря, существуя отдельно от командного футбола. Не набрал форму, так как не прошел предсезонку с «Динамо»? Бело-голубым от этого не легче.

Кадровые проблемы

Имей Йоканович нынешний состав с начала сезона, думается, с ним бы давно попрощались. Однако руководители понимают, что тренеру пришлось столкнуться с кадровыми сложностями. Уехал Ордец, в мае попрощался Шиманьски, а вот Бальбуэна, Варела и Моро уходили уже после назначения сербского специалиста, воспользовавшись опцией ФИФА о приостановке контрактов.

Главный тренер больше терял, чем получал новичков. Фернандес пополнил состав в конце июля, Маричаль — 30 августа, а Норманн, Даса и Нгамале — вообще на флажке заявочной кампании. До сих пор у них в «Динамо» считаное число тренировок.

С учетом вышесказанного Йокановича вполне можно было бы не дергать по поводу построения команды — за месяц ведь она не делается. Если бы не одно «но». Которое «перевесит все улики», как говорили в легендарном сериале.

Потеря нитей управления

По моим данным, коллектив пока не принял тренера. Йокановича не понимают ни в футбольном, ни в человеческом плане.

По времени теории много, однако, судя по отзывам, на ней одна «вода» — никто не может понять, во что надо играть. И это очевидно даже без инсайдов изнутри. Соперники выглядят предпочтительнее — например, даже резервный состав «Оренбурга» действует с явным преимуществом. Футболисты ниже классом, однако знают, куда и зачем бежать. В «Динамо» этого не видно.

Нет и разбора ошибок — серб не объясняет, в чем именно недоработано на поле, что только усугубляет положение.

Да, команда на старте сезона строго и самоотверженно действовала сзади, набирая за счет этого очки. В том числе так одержана победа над «Спартаком», когда динамовцы бросались под все удары, а впереди воспользовались ошибкой Умярова. Но качественным футболом не пахло ни в одной встрече. На одном старании далеко не уедешь — теперь разладилось и в защите.

Задача Шварца была хорошо понятна футболистам, они кайфовали от того, что все неслись в атаку. Теперь нужна новая понятная объединяющая идея, а Йоканович ее не предлагает. Полагая, видимо, что любой профи знает, как надо играть, его поздно учить. Такое иногда происходит с классными в прошлом исполнителями. Однако молодой динамовской команде это, похоже, не подходит.

А еще важнее, что развалился коллектив. Не объединенные понятной идеей, не зажигаемые меланхоличным Йокановичем футболисты словно отбывают на поле повинность. Стараются, рук не опускают, но нет куража и эмоций, без которых ничего не получится.

Даже голы не радуют — посмотрите, как их празднуют. С максимально серьезными лицами хлопают друг друга по ладоням и расходятся. Нет куража, нет драйва, а без настроения победы не придут.

В августе бело-голубые взяли три очка в том самом принципиальном дерби со «Спартаком». Раздевалка после такого должна ходить ходуном от эмоций. Но в реальности все происходило чуть ли не как на похоронах.

Говорят, после других матчей обстановка была еще более печальная, хотя на старте результаты оказались вполне неплохими — ноль поражений в первых восьми турах. Нам, впрочем, этого не показывают, хотя в прошлом сезоне победные раздевалки стали хитом «Динамо-ТВ»: футболисты пели и плясали.

Может, после спокойного тренера Йоканович воспринимался бы коллективом позитивнее, но он стал заложником контраста с эмоциональным и вовлеченным Шварцем.

Славиша Йоканович. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Что дальше?

По моим данным, руководители «Динамо» совершенно адекватно оценивают ситуацию, не закрывая глаза на проблемы. Кризис очевиден, его причины понятны. Однако в клубе не хотят пороть горячку. Если менять тренера, то должна быть адекватная альтернатива. Второй подряд промах никому допускать не хочется.

Не думаю, что перемены произойдут до субботнего матча 12-го тура чемпионата с ЦСКА. А потом клубы РПЛ ждет английская неделя с плотным графиком — у «Динамо» встречи с «Оренбургом», «Ростовом» и «Локомотивом» в течение семи дней.

Может ли еще получиться у Йокановича? Случаи, когда тренер теряет нити управления, а потом разворачивает ситуацию в свою пользу, — большая редкость. Однако ничто так не сплачивает коллектив, как победы. «Динамо» не выглядит безнадежным, не бросает весла, Славиша ищет ходы по усилению качества футбола, по поиску оптимального состава. Определенно ему есть над чем поработать и в моральном аспекте. Вызвать каждого к себе в номер, обсудить причины происходящего, постараться найти контакт — такое точно не стало бы лишним.

Выигрыш у армейцев исключать нельзя. Не нащупает ли после него команда землю под ногами? Не поверит ли в свои силы?

Вопросы открытые, да и победу еще надо одержать. Но очевидно, что в ближайшие пару недель в «Динамо» решится многое. Момент переломный, дальше плыть по течению не получится.