«Армейцам не позволили победить тренерские решения. Но ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро». Мнение Габулова

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов — о главных событиях 24-го тура.

Экс-вратарь «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» разобрал главные матчи 24-го тура РПЛ, а также рассказал, какой видит финальную тройку чемпионата.

«Для ЦСКА ничья — близко к катастрофе»

— Понравилось ли вам увиденное в матче ЦСКА — «Локомотив»? Была обоюдоострая игра.

— Я не согласен с тем, что была обоюдоострая игра. Скорее, ЦСКА держал матч под полным собственным контролем. По качеству встреча очень понравилась. И расположение футболистов, и скорость, и взаимодействия между линиями, переход мяча из обороны в атаку, геометрия создания голевых моментов. Все было очень красиво и интересно. Единственное, что хромало, — реализация. Большое количество стопроцентных моментов не реализовано. ЦСКА игра давалась очень легко. У «Локомотива» же ничего не получалось. Не было видно ни Дзюбы, ни Глушенкова, хотя Максим был очень активен. Брак, плюс ЦСКА много накрывал высоким прессингом.

По результату для ЦСКА, конечно, эта ничья близка к катастрофе. Провести такой замечательный матч и не выиграть... В моем понимании, победить не позволили тренерские решения. Были удивительны те замены, они напрямую сказались на результате. Я не говорю о том, что вышедшие на замену футболисты плохо действовали. Но структура игры нарушилась, и «Локомотив» буквально сразу овладел преимуществом, создал несколько опасных моментов, в итоге забил. Для меня это стало непонятным, потому что 1:0 — достаточно скользкий счет. Если бы запас прочности был, тогда можно было бы менять структуру, убирать двух нападающих. Обляков провел блестящую игру. Понятно, что были желтые карточки, тренерский штаб мог опасаться этих моментов, но тем не менее результат всегда важнее всего.

— Изидор в первом матче после травмы вышел и забил. Выглядел ли он лучше остальных в атаке «Локо»?

— Думаю, что «Локомотив» действовал так, как позволял ему ЦСКА. Потом произошли замены, и армейцы стал позволять чуть больше. В итоге Изидор забил стопроцентный момент, сделал ничью. Вильсон — существенное подспорье в плане конкуренции и выбора кандидатов.

«Промес не сильно большое подспорье для «Спартака»

— В последнем матче тура «Спартак» принимал «Краснодар»...

— Не удалось внимательно посмотреть всю игру, лишь эпизодами. Отмечу столкновение Джикии и Кади Борхеса. Никогда не сомневался, что Георгий поступит именно так. Знаю его с наилучшей человеческой стороны. Джикия всегда добрый, искренний, открытый, расположен к людям. Очень простой, всегда старается держаться скромно. Никогда не пройдет стороной мимо чьей-то беды, сложности. Этот эпизод полностью характеризует Георгия. Как он среагировал, отработал эпизод. Побежал, но краем глаза увидел, что футболист лежит, максимально быстро оказал первую помощь. Только уважение!

— Сейчас вырисовывается лидирующая группа с «Зенитом», который оторвался от остальных. Кого вы видите в тройке РПЛ?

— Сложно сказать, но по качеству игры, если не брать «Зенит», предпочтительнее ЦСКА. «Ростов» неплох, набирает очки. Налицо большое количество пенальти, так скажем, но без каких-либо намеков. ЦСКА, «Ростов», «Спартак»... Красно-белые, в принципе, тоже по качеству игры прогрессируют. Посмотрим, будет очень интересно.

— Плюс Промес вернулся после травмы, может стать подспорьем для команды.

— В моем понимании, он не особенно большое подспорье. В каких-то эпизодах, конечно, на первый план будут выходить индивидуальные качества футболистов, но гораздо важнее системные наработки команды в структуре игры.

«Медийно и организационно «Динамо» столетие отработало лучше, чем «Спартак» в прошлом году»

— «Динамо» уступило «Зениту». С питерцами никто не может бороться?

— Конечно, «Зенит» стоит на голову выше любой команды РПЛ по уровню мастерства, по качеству игры. Но для «Динамо» поражение обидное. Стоит отметить, что футбольную часть в год столетия клуб провалил. И здесь не вина футболистов. У нас привыкли критиковать игроков, делать их или тренеров крайними. Но ведь футболистов сначала отбирают, а потом приглашают ответственные люди в лице спортивного директора и руководства клуба. Соответственно, точно так же тренеров отбирают и приглашают по каким-то критериям. Дальше тренерский штаб готовит игроков, а те выходят и показывают, как их натренировали. Мы прекрасно понимаем, что сформировать команду и дать результат за один год невозможно. Но если нет результата в течение двух-трех-четырех лет, нужно требовать с руководителей и спортивных директоров.

Учитывая, что предстояло такое знаменательное событие, готовиться к нему с футбольной точки зрения нужно было заранее, более качественно. Чтобы потом не было такого давления, которое присутствует на футболистах.

Считаю, что результат — это победы в Кубке или в чемпионате. А прошлогоднее третье место и финал в Кубке не могу назвать положительным исходом. Ответственность уже должны нести и руководство клуба, и спортивный директор Бувач. Да, моментами бывает интересный футбол, команда неплохо укомплектована, но всё как-то наполовинку. Нет целостности. Осеннюю часть хорошо идут, весеннюю два года подряд проваливают. Бюджет огромный, деньги тратятся, а воз и ныне там.

Отмечу при этом очень позитивные моменты с точки зрения маркетинга, что уже не касается ни футбола, ни спорта. Медийно и организационно клуб отработал очень качественно. Большое количество очень интересных мероприятий по случаю празднования столетия «Динамо». В этом плане клуб выступил гораздо качественнее, чем «Спартак» в прошлом году. Это обращает на себя внимание.

«Ненормально, когда за сезон такое количество смен тренеров»

— «Химки» обыграли «Торпедо» в принципиальном матче и подобрались к зоне стыковых матчей. Насколько велики шансы клуба остаться в РПЛ?

— Матч был очень важным для соперников. «Химки», конечно, отлично сыграли, достаточно уверенно победили, хоть по ходу матча результат и не складывался в их пользу. Это позволяет надеяться футболистам, болельщикам клуба на то, чтобы выскочить из зоны прямого вылета. Тем более конкурент в лице «Факела» проиграл, и сейчас разница — одно очко. Теперь каждый матч как финал.

— Талалаев уже пятый тренер «Химок» в сезоне...

— Сейчас много всего сказано на эту тему. В том числе и мной. Конечно, это ненормально, когда за сезон происходит такое количество смен тренеров. Сейчас, как мне кажется, «Химки» уже остановились в своем выборе. У Талалаева долгосрочный контракт. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.