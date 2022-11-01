Как Акинфеев смутил Марадишвили. Сафонов против Сергеева. Почему опять играл Гудиев? Экспертиза Габулова

Сафонов не оставил шансов Сергееву

Начнем наш разбор с матча «Краснодар» — «Зенит» (0:1). Голкипер хозяев Матвей Сафонов продемонстрировал свой высокий уровень, во всех эпизодах сработал блестяще. Однако Рамирес не позволил ему сыграть на ноль.

Очень понравился эпизод на 36-й минуте, когда Вендел наносил удар с радиуса штрафной — обводящий, в угол. Но Сафонов сыграл великолепно. У него изначально была хорошая позиция во вратарской, правильная стойка. Он мощно и своевременно толкнулся, вытянулся в струнку и вытащил мяч из-под штанги. Очень красивый момент!

На 65-й минуте последовала классная длинная передача из глубины на Сергеева. Форвард здорово принял мяч, вышел один на один с Сафоновым. Но Матвей прочитал эту ситуацию. В момент приема мяча сократил дистанцию. Голкипер занял настолько идеальную позицию и находился в такой хорошей стойке, что почти не оставил шансов нападающему. Голкипер увеличил площадь своего тела руками, а не стал бросаться вниз, в ноги сопернику. В итоге у Сергеева уже не было ни времени, ни пространства, чтобы эффективно распорядиться своим шансом. Да, он попытался прокинуть мяч мимо Сафонова, но тот закрыл своим телом буквально весь створ ворот. Очень четкие действия!

Эпизод на 85-й минуте должен был завершиться красивым спасением голкипера. А закончился пенальти, так как мяч попал в руку Рамиресу. Кузяев бил с расстояния 8-9 метров в дальний угол, низом. У Матвея была хорошая стойка. Он выбросил ногу и отбил мяч, который вновь отскочил к полузащитнику «Зенита».

Дальше последовала передача (удар), и тут вмешался Рамирес, его рука... В принципе, там уже ничего опасного не было. Если бы не это необязательное нарушение правил, игроки «Краснодара» нивелировали бы угрозу.

Сафонов сделал все, чтобы взять пенальти. Вынудил Кузяева пробить именно в тот угол, в который собирался прыгать. Хорошо толкнулся, в струнку вытянулся. Достал мяч, но ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы его выудить.

У Михаила Кержакова — очередной «сухарь». Игроки «Краснодара» не создали ему нерешаемых задач. Да, был не самый сложный удар Рамиреса из-за пределов штрафной — Кержаков в легком падении зафиксировал этот мяч.

Хитрость Акинфеева

Дерби «Локомотив» — ЦСКА (0:1). Отличная игра обоих вратарей.

Начнем с Игоря Акинфеева. На 15-й минуте Марадишвили пробил с дальней дистанции. Сложность заключалась в том, что мяч летел с меняющейся траекторией. Голкипер армейцев сначала реагировал по одной траектории, а потом — по другой. Изначально он сделал небольшой шаг вправо. Но затем сложился в левую сторону и отбил мяч так, чтобы исключить добивание.

На мой взгляд, ключевой эпизод всего матча произошел на 26-й минуте при счете 1:0 в пользу армейцев. Марадишвили выскочил один на один с голкипером, по центру штрафной. У него было и время, и пространство для того, чтобы исполнить и забить гол.

Но Игорь поступил очень хитро. Сначала сократил дистанцию, а потом начал падать, делать подкат раньше времени, чем и смутил игрока «Локо», который просто не ожидал такого развития событий.

Сперва Марадишвили хотел пробить, но, когда увидел, что Акинфеев катится ему в ноги, почему-то решил его обыгрывать. Cчитаю, в этом эпизоде голкипер заставил полузащитника растеряться и принять неверное решение. Константин начал прокидывать мяч мимо Игоря, но Акинфеев выставил ногу и за счет инерции скольжения сумел прервать этот проброс и сохранить свои ворота сухими. Повторюсь, важнейший момент в дерби!

Маринато Гильерме также провел очень добротный матч. Справился со всеми ударами. В пропущенном мяче он абсолютно не виноват. Сначала Обляков пытался нанести удар из-за пределов штрафной. Гильерме находился в хорошей позиции относительно бьющего.

В итоге удар армейца сблокировали, мяч отскочил к Карраскалю, который выполнил тонкий навес с линии штрафной на линию вратарской, и Медина просто расстрелял Гильерме в упор, головой пробил в угол.

На 48-й минуте Маринато совершил отличное спасение, когда Медина бил в ближний угол из пределов штрафной. У вратаря была хорошая позиция. Он выдержал, остался на месте, никуда не побежал раньше времени. Именно из-за того, что не сделал лишнего движения, смог среагировать своевременно: выбросил руку, сложился и из угла вытащил мяч.

А сделал бы он хотя бы полушаг, переложил бы корпус на одну ногу, начал бы гадать — не среагировал бы. Так как остался на двух ногах в момент удара, в итоге вытащил мяч.

01.11.2022 | Бавария — Интер

Мог ли Довбня предотвратить гол Промеса?

В матче «Спартак» — «Торпедо» (1:0), конечно, нужно отметить вратаря автозаводцев Александра Довбню, который хорошо действовал в ближнем бою.

Так, в первом тайме он среагировал на непростой удар Зобнина под опорную ногу. Успел рукой преградить путь мячу в ворота. После перерыва голкипер вновь выиграл дуэль у Зобнина, который наносил плотный удар на средней высоте. При счете 0:1 не позволил Промесу оформить дубль, когда голландец бил под опорную ногу.

Ну и, конечно, было красивое спасение в первом тайме, на 14-й минуте после плотного удара Джикии со средней дистанции.

Вратарь мощно, резко реагировал на все эти эпизоды. Хороший матч в его исполнении.

Пропущенный гол. Здесь стоит отдать должное Промесу. Выскочил, перекинул. Довбня сократил дистанцию, бросился в ноги. Но мяч перескочил через него.

Наверное, нужно было не бросаться, а сократить дистанцию и сблокировать Промеса «стойкой паука» — увеличить площадь своего тела и закрыть большую площадь ворот. Либо, если бросаешься в ноги, надо уже играть в мяч. Но это ни в коем случае не претензия к Александру.

У Саши Селихова вообще моментов не было. Однако сухарь есть сухарь.

Гудиеву следовало сначала «качнуть» Нгамале

«Динамо» — «Химки» (6:1). В очередной раз мы наблюдаем вакханалию в игре «Химок» в обороне. Не вижу смысла разбирать шесть пропущенных голов. Да и вообще разбирать игру Гудиева. У меня только возникает вопрос, на который не нахожу ответа. Почему после пяти голов, пропущенных от «Спартака», не дать Гудиеву отдохнуть? Зачем нужно было его выпускать и на эту встречу? Чтобы он капитулировал еще шесть раз? Очень странно...

Ошибка при первом голе — это из области психологии. Плюс Виталию не хватило концентрации. Отчасти не хватило уверенности в собственных силах из-за предыдущего матча.

В общем, Гудиев не отследил действия Нгамале, не видел, что тот ждет этого перехвата, и поторопился с пасом своему защитнику.

Надо было сделать еще одно касание и, возможно, «качнуть» динамовца (время-то позволяло), понять, способен он пойти на перехват или нет. Уже от этого принимать решение — выбивать или играть с ближним. Но должен заметить, что поле было тяжелым. И комбинировать по такому газону вблизи своих ворот довольно нелегко и отчасти рискованно.