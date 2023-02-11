«Дзюбу позвали в срочном порядке, так как Глушенков разочаровал Галактионова». Подробный анализ трансферов «Локо»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев — о трансферах и составе железнодорожников.

Глушенков не убедил Галактионова. Вот и позвали Дзюбу

— Давайте начнем с самого громкого трансфера этой зимы — перехода Артема Дзюбы в «Локо». Кто-то восхищен этой сделкой московского клуба. Но есть и те, кто считает, что форвард с непростым характером, который к тому же последние полгода ничего не показывал, может все испортить. Вы на чьей стороне?

— Понимаете, в чем вся штука... Ведь Дзюба был на российском рынке уже достаточно давно — когда трансферное окно только открылось. Но «Локомотив», как я понимаю, тогда его даже не рассматривал. Причем от слова «совсем». Артем пытался трудоустроиться в совершенно другие клубы.

— Что же изменилось сейчас?

— Предположу, что приобретение Глушенкова не совсем устроило Галактионова. Поэтому в «Локо» решили в срочном порядке пригласить Дзюбу.

— Любопытно.

— Да. Мне кажется, что изначально тренерский штаб «Локо» рассматривал в качестве центрфорвардов прежде всего Ваню Игнатьева и Максима Глушенкова, но, видимо, за эти два сбора они не убедили наставников.

— Выходит, Дзюба — это план Б или даже С?

— Да. Как я заметил выше, его приглашение связано с тем, что Глушенков разочаровал Галактионова.

— «Локо» предложил контракты Дзюбе и Смольникову пока только до конца сезона. Логично?

— Да, вполне очевидный шаг клуба. Если чуть подробнее поговорить про Игоря Смольникова, то летом из аренды в «Ростове» вернется Саша Сильянов. Кроме того, как я понял, «Локо» договорился с «Рубином» по Самошникову, и он летом тоже переедет в Москву.

— Хотите сказать, что Смольникова не продлят?

— Маловероятно, что ему предложат новый контракт.

— Сегодня в СМИ появилась информация, что «Локомотив» постарается трудоустроить Живоглядова. Значит, весной за место справа в обороне будут конкурировать Смольников и Ненахов?

— Возможно, и так, да. Если сравнивать Смольникова и Ненахова, то Игорь даже с учетом своего возраста (новичку «Локо» 34 года. — Прим. «СЭ») будет в этой позиции смотреться надежнее. А вот если проводить параллели с Живоглядовым, то я бы сделал ставку на Диму, доиграл бы этот сезон именно с ним справа в защите.

Игорь Смольников. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дзюба сильнее Изидора и Игнатьева

— Какова вероятность того, что Дзюба начнет весенние матчи «Локомотива» в стартовом составе? Конкуренция, согласитесь, весьма серьезная. Даже если вынести за скобки Глушенкова, то в центре нападения могут сыграть Изидор, Игнатьев, Камано и 18-летний Раков.

— Молодого Ракова я бы все-таки исключил из этого списка. У Вадика другая профильная позиция. Он лучше смотрится на месте «десятки» или с краю. Камано тоже от безысходности ставили на острие атаки. Он более заточен на игру на фланге.

— Остаются Игнатьев и Изидор.

— Причем не до конца понятно, травмирован Изидор или нет. Странная история. Шансы Дзюбы? Все зависит от его физических кондиций. Если он более-менее в порядке, то начнет вторую часть сезона именно Дзюба.

— По футбольным качествам вы его ставите выше Изидора и Игнатьева?

— Да. Вне всякого сомнения. В этой позиции — однозначно!

— Вы думаете, Галактионов будет играть в одного чистого нападающего?

— Мне удалось посмотреть все контрольные игры железнодорожников. Исходя из увиденного, делаю вывод, что Михаил Михайлович (Галактионов. — Прим. «СЭ») изберет схему 4-2-3-1.

— Выходит, у Игнатьева будет совсем мало шансов пробиться в основу?

— Да. Если Дзюба будет в форме, Ваня окажется в запасе.

— А в чем тогда Дзюба превосходит Изидора?

— По своим физическим данным Изидор, конечно, смотрится интереснее. Но почему-то ему не хватает того, что требуется от эффективных нападающих. Голов. Он далеко не всегда цепляется за мячи. Дзюба в этом плане гораздо надежнее. Артем и сам будет иметь шансы отличиться, и способен неплохо сыграть в подыгрыше. Да, ему 34 года, но богатый опыт никуда не денешь. Не думаю, что Галактионов станет требовать от него выполнять много черновой работы, опускаться вниз. А для игры в штрафной Артем вполне подойдет железнодорожникам.

— Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, что за 13 оставшихся туров РПЛ Дзюба забьет пять мячей. Ваш прогноз?

— Пожалуй, остановлюсь на этой же цифре. Думаю, если Дзюба проведет не меньше десяти матчей, свои пять голов он точно положит. Плюс еще отдаст несколько результативных передач.

— Быстро ли он найдет взаимопонимание с Антоном Миранчуком, который претендует на роль дирижера атак «Локо»?

— Думаю, проблем не возникнет. Дзюба много где поиграл. Причем на высоком уровне. Не только Миранчук, к слову, способен, отдать проникающую передачу на Дзюбу. Середина поля вопросов-то не вызывает. Все довольно быстро сыграются.

Антон Миранчук. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Пиняев будет играть в старте, Глушенков — нет

— Когда мы обсуждали с вами возможный переход Сергея Пиняева в «Локо», вы заметили, что москвичам в первую очередь нужно укрепить центр обороны, а потом уже думать о креативных исполнителях. Железнодорожники приобрели 28-летнего аргентинского защитника Конти. Как вам такая кандидатура?

— Изучил статистику южноамериканца. Он находился в «Бенфике» четыре года, но играл за лиссабонцев только в первом сезоне. А дальше начались аренды. Это говорит о том, что, конечно, защитник не самого высокого уровня. Ведь если португальцы кого-то приобретают, то потом весьма выгодно продают. А здесь с Конти расстались без сожаления. Он вообще ушел свободным агентом. Это немного смущает. Значит, что-то в нем не то.

— По своему уровню он сопоставим с ушедшими Едваем и Мампасси?

— Нет, нет. Конечно, аргентинец сильнее, надежнее. В этом плане — усиление.

— Теперь мы увидим Баринова, который в первой части сезона играл в центре обороны, в опорной зоне?

— Конечно. Это уже можно понять по контрольным играм. В первой части сезона им просто затыкали дыры, а его профильная позиция — безусловно, опорная зона.

— Вы предположили, что «Локо» будет играть по схеме 4-2-3-1. Можете назвать оптимальный, на ваш взгляд, вариант средней линии?

— Если бы я был тренером, то в центре поля выбрал бы следующую тройку: Баринов — Куликов — Миранчук.

— А инсайды?

— На одном фланге, думаю, конкурировали бы Пиняев и Раков. А на другом крае играл бы Камано или Изидор, если восстановится после травмы.

— То есть Глушенкова вы даже на крае атаки пока не видите?

— Нет. Пока по спаррингам он меня не убедил.

— А как вам Пиняев в этих контрольных матчах?

— А он парень-то характерный. Я же знаю его с малых лет. У него никогда не было проблем с адаптацией в новом коллективе. По-хорошему уверенный в себе. Сейчас он привыкнет к партнерам, а они к нему. Сережа принесет пользу «Локо».

Сергей Пиняев. ФК «Локомотив»

«Локо» нужен еще левый защитник

— Об уходе Раконьяца, Мампасси и Едвая жалеть, видимо, не стоит? А Керк — потеря для «Локомотива»?

— Если бы была возможность, надо было сохранять Керка. Это боевая единица, которая ниже определенного уровня никогда не падает. Но, к сожалению, ФИФА нам подложила вот такую свинью. В итоге иностранец в любой момент может встать и сказать «до свидания»...

— Какая позиция в нынешнем «Локо» провисает?

— Надо еще посмотреть в деле Конти. Пока не до конца понятен его уровень. Кроме того, считаю, нужно было приобретать левого защитника.

— Слева будет играть Тикнизян?

— Да, он.

— У вас к нему есть вопросы?

— Просто мне не все нравится в его игре.

— А что скажете о Марадишвили?

— Добротный игрок середины поля. Косте надо отдать должное. Он, в принципе, держит свой определенный уровень. Но те ребята, которых я назвал выше, все-таки, на мой взгляд, посильнее. Однако при необходимости Марадишвили всегда выйдет на замену и игру не испортит.

— «Локомотив» спасется?

— Вне всякого сомнения.

— А если летом сохранит этот состав, на что будет претендовать в следующем сезоне?

— А тут многое зависит от того, как проявит себя Галактионов. Одно дело тренировать юношеские, молодежную сборные, «Нижний Новгород», а другое — «Локомотив». Здесь спрос и давление в разы выше. Если Михаил Михайлович с этим справится, решит задачу, а команда будет показывать качественную игру, то в следующем сезоне «Локо» уже вернется на более привычное место в верхней части таблицы.