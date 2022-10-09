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Сегодня, 17:45

«Семину нужны эффективные ассистенты. Но какой опыт у Ротенберга?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Борис Ротенберг и Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный футбольный функционер Юрий Белоус — о переменах в «Локомотиве».

— Не запоздало ли решение «Локомотива» уволить Цорна и Циннбауэра?

— Надо теперь смотреть, кого назначат на эти должности. Кроме того, мне кажется, расширятся полномочия и у Владимира Леонченко. Это футбольный человек, но его деятельность была почему-то ограничена чисто административными функциями. Ему не давали вмешиваться в спортивную составляющую. Это удивительно... Не поздно ли уволили Цорна и Циннбауэра? Думаю, надо по-другому ставить вопрос.

— Как?

— А зачем и по каким критериям их приглашали? Кто их позвал в клуб? Понимаю, что сейчас высшему руководству РЖД не до «Локомотива» в силу международной обстановки. Тем не менее футбол в нынешней ситуации — это точно социальный проект, нужный людям. Не к лицу клубу, обладающему отличной инфраструктурой, находиться в зоне «стыков». Я не слышал, что там были задержки по зарплатам. Но команда скатилась до такого...

Томас Цорн (в&nbsp;центре) и&nbsp;Ральф Рангник (справа). В «Локо» проворачивали аферу века. Теперь клуб ждет борьба за власть?

— Катастрофа?

— На длинной дистанции пока нет. Впереди зимние сборы, селекция. Ничего еще не потеряно. Уверен, что «Локомотив» из этой ямы вылезет. Но надо понимать, кто придет. Хватит уже экспериментов — довольно котов в мешке.

— А ведь недавно Рангник обещал, что сделает из «Локомотива» «Сапсан».

— А в итоге получилась дрезина...

— При этом состав-то у «Локо» неплохой, да и не все трансферы были провальными при Цорне.

— А никто же и не критикует все трансферы. Но этими же игроками надо управлять! Где был учебно-тренировочный процесс? Важно, чтобы молодые футболисты росли, а они в «Локо», увы, деградировали. Вот в чем проблема. А то, что клуб потратил большие деньги на приобретения... Никто ж не спорит. Вроде как усилились, а где результат?

Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— По данным «СЭ», Юрий Семин — один из основных кандидатов на пост главного тренера «Локомотива». Это реально?

— Посмотрим. Юрий Палыч в форме. Если ему предложат, он не откажется. Но ему нужно собрать вокруг себя эффективных помощников, серьезный штаб. Сам он уже не сможет работать 24 часа в сутки всю неделю. У него вполне может получиться, если подберет толковых людей. Но многое упирается в фигуру спортивного директора.

— Им может стать Борис Ротенберг — младший.

— Я слышал. Но вы поймите меня правильно. Борис получил хорошее футбольное образование. Однако надо же иметь определенный управленческий опыт. Боря — футболист. Он никогда не занимал руководящие посты в клубе, не брал на себя ответственность. Ему еще надо учиться. Возможно, просто войти в менеджерский штаб клуба и поработать, понять, что это такое. Спортивный директор — это же не только селекция, купить, продать, но и детско-юношеский футбол, академия, женская команда и так далее. Огромный спектр вопросов. Есть ли у Бориса такой опыт?

— Еще одна кандидатура на пост рулевого «Локо», которая мелькает в СМИ, — Андрей Талалаев. Созрел ли он для такого вызова?

— Думаю, да. Он себя зарекомендовал с хорошей стороны в «Ахмате». Энергичный, сложившийся специалист. Почему бы его кандидатуру действительно не рассмотреть?

Йозеф Циннбауэр. 0:4 — логичный финал Цорна и Циннбауэра. «Локомотив» будут спасать Семин и Ротенберг?

Борис Ротенберг-младший
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Томас Цорн
Юрий Белоус
Юрий Семин
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