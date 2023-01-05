«На поле он никого не щадил. Убийца с лицом младенца». Один из самых грубых игроков в истории российского футбола

Сегодня, 5 января, исполняется 53 года Юрию Ковтуну.

Со «Спартаком» он трижды выигрывал чемпионат страны, с московским «Динамо» — Кубок России, за сборную провел 50 матчей, участвовал в Евро-1996 и ЧМ-2002. Но запомнился не трофеями, а желтыми и красными карточками.

Только в чемпионате России за 13 сезонов Юрий Ковтун заработал 97 предупреждений и 10 удалений! Всего же за профессиональную карьеру в официальных матчах у него 141 желтая и 14 красных карточек! В 2007 году защитник закончил с футболом и на тот момент считался самым грубым игроком в истории российских первенств.

Сам Ковтун, который сейчас работает в тренерском штабе «Родины», где помогает старому товарищу Дмитрию Парфенову, не раз отмечал в интервью: «Самое важное, что при всех своих карточках я ни одного человека за карьеру не сломал. Травму не нанес...»

Как-то корреспондент «СЭ» поинтересовался у Ковтуна:

— От вас многим доставалось по ногам. А вам?

— Тоже. Особенно когда габаритные нападающие попадались. Внизу его не столкнешь, вверху он тебя чаще лупит, чем ты его. Туго с Янкером приходилось. Началась у нас с ним эпопея, еще когда «Динамо» на «Рапид» попало, а потом продолжалась несколько лет. Не человек, а лом. В первом же матче Янкер на мяч головой полез, а я ногой играл и со всей силы в бровь ему заехал. Думал, все, нет больше человека. Умрет, изойдет кровью.

— Не изошел?

— Его даже не заменили. Голову перевязал и как пошел меня хлестать. Истоптал, затолкал локтями до синяков. Заело его.

— А вы?

— Отвечал как мог, но ему хоть бы что. Мне сильнее досталось. А потом уже со «Спартаком» на «Баварию» угодил. «Ага, — думаю, — новая встреча со старым другом».

— Узнал он вас?

— Наверное. Но только я про Янкера быстро забыл, мне с Салихамиджичем пришлось биться. Вот этот парень меня уморил — весь «Спартак» по фамилиям знал! Стою рядом с ним на бровке, а он скороговоркой: «Хофтун, Хофтун». И еще что-то добавляет. Бегал как сумасшедший, сколько его ни бей. Любого защитника извести мог. Салихамиджича злить нельзя было, он только быстрее бегать начинал на нервной почве.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

— И как против такого играть?

— А никак. «Баварию» вообще в тот момент сложно было остановить. Машина. Затаптывали нас...

Пожалуй, самую яркую характеристику Ковтуну дал другой экс-спартаковец — Виктор Булатов:

— Перед Новым годом был я в спартаковском музее. На экране прокручивали самые живописные эпизоды с участием Юры Ковтуна. Либору Сьонко из «Спарты» врезал так, что у бедного чеха ноги взлетели выше головы. В жизни Ковтун мухи не обидит, но на поле никого не щадил. Убийца с лицом младенца.

— Более корявого футболиста в том «Спартаке» не было.

— Юра грамотно прятал свои недостатки. С мячом ничего не выдумывал, пасовал ближнему. У Ковтуна другие козыри — жесткий, цепкий, неуступчивый, хорошо играл головой. Поэтому и в «Спартаке», и в сборной был основным защитником.

Булатов прав — если в игре Ковтун не жалел ни себя, ни соперников, то в обычной жизни он спокойный и дружелюбный. Его очень трудно вывести из себя.

— Да, пороть горячку для меня нехарактерно, — говорил Юрий в одном из интервью. — Всегда стараюсь сначала оценить ситуацию, прокрутить ее в голове, а потом уже принимать решение. И вообще я человек незлопамятный. Закипаю, но быстро отхожу.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ну и когда закипали последний раз?

— Год назад мы с женой затеяли строительство загородного дома. С бригадой рабочих, к сожалению, не очень повезло. Вот и вынужден был время от времени проводить с ними беседы в предельно жесткой форме. Но делать это, если честно, заставлял себя через силу.

— Что может заставить вас пустить в ход кулаки?

— Ничего. Я и дрался-то всего один раз. Это еще в Ростове было. Ехали на машине с партнером по «Ростсельмашу» Юрой Боровским. Вдруг какая-то «девятка» стала прижимать нас к обочине. Остановились. Из машины вышли пять здоровых ребят, начали требовать у нас деньги, мол, мы их где-то на дороге подрезали. Ну и помахались.

— Они не знали, с кем имели дело?

— Уже слегка помяв нас, поинтересовались, кто мы такие. И услышав, что футболисты «Ростсельмаша», принялись извиняться. Сказали, что просто спутали нас.

С годами Ковтун не меняется.

Такой же добродушный взгляд и абсолютная невозмутимость. А еще он очень и очень скромный. Например, в бытность игроком «Спартака» спас тонущего мальчика в Подмосковье, но в прессе эта история всплыла лишь годы спустя. Наверное, только тогда родители ребенка узнали, кому их чадо обязано жизнью.

В интервью «СЭ» Юрий об этом случае рассказывал так:

— Мы снимали дачу на Клязьме. Однажды пошли с друзьями прогуляться к пирсу. Вдруг мальчик лет пяти оступился, упал в воду, начал тонуть. Я прыгнул в реку. Вытащил его. Все очень быстро произошло. К счастью, мальчишка даже не успел наглотаться воды. Туг и родители подбежали.

— Они хоть в курсе, кто спас жизнь их сыну?

— Нет, меня они не узнали. Да и не до этого им было в тот момент. Когда уходили, они спросили: «Кто вы? Как вас зовут?» «Юра, — ответил я, — живу тут неподалеку...»