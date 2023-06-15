«Получили десятку «зелени», чтобы тебя завалить». За что убили гендиректора «Спартака» Ларису Нечаеву?

Ровно 26 лет назад, 15 июня 1997 года, на своей даче была застрелена гендиректор московского «Спартака» Лариса Нечаева.

Лариса Нечаева стала генеральным директором «Спартака» в 1994 году и довольно быстро развила бурную коммерческую деятельность.

Бывший пресс-атташе «Спартака», обозреватель «Спорт-Экспресса» Александр Львов в 2007 году в рубрике «СЭ» «Ретроблокнот» вспоминал:

«Когда в начале октября 96-го я пришел в «Спартак», должность генерального директора в нем занимала Лариса Нечаева. Эта яркая, привлекательная, энергичная женщина с первых же дней после вступления в должность привлекла к себе внимание смелостью и непредсказуемостью решений. На работе у нее сложился имидж эдакой железной леди, у одних вызывавший уважение, а у других, напротив, тревогу за собственное благополучие. Но в дружеской компании Лариса, как по-свойски звали ее окружающие, была просто очаровательной, мягкой и удивительно душевной женщиной. У нее дома за гостеприимно накрытым столом частенько собирались друзья и знакомые. И в какой-то момент она брала в руки гитару или аккордеон и удивительным голосом пела про любовь, про нелегкую женскую долю, про то, как важно в жизни беречь и уважать друг друга. Наверное, все это было отголоском непростой судьбы, заставившей ее в одиночку воспитывать сыновей Андрея и Максима. В те времена еще мало кто имел представление о четко выстроенной инфраструктуре клубов, их коммерческая деятельность только зарождалась, редкостью были титульные спонсоры с громкими именами. Лариса чувствовала себя в той ситуации как рыба в воде. Идеи, количество которых росло день ото дня, били из нее ключом. При ней в «Спартаке» появилось вовсю заработавшее туристическое агентство, дочерняя структура «Спартак»-форвард», был найден генеральный спонсор – могучая в ту пору в мире электроники фирма Akai. На очереди стояли выход в эфир собственной радиостанции и контракт с одним из телеканалов об эксклюзивном праве показа матчей команды...»

14 июня «Спартак» в Москве победил нижегородский «Локомотив» (1:0). После игры Лариса Нечаева, ее ближайшая подруга и компаньон Зоя Рудзате, брат Нечаевой – Георгий Сорокин и хороший знакомый, генерал таможенной службы (фамилия и должность в интересах следствия не назывались) сели в джип и отправились в Таратино, отдохнуть на даче гендиректора красно-белых. В 12 часов следующего дня, 15 июня, Нечаева вместе с Рудзате отправились на машине за продуктами. В этот момент им на хвост на красном «москвиче» сели будущие убийцы, которые сопроводили жертв до магазина, а потом ворвались вслед за джипом на территорию коттеджа. Там бандиты принялись угрожать женщинам пистолетами и требовать деньги. Разговор перешел на повышенные тона.

Вот что со слов брата Нечаевой рассказывал обозревателям «СЭ» Александру Кружкову и Юрию Голышаку Александр Львов:

– Бандиты пистолеты достали, загнали Ларису в дом: «Мы такие-то, получили десятку «зелени», чтобы тебя завалить». Она воскликнула. «Я вам больше дам. Не убивайте!» – «Давай». – «У меня деньги в Москве, я съезжу». Все равно ее убили бы, даже если б отдала..."

По версии следствия, разговор бандитов с Нечаевой услышал ее брат Сорокин, спустился вниз. Это и испугало преступников. Нападавшие были уверены, что в доме находятся только две женщины, появление же здорового мужчины спутало им все карты. В результате один из них сорвался и крикнул второму: «Стреляй!»

Рудзате была убита выстрелом в голову, Нечаевой вначале прострелили живот, а потом добили выстрелом в затылок, Сорокину прострелили горло. Несмотря на это, мужчина смог доползти 40 метров до бани и разбудить таможенного генерала. Тот бросился на террасу коттеджа, а потом в панике побежал на соседнюю дачу, где жил администратор «Спартака» Александр Хаджи.

Из воспоминаний Александра Хаджи в интервью обозревателям «СЭ» Александру Кружкову и Юрию Голышаку.

– Гендиректор «Спартака» Лариса Нечаева была вашей соседкой по даче?

– Да. Клуб ей помог землю получить. Там и у Тарханова дача, и у Жиляева. Домой после матча с «Локомотивом», накануне гибели, Лариса приехала ночью. Наутро смотрю – куда-то с подругой едет: «Ничего купить не успела». Как вернулась, не видел – зато сосед рассказал: сначала заехала машина Ларисы, а за ней, будто на коротком прицепе, красный «Москвич».

– Как вы узнали о трагедии?

– Прибежал мужик: «Убили, убили!» Он спал у Ларисы в бане. Когда вошли, она еще шевелилась. Стреляли в голову и грудь. А мертвая подруга сидела в кресле. Гена, брат Ларисы, спускался по лестнице. Выстрелили и в него, но ранили. Использовали пистолет, переделанный из «Байкала», – убойная сила не такая большая. Пуля скользнула по голове, вышла через шею, задев сонную артерию. Гена остался инвалидом, говорит: «Лучше б убили».

– Убийц нашли?

– Нет, хотя Генка запомнил стрелявших. «Москвич» они утопили. Когда машину обнаружили, по номеру разыскали хозяина в Лыткарине. Тот рассказал, что автомобиль отобрали за долги. Указал кто – и Гена опознал фотографию.

Лариса Нечаева и Никита Симонян. Фото Фото из архива Александра Львова, архив «СЭ»

Убийцами оказались 26-летние Алексей Здор и Владимир Тенашвили. Однако задержать их не удалось. Оба сбежали сначала в Дагестан, а потом в Чечню.

Отрабатывалось несколько версий мотива преступления. По одной из них, Нечаеву могли убрать из-за ее профессиональной деятельности в «Спартаке» (об этом, в частности, пишет в своей книге «Криминальный футбол» журналист Алексей Матвеев). Она пыталась контролировать финансовые потоки в клубе, в результате чего у нее возник конфликт с вице-президентом «Спартака» Григорием Есауленко. Причастность Есауленко к гибели Нечаевой следствие так в итоге и не установит.

Предполагалось также, что Нечаева могла кому-то перейти дорогу в бизнесе (об этом в 2003 году писал сайт Компромат.Ru). Она собиралась вложить средства в строительство элитного жилья. Кроме того, под маркой «Спартака» планировалось построить сеть бензоколонок в Москве и области. Но на топливном рынке шла тогда настоящая война, где конкурентам, естественно, не были рады.

– За что стреляли в Нечаеву – неизвестно? – спросили обозреватели «СЭ» Хаджи.

– Версий много. Тогда «Спартак» заключил контракт с Akai, так Лариса обошла агентов, стала работать напрямую. Там был контракт на 200 тысяч долларов. Говорили также о каком-то греческом коньяке, автозаправках... Лариса опасность чувствовала – собиралась телохранителей нанять. Мне говорила: «Скоро меня будет ФСБ охранять, уже договорилась».

Журналисту Алексею Матвееву удалось раздобыть протокол допроса по уголовному делу генерального директора частного охранного предприятия «Скат» Александра Воронова:

– Шестого июня 1997 года (всего за девять дней до убийства) во второй половине дня нам позвонила женщина. Представилась генеральным директором футбольного клуба «Спартак» Нечаевой Ларисой Геннадиевной. Сказала, что хотела бы переговорить по вопросу ее личной охраны. Знакомые настоятельно рекомендовали нанять профессиональных охранников. Мы договорились, с 16 июня у нее будет постоянная охрана, заключили официальный договор, на том и расстались.

Получается, убийцы сработали раньше всего на один день...

Выйти на заказчика без задержания киллеров, как правило, крайне сложно. Самих Здора и Тенашвили так и не нашли, а вместо этого следователи получили показания свидетелей о том, что преступники погибли в Гудермесе – были расстреляны чеченскими боевиками.

Могила Ларисы Нечаевой. Фото кадр видео mzk1.ru

В 2003 году в прокуратуре Владимирской области рассказали обозревателям газеты «Время новостей», что после шести лет расследования выяснились все детали гибели Ларисы Нечаевой, и у следователей не осталось сомнений, что это был банальный грабеж: Нечаеву убили два друга-наркомана Алексей Здор и Владимир Тенашвили. Как заявили в прокуратуре, приятели стали заниматься грабежами, получая «наводки» на богатых владельцев коттеджей через криминальные связи Здора. По мнению владимирских следователей, через наводчиков Здор и Тенашвили выбрали в очередные жертвы бизнес-вумен, которая бывала на базе «Спартака» в Тарасовке. Наркоманы проследили за женщиной и выяснили, что ее коттедж расположен в поселке Таратино Владимирской области.

«Мы допросили всех, кого только можно было, включая бывших и нынешних руководителей «Спартака». Мы изучили всю коммерческую деятельность «Спартака» в тот период, – сказали следователи журналистам, – никаких проблемных контрактов или проектов у Нечаевой не было, конфликтов с другими структурами она тоже не затевала».

Однако в Генпрокуратуре с этим были категорически не согласны. «Конечно, прокуратуре Владимирской области проще выдать это убийство за разбой, чем пытаться расследовать заказное убийство, – заявил один из милицейских чинов журналисту «Время новостей». – Но мы имеем сведения, что убийство связано с побочной деятельностью Нечаевой, и у нас даже есть конкретные подозреваемые». По словам собеседника газеты, работая в «Спартаке», Нечаева готовила проект строительства сети автозаправок в Московском регионе. А тогда за АЗС, как известно, шла настоящая война, в которой погибли несколько крупных коммерсантов.

Но подозреваемые так и остались подозреваемыми.