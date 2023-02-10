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Сегодня, 13:10

Зачем «Локо» Дзюба. Зачем Кержакову Кипр. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Артем Дзюба и Александр Кержаков.
Александр Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Федор Смолов и Павел Мамаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Авторская колонка известного телекомментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о новых поворотах в карьерах ярких представителей своего футбольного поколения.

На этой неделе Дзюба и Смольников подписали краткосрочные контракты с «Локомотивом». Глушаков должен определиться со своим будущим в плане перехода в «Нижний Новгород». А в Дубае открывается футбольная академия Мамаева и Смолова. Целая россыпь новостей от «восьмидесятников» — тех, кто пришел на смену золотому поколению российского футбола.

Как ни грустно, возраст потихоньку берет у них свое. Тот же Кержаков, в среду улетевший на Кипр, тоже «восьмидесятник», но он как раз из золотого поколения — побеждавшего в Кубке УЕФА, выступавшего у Гуса Хиддинка в сборной. Да и речь сейчас не о молодых тренерах, а об игроках. Представителях уходящей эпохи.

Артем Дзюба на&nbsp;презентации в &laquo;Локомотиве&raquo;. Дзюба начнет против «Спартака» и Карпина. Это — огонь!

Зачем Дзюба отправился в «Локо» — таких вопросов никто не задавал. На этот контракт смотрели с другой стороны — зачем он клубу? Ответы, как и сомнения, были известны заранее — каждый остался при своем мнении, и пока красно-зеленые не встретились со «Спартаком» в Кубке и с «Ростовом» в РПЛ, все версии останутся в подвешенном состоянии. Дзюба против Соболева и Промеса, Дзюба против Комличенко — по этим матчам станут оценивать экс-капитана нашей национальной команды, тренерский штаб «Локо», его спортивный блок. Но все равно, это — как и выгода Смольникова, как и вероятный переезд Глушакова в Нижний — понятно всем.

В отличие от выбора Кержакова или нового бизнеса Мамаева и Смолова.

Александр Кержаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Кержаков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вопросов возникло множество. Зачем Александру Кипр? Почему бывшие одноклубники по «Краснодару» открывают школу не в РФ, а в Эмиратах — звучало даже «вы футбольной России недодали, а она вам — все, но вложиться в нее не хотите».

Между тем все просто. Если убрать эмоции и ощущения, что интересы людей должны как-то ограничиваться.

Кержаков закончил работать в Нижнем весной. С тех пор его имя часто всплывало применительно к какому-то клубу, но предложений экс-бомбардир так и не дождался. Перед зимним трансферным окном говорили, что 40-летний специалист готов рассматривать варианты во второй лиге — но в итоге позвонили с Кипра. Зарплаты в «Кармиотиссе» небольшие — у футболистов не более 10 тысяч долларов в месяц, но это покрывается как уровнем жизни, так и возможностью работать, не выпадая из профессии. Кипр в силу большой русской диаспоры и многолетних связей с РФ охотно экспериментирует с нашими игроками и еще охотнее — с тренерами. Поэтому интерес к Кержакову понятен — как и его ответ. Смущает разве что полное отсутствие любой информации о президенте клуба Дмитрии Пунине — кроме того, что у него есть винный и букмекерский бизнесы.

Александр Кержаков. Александр Кержаков: «В «Зените» есть голкипер, который сильнее и брата, и Одоевского»

Но это все же Кипр, а не Англия. Жизнь в удовольствие без докучливых глаз. Где можно если не перезапустить карьеру, то провести рабочее время с пользой — как Кокорин. Уезжал же Кержаков ненадолго в Цюрих — тогда его мотивировала возможность попасть на Евро-2016. Сейчас Александр едет работать и наверняка в надежде заслужить на острове интересное предложение из РПЛ. Ведь, как ни крути, тренерская карьера Кержакова развивается стремительно и по восходящей — юношеская сборная, первый дивизион, премьер-лига и вот теперь зарубежный клуб. По сути — самый быстрый рост в плеяде наших молодых специалистов. Никто не удивился, кстати, что Черевченко отправился в Таджикистан, — потому что это неплохой вариант и потому что хорошо знакомая ему земля. Почему тогда удивляться решению Кержакова?

У совместного проекта Смолова и Мамаева есть прообраз — школа Торбинского в Майами. Дмитрий переехал туда, смог построить бизнес — очень непростой, очень американский (на сайте проекта клиентов сразу предупреждают о такой вроде бы мелочи, как платный парковщик стоимостью пять долларов) и, вероятно, позволяющий зарабатывать в новой стране. Последняя деталь очень важна, поскольку Мамаев перебрался в Дубай и пытается организовать там нечто, что давало бы возможность извлекать прибыль. Инвестиции в Эмираты на сегодня не самая сложная вещь, открывающая ряд перспектив. И интересно, что Павел со Смоловым пытаются реализовать себя в знакомой сфере, не ввязываясь в риски, которые стоили многим их коллегам больших денег. Иногда — практически всех.

Федор Смолов и Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Федор Смолов и Павел Мамаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В любом случае это интересная история — хотя бы потому, что бывшие футболисты сборной ищут себя под закат карьеры, придумывая какие-то варианты кроме инвестиций в недвижимость или размещение средств в качестве вкладов.

То, что это происходит не здесь... Во-первых, это их дело. Кто-то строит стадион на малой родине, как Слуцкий, кто-то предпочитает заработать там, где потенциальный доход выше. А во-вторых, мы многого не знаем.

Ну и в-третьих, пауза в сезоне потихоньку заканчивается. Скоро появятся другие темы.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Александр Кержаков
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Кармиотиссе
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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