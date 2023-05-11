«Кричала: «Там ребенок». Как у Тихонова чуть не похитили сына у базы «Спартака»

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Сын легендарного футболиста «Спартака» Андрея Тихонова Михаил пошел по стопам отца и связал жизнь с футболом. Стать игроком уровня своего папы у него не получилось. Сейчас ему 24 года и он выступает за «Чайку» во второй лиге, также играл в «Енисее», «Крыльях Советов», «Химках», «Родине»... В основном там, где работал тренером Тихонов-старший.
Когда Михаил был еще ребенком, его чуть не похитили. Расскажем подробнее об этом.
Однажды Михаил рассказал в интервью удивительную историю, как он чудом не стал жертвой злоумышленников. Произошло это зимой 2000 года. Тогда семья Тихонова жила рядом с базой «Спартака» в Тарасовке. Мать Михаила подъехала на своем внедорожнике к дому, вышла буквально на минуту, как в ее автомобиль сели неизвестные.
— Подъезжали с мамой к дому, она вышла из машины, чтобы открыть ворота. В это время в машину сели грабители и стали выруливать к дороге. Улица узкая, снега много — быстро ехать они не могли. Мама увидела, как машина двигается от ворот, побежала за ней, кричала: «Там ребенок!» Они остановились, открыли дверь и сказали: «Не смотри на лица. Забирай его и уходи». Машина уехала, мы с мамой остались, — рассказывал сам Михаил несколько лет назад в интервью Sports.ru.
При этом семья футболиста долгое время пыталась найти похищенную машину, но сделать этого им не удалось. Злоумышленники скрылись быстро и бесследно.
Сам Михаил признавался также, что не помнит эту неприятную историю. О ней ему поведала его бабушка.
— Узнал я об этом совершенно случайно, когда мне было лет четырнадцать. В школе меня как-то спросили: типа тебя крали? Приехал домой, первым, кого увидел, была бабушка. Она рассказала, но я никакого шока не испытал — посмеялся, ну был такой случай. Необычный, — объяснял футболист.
При этом вряд ли похитители знали, что это автомобиль именно Тихонова. Сама семья футболиста предполагает, что инцидент никак не был связан с деятельностью отца. Тем более родственники легенды «Спартака» не пострадали. Да и после угона внедорожника с ними никто не выходил на связь и не требовал денег.
Хотя в истории футбола (особенно зарубежного) есть несколько историй, когда злоумышленники похищали родственников с целью получить крупный выкуп. Так, в 1994 году почти перед самым стартом чемпионата мира в Бразилии похитили отца форварда «Барселоны» Ромарио Эдеваира. А в 2005 году выкрали маму игрока «Вольфсбурга» Графите. Футболисту пришлось отдать бандитам крупную сумму денег, чтобы спасть женщину.
В 2007 году в Гондурасе злоумышленники выбрали младшего брата игрока «Тоттенхэма» Уилсона Паласиоса Эдвина. Однако история закончилась печально. Хавбек заплатил требуемую сумму, но брата так и не увидел. Спустя лишь время полиция обнаружила тело Эдвина.
И пусть семья Тихоновых не смогла вернуть себе машину, зато никто не пострадал.