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23 июня, 23:00

Футболист Денис Макаров женился на экс-сотруднице «Динамо». С его развода не прошло и года

Отдел фото «СЭ»
Футболист Денис Макаров и его девушка Дарья Буткус расписались в ЗАГСе.
Денис Макаров и Дарья Буткус.
Фото Соцсети
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Нашел свою любовь на работе.

Динамовец Денис Макаров на протяжении шести лет встречался с Натальей Клониной, в браке молодые люди прожили еще два года. Наталья — профессиональная танцовщица и хореограф, а их отношения с футболистом начались еще в школьные времена. Однако в сентябре 2022-го она поделилась в своих соцсетях неожиданной новостью — они с Денисом разводятся, но остаются друзьями.

«Больше месяца пробыла дома с близкими. Пыталась найти силы, чтобы снова вернуться в Москву. Последние полгода находилась в ужасном состоянии — были и таблетки, и срывы (попытки ответить хоть на какие-то вопросы). Мало кто знает о нашем решении, посчитала честным сказать об этом (насколько я могу это сделать).

Подошел к концу важный этап нашей жизни. Восемь лет, наполненных счастливыми моментами, уважением и поддержкой. Бесконечно благодарна тебе за наш путь и за то, как мы проходили его вместе. Прошло много времени, пока мы окончательно не приняли это решение. Я нами горжусь», — написала Наталья.

Спустя 3 месяца, в декабре, Макаров поделился совместным фото с новой пассией — Дарьей Буткус. Пара вместе провела зимний отпуск, а в начале 2023-го отметила 25-летие футболиста, которое полностью организовала Дарья.

 

Их отношения развивались так стремительно, что стало очевидно — Денис не хочет снова тянуть с женитьбой и полностью уверен в своих чувствах к новой девушке. Поэтому уже в мае пара объявила о помолвке.

«Невеста, получается. Люблю тебя», — подписала фото с огромным букетом красных роз Дарья.

 

Девушка не раз признавалась в любви к «Динамо» и посещает матчи бело-голубых. Более того, раньше она работала в структуре клуба, но в марте объявила об уходе: «Иду дальше в свой новый сезон».

 

Денис и Дарья много времени проводят вместе, гуляют, ходят в кино и путешествуют. Футболист устраивает своей пассии сюрпризы и романтические свидания. И теперь будет стараться порадовать уже не просто свою девушку, а жену.

Возможно, Дарья станет настоящей музой для игрока в новом сезоне и он еще много раз порадует болельщиков «Динамо» отменной игрой на любимом правом фланге полузащиты.

 
 
 
 

Источник фото: соцсети Дениса Макарова и Дарьи Буткус

Денис Макаров
РПЛ
фото
ФК Динамо (Москва)
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