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Смолов вернулся в «Краснодар». Галицкий ностальгирует по золотым временам?

Федор Смолов снова стал игроком «Краснодара»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Федор Смолов вернулся в «Краснодар».
Фото ФК «Краснодар»
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Константин Алексеев — о переходе 34-летнего форварда.

Теперь в российском футболе Федор Смолов — один из главных (вместе с Игорем Смольниковым, Александром Самедовым и Андреем Тихоновым) любителей входить в одну реку. Сначала этот трюк он провернул с «Динамо», теперь — с «Краснодаром».

В составе бело-голубых форвард начинал карьеру, и так получилось, что причастен ко всем трем медалям клуба в XXI веке — 2008, 2022 и 2024 годов. Второй заход при этом получился гораздо лучше не только по результату, но и по статистике. Если юный Смолов в составе «Динамо» фактически превратился в мем, забив лишь четыре гола за 77 матчей, то нынешний в 80 встречах отличился 25 раз. Был нахальным сорванцом, промахивавшимся по пустым воротам и спорящим с болельщиками — стал заслуженным ветераном с ла лигой, выступлениями на Евро-2016 и ЧМ-2018 за спиной. Совсем другой статус и в коллективе.

Отрезок получился куда веселее, но все же полностью оправдать ожидания Федору не удалось и на этот раз. Он бежал из кризисного «Локомотива» в растущее «Динамо» Сандро Шварца. Ради борьбы за золото согласился на двукратное понижение зарплаты. Но весной 2022-го захандрили легионеры и главный тренер, команда доковыляла только до бронзы. И до финала Кубка, после которого родилось то самое знаменитое обещание исправиться через год. А в следующем сезоне со Славишей Йокановичем бело-голубые вообще провалились. Смолов играл и забивал, однако уже тогда фанаты требовали чаще выпускать молодого Константина Тюкавина вместо потерявшего резкость Федора.

Федор Смолов после поражения &laquo;Динамо&raquo; от &laquo;Краснодара&raquo; (0:1) в&nbsp;30-м туре РПЛ. «Хочется извиниться перед болельщиками за то, что не удалось добиться чемпионства». Смолов — о поражении от «Краснодара», своем будущем и подкастах

При Марцеле Личке динамовцы вновь рванули вверх, но уже с молодой примой. А Смолову оставались кубковые встречи и выходы на замену. В РПЛ он не поражал ворота соперников с сентября, весной же ни разу не вышел в стартовом составе. Так что расставание с «Динамо» ожидаемое.

Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как и новое/старое место работы. А куда еще податься, как не в «Краснодар»? Именно здесь прошли лучшие годы Федора: 64 гола в 101 матче, дважды подряд лучший бомбардир премьер-лиги, звание лучшего игрока сезона, статус первого номера в сборной перед ЧМ-2018. Сергей Галицкий наверняка ностальгирует по тем золотым временам. Они не в материальном выражении (в конце концов, второе место в премьер-лиге-2023/24 — лучший результат в истории «быков»), а в ощущениях. Клуб был начинающим проектом, привнесшим в РПЛ философию красивого футбола. Владелец строил академию и стадион, впервые выходил и шумел в еврокубках, грезил 11 воспитанниками в составе, охотно общался со СМИ, комментируя свои решения. Все происходило ярко и красочно. И никто не донимал с критикой, как сейчас, после увольнения Владимира Ивича.

Любой из вас на месте Галицкого хотел бы вернуться в тот период. Возможно, отчасти Сергей Николаевич и делает это, приглашая Смолова — одного из главных (если не главный) символов того «Краснодара». Говорят, Галицкий всегда ценил не только игру нападающего, но и общение с Федором. Что неудивительно, учитывая эрудированность форварда.

Максим Глушенков, Юрий Горшков и&nbsp;Рустам Ятимов. Трансферы РПЛ: Смолов вернулся в «Краснодар», «Зенит» может перехватить игрока у «Спартака»

Главное только, чтобы Галицкий не забывал: в прошлый раз Смолов приходил к «быкам» в 25 лет, а теперь ему уже 34. Прыть и резкость на совершенно другом уровне. Не то что лидером стать — даже в стартовый состав непросто пробиться. Но если Федор поможет взять первое для себя и для Галицкого золото в истории, то это станет, конечно, невероятно красивым завершением истории с камбэком.

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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