Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:45

«Дело Безрукова» — катастрофа. Футболиста не за что было наказывать

Безрукова дисквалифицировали за фразу о «денежках на карту» от «Краснодара»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Руслан Безруков.
Фото ФК «Рубин»
Telegram Дзен
РПЛ для грустных?

Даже не припомню более абсурдного дела в российском футболе, чем рассмотрение комитетом по этике слов футболиста «Рубина» Руслана Безрукова. Тот, напомню, сказал в телеинтервью после победы над «Зенитом»: «Ждем от «Краснодара» денежки на карту».

Вполне рабочая шутка для нашего закрытого и немного пресного футбольного мира. Она могла понравиться или нет, но всем очевидно, что это была именно шутка. Спасибо Руслану, раскрасил эфир чем-то небанальным. Кому от этого плохо?

Однако вместо благодарности за улучшение продукта под названием российский футбол молодой человек от высоких руководителей получил «административку» — три месяца дисквалификации условно и сто тысяч рублей штрафа. А один депутат даже написал обращение в Генпрокуратуру.

Полузащитник «Рубин» Руслан Безруков.
Фото ФК «Рубин»

Неужели нет других забот? Разве в высказывании есть что-то непристойное и неэтичное? Оказалось, что есть. Вот пояснение генерального секретаря РФС Максима Митрофанова: «Шутка — это прекрасно, но любое официальное лицо должно отдавать себя отчет, где и на что он шутит. Давайте завтра будем шутить об убийстве. Всему есть грань».

Митрофанов заслуживает уважения огромным объемом проделываемой работы, вниканием в мельчайшие детали, скажем, ЮФЛ или проекта «Футбол в школе». Но в случае с Безруковым, на мой взгляд, функционер перегнул палку. Если это не задевает ничьих чувств, не оскорбляет и не вызывает иных негативных реакций, то шутить можно на любую тему.

Или теперь в интервью нельзя будет сказать что-то вроде: «Если бы не забил с моей передачи, я бы его убил»? В комитет по этике полетит жалоба из-за угрозы убийства? Абсурд.

Многие плюются от Медиалиги, но глупо отрицать ее популярность. Туда охотно идут спонсоры, там есть окупаемость клубов, а жизнь бьет ключом. Я не предлагаю из традиционного футбола делать Медиалигу — считать в каких-то ситуациях гол за два, поощрять скандалы и так далее. Но в условиях падения посещаемости стадионов и конкуренции с шоу-футболом РПЛ просто обязана становиться более яркой, живой и открытой. Иначе ее выкинут на обочину зрительского интереса.

Наказывать за безобидные шутки — катастрофа. И крайне дурной сигнал для всех остальных, показывающий — не надо высовываться, говори шаблонно и банально, тогда никто не придерется. А еще лучше — вообще молчи, точно не накажут.

Во всей этой истории поначалу обнадеживала только позиция «Рубина». Клуб постарался максимально поддержать футболиста. Именно Безруков стал героем анонса матча с «Уралом» с отыгрышем его шутки, а еще рубиновые выпустили лимитированную коллекцию футболок с изображением игрока. Казань постаралась дать как раз верный сигнал: будьте живыми и яркими — окажетесь на виду.

Однако и в Татарстане, очевидно, что по сигналу откуда-то, в итоге сдались, выпустив заявление: «Есть темы, на которые нельзя шутить... В связи с произошедшим в клубе была проведена соответствующая разъяснительная работа, по отношению к футболисту приняты дисциплинарные меры».

Грустно. Хотя этого, видимо, и добиваются.

Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Рубин (Казань)
20
120
Читайте также
Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Мбаппе — о переходе в «Реал»: «Сбывшаяся мечта»
Ракетные комплексы Черноморского флота нанесли мощный удар по Украине
Карпину запретили совмещение с заграницей, контракт с главным тренером подвис, в РФС готовы играть с Северной Кореей. Что происходит в сборной России
В храме Христа Спасителя в Москве прощаются с Чилингаровым
В МИДе рассказали о попытках Зеленского упросить лидеров СНГ приехать в Швейцарию
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
ЦСКА объявил о назначении Николича. В России серб уже брал медали и Кубок
ЦСКА объявил о назначении Николича на пост главного тренера
Источник: Марко Николич согласовал двухлетний контракт с ЦСКА
«Зенит» не интересуется Соболевым
РБК: «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Соболева
Расстаться с Федотовым — правильное решение ЦСКА. В футболе прошлые заслуги не считаются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Трансферы РПЛ: «Зениту» интересен Соболев, «ПСЖ» берет Сафонова, а где будет Дзюба?

Вспомни 15 самых дорогих трансферов россиян в Европу