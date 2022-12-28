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Сегодня, 18:10

«Время подарков». Пиняев и Глушенков стали игроками «Локомотива»

«Крылья Советов» объявили о переходе Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»
Сергей Пиняев и Максим Глушенков стали игроками «Локомотива».
Фото ФК «Локомотив»
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Из Самары — в Москву.

В среду, 28 декабря, «Крылья Советов» объявили о переходах полузащитника Сергея Пиняева и нападающего Максима Глушенкова в «Локомотив». Оба воспитанника «Чертаново» подписали с красно-зелеными контракты на четыре года.

«Локомотив» представил новичков роликом «Время подарков», в котором Пиняев получает свой новогодний подарок — футболку московской команды (и достает вторую — для Глушенкова). Елка в видео украшена эмблемой «Манчестер Юнайтед» — в английском клубе Пиняев проходил стажировку, а также фотографией капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова с призывом к молоду игроку: «Давай, переходи к нам».

Пиняев

Пиняев выступал за «Крылья» с лета 2021 года, он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. В ноябре 18-летний футболист стал самым молодым дебютантом в истории сборной России, в декабре получил премию «Первая пятерка-2022», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ.

— Дмитрий Баринов рассказал, что общался с вами в сборной по поводу «Локомотива», приглашал в команду. Такой разговор действительно состоялся?

— Да, был. Мы с Бариновым давно знакомы, общаемся. У нас и раньше были разговоры. Баринов — один из тех людей, кто отводил меня за ручку в школу «Локомотива», когда я находился там на протяжении года. Думаю, он хотел бы воссоединиться как-то, — сказал Пиняев корреспонденту «СЭ». Он будет играть за «Локомотив» под 19-м номером.

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Глушенков

23-летний нападающий выступал за «Крылья» трижды: весной 2020 года, в сезоне-2021/22 (оба раза — на правах аренды из «Спартака»), а перед сезоном-2022/23 стал полноправным игроком самарцев. Глушенков провел за «Крылья» 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. Форвард будет выступать за «Локомотив» под 15-м номером.

«Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, команде, персоналу за все, что они для меня сделали. «Крылья Советов» — это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда останется в моем сердце, — отметил Глушенков.

«Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход двух игроков атаки.

«Всегда сложно терять любого футболиста, а лидера вдвойне, — сказал тренер самарцев. — Этих ребят я знаю не только по «Крыльям», но и по «Чертаново». Мы должны сейчас все взвесить без эмоций, поблагодарить ребят и пожелать им прогресса. Надеюсь, они сделали правильный выбор, который позволит им прогрессировать и становиться сильнее. Со своей стороны хочу им сказать спасибо за ту профессиональную работу, которую мы проделали вместе».

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Ранее «Крылья» приобрели у «Оренбурга» лучшего бомбардира РПЛ текущего сезона Владимира Сычевого. 26-летний форвард забил 14 голов в 15 матчах чемпионата.

«Понятно, что по позиции Владимир Сычевой — замена Глушенкову. Мы рассматриваем еще много вариантов для усиления, в том числе и для замены Пиняеву. Мы не собираемся становиться слабее. Уход этих футболистов дает возможность прогрессировать другим нашим ребятам. Те, кто заменял Пиняева и Глушенкова, играли чуть меньше, но уже показывали прогресс», — добавил Осинькин.

Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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