Карпин жестко прошелся по футбольным комментаторам. Они не стали молчать и кинули «ответки»

И кто из них прав?

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин пришел на подкаст форварда «Краснодара» Федора Смолова Smol Talk. 55-летний специалист в ходе разговора затронул множество тем, в том числе работу российских футбольных комментаторов на матчах.

Большой диалог Карпина и Смолова

— Есть среди нынешних комментаторов те, кто сейчас достойно комментирует и нравится вам?

— Честно, сейчас вообще не могу сказать, абсолютно. Не слышал комментаторов уже не знаю сколько лет. Когда смотрю футбол, я выключаю звук. Не хочу заводиться.

— Это связано с тем, что уровень комментирования очень невысокий, скажем так?

— Глобально — не знаю, не могу оценивать, он низкий или высокий. Просто есть моменты, когда что-то я слышу, комментатор начинает что-то говорить, и меня это раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы ж не эксперты!»

— Они считают, что разбираются.

— Вот в этом и проблема. Ты был в Испании, и ты слышал.

— Там говорят, что происходит на поле.

— Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански — narrador, который говорит, говорит, говорит... А с ним рядом сидит бывший футболист, эксперт, который оценивает. Комментатор спрашивает оценку. У нас же они (комментаторы. — Прим. «СЭ») оценивают футболистов: «Как можно так пробить?!»

— А потом они обижаются, что к ним так относятся. Футболисты же смотрят.

— Они мне говорят: «Мы же разбираемся!» Я говорю: «А кто тебе сказал, что ты разбираешься?» Отвечают: «Я же столько лет смотрю футбол!» А я говорю: «Я вот мультфильмы смотрел и до сих пор смотрю. Мне 55 лет. С детства, когда мне был один годик, мне ставили мультфильмы. И я их тоже сейчас смотрю с детьми. Но я не знаю, как они снимаются, я не могу оценивать. Тогда почему вы оцениваете?» Они говорят: «Это интересно зрителю». Я говорю: «Кто вам сказал? Конкретно ваши оценки, возможно, не интересны».

— Интересны только им самим на самом деле.

— Да. А какого-то эксперта, возможно, интересны.

— Я с вами полностью согласен. Разговаривал, по-моему, с Тимуром Журавелем по этому поводу, и он мне ответил, что это российская школа комментирования. Я спросил: «А что, есть в итоге такая?» Приводил в пример, как в Англии они комментируют действия, происходящие на поле. В Испании — точно так же. А у нас они высказывают свое впечатление.

— Хороший комментатор — это тот, который комментирует матч так, что человек, который не смотрит на экран, понимает все происходящее на поле. Кто атакует, в какие ворота.

— Грубо говоря, как ты по радио слушаешь комментатора и понимаешь, что происходит.

— Да. У нас же, слушая комментатора по телевизору и отвернувшись, ты не знаешь, что происходит на поле, у кого мяч, кто кому отдал.

— Зато какие-то анекдоты слушаешь.

— Можешь услышать все что угодно! Но ты не знаешь, что происходит на поле. Это мое видение, мое понимание.

— Я с вами полностью согласен. С ребятами-комментаторами пересекаюсь периодически. Они, скорее всего, это воспримут очень болезненно. Но это действительно так.

Денис Казанский: «Проблема серьезнее — в футболе нет связок «комментатор — эксперт»

«Валерий Георгиевич, главный тренер сборной, прошелся по комментаторам. К ним себя причисляю и я, и пока судьбу менять не собираюсь. Забавно, что звук Карпин выключает, «чтобы не заводиться». Но есть что сказать. Глобально претензии остались. Из прошлого. Хотя очевидно, что это касается и настоящего. Карпин видит проблему в оценочном суждении тех, кто в футбол не играл. То есть практически всех. Однако не каждый из нас на эту территорию «оценки» осмеливается зайти. Далеко не все говорят «кто ж так бьет»... Так что тут точно не под одну гребенку.

Проблема серьезнее. И ей уже много лет. И, кстати, когда Валерий Георгиевич рулил процессом на «Матче», мы вместе так и не пришли к ее решению. То есть даже в тот период экспертов так и не нашли. Почему? Почему оценочного комментария стало больше? Потому что в футболе нет связок «комментатор — эксперт». Физически.

На шайбе пары уже давно. Какие-то сыгранные, какие-то сыроватые. Но тут сам факт. Важнейшие матчи соло или «верх — низ» уже давно не комментируют. Обязательно кто-то гоняет шайбу. А напарник объясняет, почему она двигается в ту или другую сторону. В футболе этого нет.

На вопрос «почему» ответить сложно. От «так исторически сложилось» до «у нас нет таких экспертов». Но она ж, так или иначе, не решается. Только в очень большие праздники. И определено нет сыгранных пар.

Комментаторские, на мой взгляд, не совсем то. Хотя сам с удовольствием эти связки работал, и не раз.

Профессия помогает слушать «импортных» коллег. Там, конечно, другие изгибы. Почти отсутствие риторических приемов и действительно больше радиорепортаж (слышали бы вы австрийцев — там совсем нет слов... или два предложения в пять минут). Больше похоже на радио, о чем Карпин и говорит. Но вряд ли это может быть востребовано у нас. Сам язык заставляет использовать все его краски. Однако в глобальном плане пока риторика Карпина уместна и допустима. К сожалению. Но к лучшему, что мы говорим о профессии. Это важно. Для нас. И вас. P. S. Школа комментаторская, конечно, есть. И вот тут могу позволить себе оценку — она очень сильная», — написал Казанский в своем Telegram-канале.

Константин Генич: «Раздавал и буду раздавать любые оценки»

«Раздавал. Раздаю. И буду раздавать. Любые оценки, по любому игровому эпизоду, по любой спорной ситуации. Не так пробил, не туда развернул, не туда развернул. Так было и так будет. Несмотря на мой скромный футбольный путь. Нравится кому-то это или нет — «вообще по барабану» (с)», — отметил Генич в своем Telegram-канале.

Тимур Журавель: «Гонять мяч и ничего не оценивать может нейросеть»

«Из резонансных цитат Карпина про комментаторскую работу мы, комментаторы, не узнали ничего нового. Потому что, руководя нами, Валерий Георгич именно такому подходу и пытался нас научить — гоняй мяч, не высказывай оценок. Но, как видите, не научил.

Потому что подход Карпина противоречит самой природе нашей работы. Гонять мяч и ничего не оценивать может нейросеть, а человек у микрофона делится своими наблюдениями, взглядом на игру. Комментатор ваш собеседник во время матча, заочный спор с ним — часть потребляемого зрелища. Такими собеседниками были Юра Розанов и Вася Уткин, украшавшие игры оценками, как футболисты финтами.

Это действительно в нашей традиции. Когда традицию хотели сломать и посадили рядом с комментатором футболиста-эксперта, это работало недолго. Самим футболистам было неинтересно трудиться в этом формате. Репортажи часто получались скучными и натужными. Репортаж — не аналитическая записка в школу тренеров. Это формат общения увлеченного и погруженного человека с аудиторией во время матча. И все запоминающиеся репортажи современности от Васиного Тринидада до шнякинских штанг были исполнены в этом формате.

Просто из разговора Карпина со Смоловым мы в очередной раз узнали, что Георгичу такой формат комментария не заходит. Это его зрительско-тренерское право. А наше комментаторское — с ним не согласиться. Подкаст, кстати, у Федора замечательный», — заявил Журавель в своем Telegram-канале.

Георгий Черданцев: «Уткин давно бы убрал Нэвилла из эфира»

«Эталон» классического комментария — Англия. Я смотрю минимум один матч в туре АПЛ через интернет на английском «Скае». С Гари Нэвиллом в качестве эксперта и миллионом фунтов контракта в год. Ну извините, это просто невозможно слушать: набор штампов, за которые Вася Уткин, будь он там главным редактором, давно бы убрал Гари из эфира. Это НЕ ИНТЕРЕСНО. И не может быть примером для подражания.

С другой стороны, плохо и впадать в другую крайность, в которую иногда склонны впадать российские комментаторы, и я в том числе: устраивать, особенно в парном комментарии, диалоги о рыбалке за чашкой чая. Но эта проблема нам известна, и над ее решением ведется работа. Так что, Валерий Георгиевич, включайте погромче!» — отреагировал Черданцев в своем Telegram-канале.

Роман Трушечкин: «Где-то традиция радиорепортажа пережила смерть «радиоэпохи»

«Из оснований для недовольства я пока вычленил только то, что «комментаторы не разбираются». Хорошо, допустим: разбираются только «эксперты». Те, кто поиграл и умеет чеканить. Но вот я нахожу две новости-высказывания, приведу их в заголовках.

1. Шалимов — об Абене: «С Кордобой справился, ни разу не дал развернуться. Это самый быстрый центральный защитник РПЛ».

2. Талалаев — об Абене: «Химкам» предлагали его за 750 тысяч евро — мы отказались. Ему не хватило качеств, чтобы бежать и страховать партнеров».

Вопрос: кто из двух экспертов не разбирается?

Или вот еще вспоминается. Когда Карпин был начальником комментаторов на «Матче», в одном из разборов работ он в пух и прах разнес одного коллегу — за то, что совершенно не разобрался в игровом эпизоде. При этом речь шла о любимом комментаторе Олега Ивановича Романцева. Кто-то опять не разобрался? Или простим и отпустим? Ошибки могут допускать и комментаторы, и футболисты, и судьи, и даже тренеры.

Что же касается знаменитого теперь «наррадора», то мне и самому интересно: почему где-то традиция радиорепортажа спокойно пережила саму смерть «радиоэпохи» в журналистике? Или почему там — в Испаниях-Англиях — смерть «радиоэпохи» не случилась в том виде, в которым мы пережили ее здесь?

Но у нас еще в 60-е годы ХХ века «наррадоры» из эфира пропали. Самый образцовый пример — Вадим Синявский, легенда «радиоэпохи», который так и не смог подстроиться к телевизионной работе: зрителю было слишком очевидно, что восторженная, бойкая «картинка», которую Вадим Святославович рисовал своим голосом, как-то совсем не вяжется с картинкой реальной — которую зрители теперь получили возможность видеть самостоятельно на телеэкране.

С другой стороны, если бы у нас работали одни «наррадоры», то откуда бы у нас взялась другая глыба профессии — Николай Озеров с его «такой хоккей нам не нужен»? Ведь эта фраза — явно уже «оценочное суждение», а не телеграфное перечисление действий с шайбой.

И последнее, что мне интересно, спрошу при случае лично: как Карпин представляет себе аудиторию футбольных телерепортажей, которые смотрят футбол, не смотря при этом в экран? Которым нужно бесконечное перечисление действий и ничего кроме?» — ответил Трушечкин в своем Telegram-канале.

Роман Нагучев (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Роман Нагучев: «Никто не обязан комментировать так, чтобы тренер включал нас на разборах»

«Честно говоря, меня зацепила встречная реплика Феди Смолова:

— Они считают, что они разбираются.

— Вот в этом и проблема.

Первое. Не существует никаких «они». Комментатор — человек. Как и спортсмен, и, уверен, ни Федя, ни Валерий не согласятся с популярным обобщением, что все спортсмены, скажем, тупые.

Карпин тренировал Хуана Инсаурральде с привозами и удалениями. И он говорил мне, что я не шарю, и приводил аргументы, почему аргентинец топ. Так же и я смогу объяснить, почему репортаж «Тюмень» — «Алания» на ТЭФИ. Ну и? Мы разбираемся? Или думаем, что разбираемся? Такое и Гамлет мог бы спросить у черепа.

Но так устроена жизнь, а не только профессия. Мы должны делиться мнением, а понравится оно или нет, это вопрос интереса к событию или к личности и другим факторам. Карпину не интересно.

Второе. Валерий Георгиевич говорит, что в этом проблема? Хм. Проблема — это когда, скажем, на протяжении шести лет тренер не может научить своих игроков точному пасу у своих ворот. А проблема комментаторов совсем не в том, что мы якобы о себе думаем. Так вышло, что порой людей просто раздражают другие люди вне зависимости от рода деятельности. И это тоже не проблема.

Никто из нас не обязан комментировать так, чтобы тренер включал нас на разборах. У нас другая профессия, ей и займемся», — написал Нагучев в своем Telegram-канале.