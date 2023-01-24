Сперцян интересен «Фиорентине», Гайч хочет покинуть ЦСКА, Глушаков едет на сборы с «Нижним Новгородом»

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«Нижний Новгород» ведет переговоры с бывшим полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым, утверждает инсайдер Иван Карпов. По данным источника, речь идет о контракте до конца сезона.
24 января стартует второй сбор нижегородцев в Белеке. Глушаков уже находится в Турции и на днях присоединится к команде.
9 января полузащитник объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.
Ранее 35-летний хавбек выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».
Форвард ЦСКА Адольфо Гайч в зимнее трансферное окно должен перейти в «Верону», сообщает журналист Альфредо Педулла.
23-летний аргентинец уже дал согласие на трансфер. Сейчас «Верона» ведет переговоры с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что клуб серии А может взять футболиста в аренду до конца сезона с обязательным выкупом за 4,5 миллиона евро, который активируется в том случае, если «Верона» останется в серии А.
Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне РПЛ он провел 8 матчей и забил 1 гол.
Эдуард Сперцян может продолжить карьеру во Флоренции.
«В Италии Сперцяном интересуется только один клуб — «Фиорентина». Прошлым летом «фиалки» хотели подписать армянского полузащитника, но игрок сам отказался от трансфера. Он обещал «Краснодару» отыграть сезон-2022/23, поэтому во Флоренции хотят повторить попытку этим летом», — приводит Sport24 слова источника, знакомого с ситуацией.
Ранее сообщалось, что приобретение Сперцяна рассматривают ПСВ, «Лацио» и «Вильярреал».
Эдуард — воспитанник «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
Хаким Заиеш может перейти из «Челси» в «Рому», сообщает журналист Николо Скира.
Как утверждает источник, Жозе Моуринью видит в 29-летнем марокканце замену полузащитнику Николо Дзаньоло, который намерен покинуть команду.
В текущем сезоне Зиеш провел за лондонский клуб 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Сообщается, что в «Челси» готовы рассмотреть предложения по марокканцу. Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Ньюкасл».
«ПСЖ» намерен подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра летом в качестве свободного агента.
По информации Николо Скиры, парижане уже предложили Шкриньяру контракт на 4 года с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон без учета бонусов. Защитник, в свою очередь, дал принципиальное согласие на переезд во Францию.
Уход Милана из «Интера» подтвердил его агент Роберто Систичи, но подчеркнул, что футболист пока не выбрал новую команду.
«Мы уже связались с «Интером» и сообщили, что Шкриньяр не будет продлевать контракт. Мы объявили руководству, что собираемся выслушать предложения других клубов. Есть ли среди них «ПСЖ»? Да, но есть и другие команды не из Италии.
«Интер» выставил Милана на трансфер прошлым летом, это было решение клуба, а не игрока. Это привело к переговорам с «ПСЖ», о которых нас поставили в известность. Эти переговоры сорвались, Шкриньяр принял эту информацию без проблем и продолжил соблюдать условия контракта, как настоящий профессионал. Осенью мы отвечали на все запросы «Интера», после ряда встреч мы представили свои финансовые требования. В ноябре 2022 года клуб предложил новый контракт. Месяц спустя, незадолго до Рождества, мы поставили руководство в известность о том, что не будем подписывать соглашение на таких условиях. Есть ли шанс, что Шкриньяр все же продлит контракт? В данный момент — нет", — цитирует Систичи Telenord.
В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.