«У Севикяна перед глазами пример Сперцяна, которого «Аякс» не купил из РПЛ». Интервью агента Сафонова

Футбольный агент Алексей Сафонов — о последних трансферных новостях в РПЛ.

Зачем «Зениту» Ахметов?

— Начнем с «Зенита». Вам понятна такая ставка на бразильцев?

— Значит, у «Зенита» сложились хорошие отношения с бразильскими командами, агентами. Питерцы выбрали такой вектор. Правильно ли? Покажет время. С одной стороны, того же Артура купили, как пишут, за 15 миллионов — по идее, должен дать результат. Но все зависит от того, как быстро новички впишутся в игру. Поживем — увидим. Пожалуй, бразильцев в одной команде уже многовато. Но тут, как говорится, клубу виднее.

— Чего больше в трансфере Ахметова: желания усилиться или ослабить прямого конкурента — «Краснодар»?

— В «Краснодаре» Ахметов не смог стать лидером, не был игроком стартового состава. С учетом того, что у его агента хорошие отношения с «Зенитом», трансфер, в принципе, не стал большим сюрпризом. Питерцам нужны россияне, они же не могут играть одними бразильцами.

— Россиян в «Зените» немного...

— Да. Сейчас еще ведь кто-то, видимо, уйдет. Чистяков уже в «Сочи». Ходят разговоры по Круговому, Ерохину, Сутормину... Дай бог, чтобы Мостовой остался. То есть клубу нужно закрывать российский позиции.

— А вы думаете, Ахметов будет постоянно играть в команде Семака?

— Игроку надо найти своего тренера. Вспомните Вадима Евсеева. В «Спартаке» он не был на первых ролях. В «Локомотиве» стал лидером. И таких примеров много. Ахметов — добротный, техничный полузащитник, свой шанс в «Зените» обязательно получит.

— Но многие не поняли мотивации самого Ахметова. Неужели не хотелось поучаствовать в приключении и в составе «Краснодара» постараться отобрать титул у «Зенита»?

— У Ахметова карьера складывается витиевато. Вспоминаю, когда его в «Рубине» мариновали, чуть ли не в отделе кадров заставляли сидеть. Ну что поделать? Сейчас он сделал свой выбор, посоветовавшись с агентом. Видимо, рассудили, что футбольный век не долог и надо принять привлекательное предложение «Зенита».

Никита Салтыков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Салтыков сильнее Пиняева. «Спартаку» надо переподписать Джикию.

— Летом в «Локомотив» перейдет молодой полузащитник «Крыльев» Салтыков.

— Мне он очень нравится! Считаю, Салтыков поинтереснее Пиняева, более тонкий исполнитель. Никита — сильный полузащитник, где-то даже пока немного недооцененный. Наглый по-спортивному, со скоростью. Все данные — при нем. По идее, у него должно получиться в «Локомотиве». Тут опять же многое зависит от фигуры тренера, от понятия «своя команда». Глушенков в свое время «Спартаку» не пригодился, хорошо проявил себя в «Крыльях», а теперь в «Локо» раскрылся как один из самых ярких игроков всей лиги.

— В «Спартаке» теперь за селекцию будут отвечать португальцы. Ждать ли в московской команде легионеров из Португалии или Бразилии?

— Да не факт. Посмотрим. Другое дело, странно, что пока «Спартак» никого не подписал. Неужели будут ждать до конца трансферного окна и приобретут новичков на флажке? Зачем? Желательно уже сейчас везти новых футболистов на сборы. С листа могут играть только Месси, Ибрагимович и Роналду.

При этом допускаю, что в первую очередь португальцы будут разгружать состав, мы сейчас увидим трансферы на выход.

— Джикия уйдет в «Локомотив»?

— В этот вариант я вообще не верю. Да и вообще не понимаю, почему «Спартак» должен его отпускать. Он качественный защитник, который многое сделал для команды. Мне кажется, к таким фигурам нужно относиться с большим уважением. А то у нас сразу смотрят в паспорт, на возраст. Я бы на месте москвичей сохранил Георгия.

— За былые заслуги?

— Нет. Почему? За заслуги в футболе вообще не нужно никого оставлять. На мой взгляд, Джикия еще пару сезонов может приносить пользу красно-белым. Я бы его переподписал.

Луис Чавес и Эдгар Севикян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Почему Севикян выбрал «Ференцварош», а не «Краснодар»

— ЦСКА подписал молодого форварда Мусаева. Это замена Заболотному?

— Я не фанат Заболотного, но на данный момент он сильнее Мусаева на две головы. Мусаев — игрок на перспективу. Прямо сейчас я не понимаю, как он выиграет конкуренцию у Заболотного.

— Летом в ЦСКА может перейти Круговой.

— У меня 100-процентной уверенности в этом нет. По идее, Круговому надо что-то делать со своей карьерой. В «Зените» объективно у него нет шансов вытеснить на левом фланге Дугласа Сантоса. А уйдет он в ЦСКА или останется в Питере? Пока вопрос. Может быть, все это сейчас пишется для того, чтобы футболист переподписал контракт с «Зенитом» на улучшенных условиях. Почему нет? Может, это просто агентские игры? Это нормальное явление в футболе.

— Ваш игрок Арбузов перешел в «Балтику». Были ли у него другие варианты?

— Не скрою, был интерес еще со стороны трех клубов РПЛ. Мы выбрали «Балтику». Вообще в Калининграде подбирается интересная команда. Сейчас к балтийцам присоединился Лисакович — неординарный нападающий, которому захочется доказать свою состоятельность.

«Балтика» была готова выкупить контракт Арбузова, остальные варианты предполагали под собой аренду. Это говорит о серьезности намерений калининградцев. Ведь нередко к арендованным футболистам отношение довольно прохладное.

Вернется ли Ярослав когда-нибудь в ЦСКА? Нужно понимать, что сейчас у него не было шансов заиграть в армейской команде. А вот в будущем... Перед глазами может стоять пример Мусаева. Воспитанник красно-синих, поиграл в «Балтике», теперь вновь в ЦСКА — все реально. Не стоит загадывать. Ярослав полюбился армейским болельщикам, ценит их внимание. В «Балтике» он будет выступать под 80-м номером, под которым играл в ЦСКА. Но сейчас Арбузову надо сосредоточиться на играх за новую команду.

— Севикян переходит из «Пари НН» в «Ференцварош». Сергей Юран не понял этого решения футболиста, а вы?

— Насколько я знаю, делами Севикяна занимается его отец. Пишут даже, что он вложил свои 300 тысяч евро для того, чтобы трансфер состоялся. Так что это такая семейная история. Мне некорректно ее обсуждать. Это первый момент.

Во-вторых, у Севикяна перед глазами стоит пример Сперцяна. «Аякс» хотел купить полузащитника «Краснодара», но отказался от этой идеи, так как Эдуард играет в чемпионате России. Думаю, если бы Сперцян выступал за рубежом, то трансфер бы состоялся.

— Считаете, что «Ференцварош» для Сперцяна — некий перевалочный пункт?

— Не думаю, что футболист и его отец мечтают всю карьеру провести в Венгрии. Это скорее многоходовка. Проявить себя в «Ференцвароше» и двигаться дальше, в более статусный чемпионат. Из Венгрии в нынешних условиях это сделать проще, чем из того же «Краснодара», куда сватали полузащитника. А 300 тысяч наверняка вернутся отцу Севикяна от последующего трансфера его сына. Во всяком случае, мне эта ситуация видится именно так.

Важно, что Эдгару не потребуется много времени для адаптации. Он жил и играл в Испании, знает, что такое Европа. У него же, кстати, есть младший брат. Говорят, даже одареннее его (21-летний Эрик Севикян выступает за испанскую команду «Силла». — Прим. «СЭ»). В общем, это семейное решение. Люди знали, на что шли, вложили в трансфер собственные деньги. Нужно просто пожелать Севикяну удачи.