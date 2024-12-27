Кажется, в «Зените» скоро будет первый зимний новичок. Уругвайский защитник, которого хотел «Краснодар»

Гастон Мартирена — потенциальный новобранец чемпионов России.

«Зенит» близок к покупке еще одного южноамериканца. По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, клуб сделал предложение аргентинскому «Расингу» о покупке правого защитника Гастона Мартирены. Ранее уругвайцем долгое время интересовался «Краснодар».

Что известно о переходе в «Зенит»

По информации источника, переговоры находятся в активной фазе — «Зенит» предложил за Гастона 9 миллионов евро вместе с бонусами, а также пообещал неназванный процент при перепродаже. Transfermarkt оценивает 24-летнего правого защитника «Расинга» в пять миллионов.

Источнику информации можно доверять. Журналист Сесар Луис Мерло уже несколько раз верно давал информацию о переходах латиноамериканцев в чемпионат России. Например, попал по трансферам Оскара Дуарте и Эсекьеля Барко в «Спартак», Бенхамина Гарре в «Крылья Советов», а также Лусиано Гонду в «Зенит». Также летом он сообщал о работе «Атлетико» над покупкой Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити», что в итоге произошло.

«Краснодар» интересовался уругвайцем с лета

Гастон мог оказаться в России раньше — «Краснодар» интересовался защитником и вел его около года. Летом «быки» даже предлагали 4,5 миллиона евро за 70% прав на футболиста с контрактом на три года. Журналист Фаби Кодевилья сообщал об устной договоренности между «Краснодаром» и «Расингом», однако трансфер так и не состоялся. Журналист Леандро Адонио сообщал, что аргентинский клуб захотел сохранить права на Мартирену.

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Болельщики «Расинга» придумали кричалку в его честь

Гастон выступает за «Расинг» с лета 2023-го — клуб заплатил 2,36 миллиона евро за 70% прав на него. Предыдущей командой в карьере защитника был уругвайский «Ливерпуль»: там Мартирена отбегал 91 игру во всех турнирах и в 2023 году выиграл Суперкубок страны — в той игре он исполнил стандартное положение, после которого «Ливерпуль» забил единственный мяч в ворота «Насьоналя». «В раздевалке меня дразнят, что я всегда промахиваюсь мимо ворот, но я ждал штрафного, потому что знал, что подам быстро», — реагировал после игры уругваец.

За недолгое выступление в «Расинге» Гастон уже стал одним из героев трибун. Болельщики сочинили в его честь кричалку на мотив песни Macarena испанской группы Los del Rio. В припеве поется «Gide joy to your body, Martirena» — «Радуй свое тело, Мартирена».

Любовь фанатов к футболисту неслучайна. В составе аргентинской команды Мартирена провел 51 игру во всех турнирах и показал хорошую результативность — забил семь мячей. В первом же сезоне в «Расинге» Гастон выиграл Южноамериканский кубок и полезно действовал в финале — открыл счет на 15-й минуте финала с бразильским «Крузейро» (3:1). Нередко уругваец действует на позиции правого полузащитника, из-за чего находится близко к чужим воротам.

Добавим, что у «Зенита» в этом сезоне наблюдаются проблемы с правым флангом обороны. Ушел Марио Фернандес, уже четыре месяца лечит колено Сергей Волков, нестабилен Вячеслав Караваев. Осенью на позиции правого защитника играли непрофильные футболисты — Густаво Мантуан и Страхиня Эракович.