ФК «Ждановец», или Во что превратился «Спартак». Мнение Алланазарова

Олег Малышев объяснил отставку Томаша Амарала. Что это было?

Мнение

Приятно, что «Спартак» покинул некомпетентный сотрудник. Но остались те, кто его привел, это неприятно. Если бы в клубе был человек, разбирающийся в футболе, Томаш Амарал ушел бы сразу после летнего трансферного окна, очевидно проваленного. Амарал и Олег Малышев усреднили состав, о борьбе за титулы речи сейчас идти не может. В итоге Томаш уволен, но почему не ушел Малышев?

После отставки спортивного директора гендир красно-белых выступил перед журналистами:

— Амарал привел шесть игроков. Новый спортивный директор начнет чистку?

— Не знаю, что будет. У нас есть стратегия — наигрывание молодых и привлечение зарубежных игроков. Новый спортивный директор будет исходить из этого.

Заявления «не знаю, что будет» и «у нас есть стратегия» исключают друг друга. Либо стратегия есть, либо ее нет. Малышеву пора определиться.

О каком наигрывании молодых идет речь? Болельщики же не дураки. Может ли Малышев назвать имена молодых, которые играют и прогрессируют?

Никакой стратегии и тактики нет — ни летом, ни сейчас. Если стратегия — это развал и уход команды в середину таблицы, то она достойна клуба вроде «Ждановца», но не «Спартака».

— В «Спартаке» много изменений среди руководства. Когда клуб обретет стабильность?

— Хотелось бы без чехарды. «Спартак» под огромным давлением, каждый шаг под пристальным вниманием.

Очевидно, что Малышев хотел бы меньше внимания к таким «мелочам», как увольнение и назначение спортивного директора, тогда и сам чувствовал бы себя спокойнее.

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Что будет с руководителем селекционного отдела?

— Жоаким Пинту остается в клубе. Мы с ним продолжаем работать, не рассматриваем его на роль спортивного директора.

Зачем в клубе нужен человек без тех, кто его пригласил? Каковы его достижения за полгода? Новому спортивному директору будет все равно на мнение сотрудника, не имеющего к нему отношения. Пинто пришел с Амаралом, с ним и должен был уйти.

— Кто теперь будет отвечать за Деяна Станковича?

— В любом случае я отвечаю за все, что происходит в клубе. Пригласим спортивного директора, выстроим работу.

Интересно спросить: а почему Малышев не отвечает за свою работу уже сейчас? Или Жданов разрешил ему нанять не одного, а нескольких директоров? Мы не сомневаемся, что работу «выстроят», но принесет ли она пользу? Почему ответственность для Малышева начинается со следующего сотрудника, а не с прошлого?

За два года «Лукойл» так и не нашел для клуба компетентных специалистов. Слова о стабильности и стратегии — пустой звук. «Спартак» сейчас — это слабое руководство, слабая команда и закрытость. В таком состоянии может существовать «Ждановец», но не «Спартак».

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