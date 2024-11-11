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Сегодня, 11:45

ФК «Ждановец», или Во что превратился «Спартак». Мнение Алланазарова

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев объяснил отставку Томаша Амарала
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Гендиректор «Спартака» Олег Малышев, главный тренер Деян Станкович и бывший спортивный директор клуба Томаш Амарал
Гендиректор «Спартака» Олег Малышев, главный тренер Деян Станкович и бывший спортивный директор клуба Томаш Амарал (слева направо).
Фото Александр Ступников/ «Спартак», Global Look Press
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Олег Малышев объяснил отставку Томаша Амарала. Что это было?

Мнение

Приятно, что «Спартак» покинул некомпетентный сотрудник. Но остались те, кто его привел, это неприятно. Если бы в клубе был человек, разбирающийся в футболе, Томаш Амарал ушел бы сразу после летнего трансферного окна, очевидно проваленного. Амарал и Олег Малышев усреднили состав, о борьбе за титулы речи сейчас идти не может. В итоге Томаш уволен, но почему не ушел Малышев?

После отставки спортивного директора гендир красно-белых выступил перед журналистами:

— Амарал привел шесть игроков. Новый спортивный директор начнет чистку?

— Не знаю, что будет. У нас есть стратегия — наигрывание молодых и привлечение зарубежных игроков. Новый спортивный директор будет исходить из этого.

Олег Малышев и&nbsp;Томаш Амарал. «Отставка Амарала — это не изгнание из «Спартака». Но пришло время двигаться дальше». Малышев — об уходе спортивного директора

Заявления «не знаю, что будет» и «у нас есть стратегия» исключают друг друга. Либо стратегия есть, либо ее нет. Малышеву пора определиться.

О каком наигрывании молодых идет речь? Болельщики же не дураки. Может ли Малышев назвать имена молодых, которые играют и прогрессируют?

Никакой стратегии и тактики нет — ни летом, ни сейчас. Если стратегия — это развал и уход команды в середину таблицы, то она достойна клуба вроде «Ждановца», но не «Спартака».

— В «Спартаке» много изменений среди руководства. Когда клуб обретет стабильность?

— Хотелось бы без чехарды. «Спартак» под огромным давлением, каждый шаг под пристальным вниманием.

Очевидно, что Малышев хотел бы меньше внимания к таким «мелочам», как увольнение и назначение спортивного директора, тогда и сам чувствовал бы себя спокойнее.

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал
Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Что будет с руководителем селекционного отдела?

— Жоаким Пинту остается в клубе. Мы с ним продолжаем работать, не рассматриваем его на роль спортивного директора.

Зачем в клубе нужен человек без тех, кто его пригласил? Каковы его достижения за полгода? Новому спортивному директору будет все равно на мнение сотрудника, не имеющего к нему отношения. Пинто пришел с Амаралом, с ним и должен был уйти.

— Кто теперь будет отвечать за Деяна Станковича?

— В любом случае я отвечаю за все, что происходит в клубе. Пригласим спортивного директора, выстроим работу.

Томаш Амарал. Уход Амарала не должен удивлять. Но кто ответит за его назначение? Мнение Алланазарова

Интересно спросить: а почему Малышев не отвечает за свою работу уже сейчас? Или Жданов разрешил ему нанять не одного, а нескольких директоров? Мы не сомневаемся, что работу «выстроят», но принесет ли она пользу? Почему ответственность для Малышева начинается со следующего сотрудника, а не с прошлого?

За два года «Лукойл» так и не нашел для клуба компетентных специалистов. Слова о стабильности и стратегии — пустой звук. «Спартак» сейчас — это слабое руководство, слабая команда и закрытость. В таком состоянии может существовать «Ждановец», но не «Спартак».

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Томаш Амарал

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